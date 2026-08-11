Qiagen Aktie als DAX Gewinner: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Top-Performer im DAX: Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 % den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner.

Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 % den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner. Charttechnischer Befreiungsschlag: Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt.

Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt. Konkrete Aufwärtsziele: Bei einer Bestätigung des Ausbruchs liegen die nächsten Kursziele im Bereich der offenen GAPs bei 38,99 EUR und 40,82 EUR, mit weiteren Ausdehnungsmöglichkeiten bis ca. 43,95 EUR.

Zum Xetra-Schlussnotierungsschluss zeigten sich die deutschen Standardwerte gespalten: 20 Aktien schlossen im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei deutlich die Qiagen Aktie an. Das Wertpapier legte um 5,32 Prozent zu und sicherte sich damit den ersten Platz unter den Tagesgewinnern. Dahinter folgten adidas mit einem Plus von 2,00 Prozent sowie Scout24 mit 1,75 Prozent Kursgewinn. ► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Top-Performer im DAX: Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 % den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner.

Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 % den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner. Charttechnischer Befreiungsschlag: Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt.

Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt. Konkrete Aufwärtsziele: Bei einer Bestätigung des Ausbruchs liegen die nächsten Kursziele im Bereich der offenen GAPs bei 38,99 EUR und 40,82 EUR, mit weiteren Ausdehnungsmöglichkeiten bis ca. 43,95 EUR. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rückblick: Nach einer Seitwärtsphase zu Jahresbeginn brach die Aktie zunächst nach oben aus und erreichte bei 57,77 EUR ihr Jahreshoch. Anschließende Gewinnmitnahmen führten zu einem dauerhaften Abwärtstrend, der erst Mitte Mai im Bereich der 32,00-EUR-Marke einen soliden Boden fand.

Gleitende Durchschnitte: Über die SMA20 (aktuell bei 36,34 EUR) stieg die Aktie bis an die SMA50 (aktuell bei 34,49 EUR). Erst Mitte Juni gelang der Befreiungsschlag in Richtung der SMA200 (aktuell bei 36,89 EUR). Über mehrere Wochen fungierte die SMA200 als harter Widerstand, ehe gestern mit einer dynamischen Tageskerze der Ausbruch gelang. Bullisches Szenario & Kursziele Wird der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, hellt sich das Tageschart deutlich bullisch auf. Folgende Kursziele und GAPs rücken dann in den Fokus: 38,99 EUR (Offenes GAP) 40,82 EUR (Weiteres GAP) 42,00 EUR bis 43,95 EUR (Nächste Widerstandszone bei Etablierung über 40,82 EUR) Bären-Szenario / Rücksetzer Sollte sich heute eine rote Tageskerze ausbilden, bieten die eng beieinander liegenden Linien SMA200 und SMA20 eine starke Unterstützung. Um das bullische Narrativ aufrechtzuerhalten, sollte sich der Kurs spätestens im Bereich der SMA200 wieder stabilisieren. Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral / Bullisch 4-Stunden-Chart (4h): Aufwärtstrend gewinnt an Dynamik Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart lässt sich die schrittweise Erholung gut nachvollziehen. Die Qiagen Aktie schob sich in den letzten Handelswochen kontinuierlich an der SMA50 (aktuell bei 36,31 EUR) und der SMA20 (aktuell bei 36,60 EUR) nach oben. Kurzfristige Rücksetzer wurden an diesen Durchschnittslinien stets abgefangen. Der gestrige Ausbruch löste den Kurs überzeugend nach Norden ab. Solange sich das Papier über der SMA20 hält, bleibt die Kursperspektive auf der Oberseite positiv. Schwächephasen sollten möglichst nicht unter die SMA50 fallen, um den intakten Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken: Widerstände und Unterstützungen Widerstände (in EUR) Unterstützungen (in EUR) 38,99 (GAP) 37,14 40,82 (GAP) 36,89 (SMA200 Daily) 42,06 36,78 43,34 (GAP) 36,60 (SMA20 4h) 43,53 36,34 (SMA20 Daily) 46,57 (GAP) 36,31 (SMA50 4h) / 36,29 34,51 / 34,49 (SMA50 Daily) 32,89 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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