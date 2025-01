Während die US-Aktienmärkte zum Wochenstart durch den US-Feiertag Martin Luther King Day geschlossen sind, könnte in den kommenden Tagen die Aktie von SuperMicro Computer (Ticker: SMCI) sehr interessant werden. 🔴Aktie von SMCI vor dynamischen Break unter $30 Marke? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Super Micro Computer Handelsideen 🔴 Super Micro Computer Prognose & Ausblick ► Super Micro Computer ISIN: US86800U3023 | WKN: A40MRM | Ticker: SMCI Beim Blick auf den Chart offenbart sich, dass ein sehr spannendes Level auf der $30 Marke auszumachen ist. In der Vorwoche kam es bereits zu einem Versuch eines Bruchs tiefer, der aber zurückgekauft wurde. Dennoch offenbart sich, dass ein deutliches Abstoßen bis dato ausbleibt – meiner Einschätzung nach ein bearishes Signal. Ich könnte mir nun sehr gut vorstellen, dass wir ab Dienstag einen Versuch eines Breaks tiefer zu sehen bekommen, Zielregion in den "Mid-Zwanzigern", sprich in Gefilden um 25, 26, 27, entsprechend 1+-ATR. Im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 76 Millionen Stücke um, ATR(22) = $3.02. Grundsätzlich würde ich mir bevorzugt ein erhöhtes Volumen in der Preisfindungsphase zwischen 15:30 und 16 Uhr (ab Dienstag) wünschen, wobei "erhöht" 20% des ADTV und rund 15 Millionen Stücken entspräche, dann eine enge Konsolidierung nach einem bearishen Opening Drive knapp oberhalb von $30 oder auch knapp unterhalb zwischen $29.50 und $30 mit einem dann erfolgenden Break tiefer als Momentum Short. Super Micro Computer Aktie Chartanalyse – Daily: Lohnenswert scheint mir zudem ein Blick auf den Sektor-ETF SMH: dieser zeigt sich Range-gebunden zwischen $235 und $260, setzt aktuell zwar zu einer Attacke auf die obere Range-Begrenzung an, aber sollte ein Bruch höher fehlschlagen, so wäre im Falle eines Abpralls und kurzfristig einsetzender Bearishness im Halbleitersektor ein relativ schwacher Titel wie SMCI ein bevorzugtes Short-Vehikel.

SMH ETF Chartanalyse – Daily:

