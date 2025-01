🔴Aktie von Siemens Energy vor neuen Allzeithochs?

Der DAX st√ľrmte in den Wochenschluss auf neue Allzeithochs, das Erreichen der 21.000er Marke scheint f√ľr den deutschen Leitindex nur noch eine Frage der Zeit. Im Windschatten des deutschen Leitindex nimmt nun auch der √úberflieger des Jahres 2024 am deutschen Aktienmarkt, Siemens Energy (Ticker: ENR) seine Allzeithochs um 55 Euro ins Visier. ūüĒīAktie von Siemens Energy vor neuen Allzeithochs? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Siemens Energy¬†Handelsideen¬†ūüĒī Siemens Energy Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Das Jahr 2024 hat die Aktie von Siemens Energy mit einem imposanten Kursplus von √ľber 300% beschlossen, seit Anfang des Monats Dezember befindet sich die Aktie in einer bullishen Konsolidierung zwischen 48 und 55 Euro und wartet scheinbar auf einen n√§chsten, bullishen Katalysator.¬† Die j√ľngste Konsolidierung w√ľrde ich als ‚Äěpassive Nachfrage‚Äú bezeichnen und nachdem Siemens Energy in seinen letzten Quartalsberichten eine Vision hinsichtlich der Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa darlegen konnte, die seitens der Marktteilnehmer bzw. Aktion√§re als nachhaltig eingesch√§tzt wurde, scheint ein Fortschreiben der 2024er Erfolgsgeschichte sehr realistisch.¬† Mit Spannung darf mit Sicherheit die am Montag stattfindende Amtseinf√ľhrung des US-Pr√§sidenten Trump erwartet werden, wo sich ja bereits jetzt ein aggressiver Turnaround in Bezug auf erneuerbare Energien abzeichnet, von denen wiederum ganz besonders Unternehmen wie Siemens Energy profitieren.¬† So √§u√üerte der von Pr√§sident Donald Trump nominierte Kandidat f√ľr das Amt des Innenministers Doug Burgum am Donnerstag vor einem Senatsausschuss, dass die USA die Entwicklung fossiler Brennstoffe und anderer Energiequellen nutzen k√∂nnten, um den Weltfrieden zu f√∂rdern, und √§u√üerte Bedenken hinsichtlich der Zuverl√§ssigkeit erneuerbarer Energien. Was nun spannend ist: Trump ist vor rund zwei Monaten gew√§hlt worden, seine Agenda, auch in Bezug Energie war bzw. ist allseits bekannt und dennoch ist die Aktie von Siemens Energy seit dem 06.11.2024 rund 50% gestiegen, auch getragen durch eine solide Guidance im letzten Quartalsausblick am 13.11.2024, sieht nun eben seit einem Monat oben thematisierte, bullishe Konsolidierung. Das ist alles andere als schwach und sollte es zu einem Bruch h√∂her √ľber 55 Euro auf neue Allzeithochs kommen, ist realistisch mit einem Vorsto√ü in Gefilde um 60 Euro zu rechnen.¬† Siemens Energy Aktie Chartanalyse - Daily ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† ¬† ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.