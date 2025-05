Aktien der UnitedHealth Group brechen ein, während das US-Justizministerium wegen strafrechtlichen Betrugs im Zusammenhang mit Medicare ermittelt

Die Aktien der UnitedHealth Group (UNH) sind am Donnerstag um 15 % eingebrochen und haben damit ihre Verluste im letzten Monat auf über 50 % ausgeweitet, da das Unternehmen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert ist. ► UnitedHealth Group | WKN: 869561 | ISIN: US91324P1021 | Ticker: UNH Der starke Rückgang wurde in erster Linie durch Berichte ausgelöst, wonach das Justizministerium gegen UnitedHealth wegen möglichen strafrechtlichen Betrugs im Zusammenhang mit seinem Medicare-Advantage-Geschäft ermittelt. Die Abteilung für Betrug im Gesundheitswesen des Justizministeriums führt die Ermittlungen laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen seit mindestens letztem Sommer durch. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen UnitedHealth bezeichnete den Bericht als „zutiefst unverantwortlich“ und erklärte, dass es keine Kenntnis von strafrechtlichen Ermittlungen habe. Das Unternehmen bekräftigte außerdem, dass es „an der Integrität seines Medicare Advantage-Programms“ festhalte. Die Nachricht folgt auf die überraschende Ankündigung vom Dienstag, dass der ehemalige CEO Stephen Hemsley Andrew Witty ersetzen werde, woraufhin die Aktien um fast 20 % fielen und das Unternehmen seine Prognose für 2025 zurückziehen musste. UnitedHealth steht unter zusätzlichem Druck durch kartellrechtliche Untersuchungen, die Überprüfung seines Apothekenleistungsgeschäfts durch den Kongress und die Folgen eines Cyberangriffs auf seine Tochtergesellschaft Change Healthcare. Das Unternehmen hat außerdem mit den Folgen der Ermordung eines hochrangigen Versicherungsmanagers im Dezember zu kämpfen. Diese Herausforderungen kommen zu einer Zeit, in der die Trump-Regierung und der Kongress versuchen, die Gesundheitsausgaben des Bundes zu senken, die eine wichtige Einnahmequelle für den Erfolg von UnitedHealth sind. UnitedHealth Group Aktie Chart Die Aktie ist auf dem Weg, die Tiefststände von 2020 erneut zu testen. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

