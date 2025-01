Nachdem am Mittwoch die Zahlen zur US Inflation, besonders zur Kern-Inflation, unter der Erwartung veröffentlicht wurden und der Wall Street starke Aufschläge beschert haben, lag der Fokus am Donnerstagmorgen auf den Quartalszahlen des Halbleiter-Giganten Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM). Aktie von Taiwan Semiconductor nach Quartalszahlen 🔴 Allzeithochs voraus? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Taiwan Semiconductor Handelsideen 🔴 Taiwan Semiconductor Prognose & Ausblick ► Taiwan Semiconductor ISIN: US8740391003 | WKN: 909800 | Ticker: TSM Und vorab: diese konnten überzeugen, aktuell handelt die Aktie mit einem Gap von über 5% über dem gestrigen Schlusskurs und eine Attacke auf die in der vergangenen Woche markierten Allzeithochs um $222 scheint nur eine Frage der Zeit. TSMC wies einen Nettoumsatz von 26,36 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 25.8 Milliarden US-Dollar aus und einen Nettogewinn von 11.37 Milliarden USD gegenüber erwarteter 11.13 Milliarden US-Dollar. Als Grund wurde genannt, dass TSMC sich mit einer weiter ansteigen Nachfrage nach fortschrittlichen Chips für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz konfrontiert sah. Zur Erinnerung: als weltweit größter Auftragshersteller von Chips produziert TSMC fortschrittliche Prozessoren für Kunden wie Nvidia und Apple und hat folgerichtig vom Megatrend zugunsten Künstlicher Intelligenz ab 2023 mit am stärksten profitiert. Haupttreiber im abgelaufenen Quartal war bei TSMC die Abteilung High Performance Computing, die künstliche Intelligenz und 5G-Anwendungen umfasst. Hier betrug der Umsatzanstieg im vierten Quartal satte 53 %. Der CFO von TSMC, Wendell Huang , sagte: „Wir haben im Jahr 2024 eine robuste KI-bezogene Nachfrage bei unseren Kunden beobachtet“ und fügte hinzu, dass die Einnahmen aus KI-Beschleunigerprodukten ‚fast einen mittleren Zehnerprozentsatz‘ der Gesamteinnahmen im Jahr 2024 ausmachten, konkret: „Selbst nach einer Verdreifachung im Jahr 2024 prognostizieren wir, dass sich unsere Einnahmen aus KI-Beschleunigern im Jahr 2025 verdoppeln werden, da die starke Zunahme der KI-bezogenen Nachfrage weiterhin ein wichtiger Faktor für KI-Anwendungen ist“. Mit Blick auf die zeitnah potenziell anstehende Attacke auf die Allzeithochs um $222 sind das eigentlich rosige Aussichten, aber TSMC könnte sihc 2025 auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert sehen, Stichwort: „Handelskonflikt mit China“. Herausforderungen könnten hier aus den US-amerikanischen Beschränkungen für den Versand fortschrittlicher Halbleiter nach China und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Handelspolitik des designierten Präsidenten Donald Trump ergeben. Und Spannungen zeichnen sich hier bereits ab, der CEO von TSMC, C.C. Wei, sagte, dass das Unternehmen nicht an Trumps Amtseinführung teilnehmen werde, da es seiner Philosophie entspreche, sich politisch zurückzuhalten. Das hört sich im ersten Moment „neutral“ an, könnte allerdings auch auf eine eher kühlere Geschäftsbeziehung hindeuten, eventuell resultierend aus den Spannungen zwischen Taiwan und China, wo sich Trump bis jetzt „nicht wie gewünscht“ positioniert hat. Rein technisch ist die Aktie meiner Einschätzung nach auf jeden Fall weiter klar bullish, auf Tagesbasis sehe ich mittelfristig erst mit einem Fall zurück unter $180 eine deutlichere Eintrübung des charttechnischen Bildes, sehe auf der Oberseite bei einem nachhaltigen Bruch auf neue Allzeithochs realistisch weiteres Kurspotenzial bis zunächst $230, eventuell auch $235. Taiwan Semiconductor Aktie Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.