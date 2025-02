AKTIEN MARATHON: SAP 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: SAP

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ SAP WKN: 716460¬†| ISIN: DE0007164600¬†| Ticker: SAP

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die SAPAktie

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Der Konzern hat sich mit seinen Probleml√∂sungen und Software Angeboten eine dominierende Marktstellung erarbeitet. Das Thema IT wird auch in den kommenden Jahren eine Relevanz haben, die weiter zunehmen d√ľrfte; somit d√ľrfte die gute Umsatzentwicklung weiter anhalten. Der Bereich KI k√∂nnte ein bedeutender Umsatztreiber werden, wobei es denkbar ist, dass es gerade im diesem hoch dynamischen Segment einige neue Wettbewerber geben k√∂nnte, die in den kommenden Jahren relevante Marktteilnehmer werden k√∂nnten.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie Mitte 2020 noch im Bereich bei 130 EUR notierte, bis September 2022 aber bis knapp unter die 80 EUR-Marke zur√ľckgesetzt hat. Es ging im Zuge der Erholung in den folgenden Handelsmonaten wieder moderat aufw√§rts zur√ľck in den Bereich der 130 EUR. Fahrt hat das Papier aber erst Anfang 2024 aufgenommen. Es ging sukzessive aufw√§rts. R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Insbesondere in den letzten sechs Handelswochen ging es stramm aufw√§rts. Alle Wochenkerzen haben einen gr√ľnen Kerzenk√∂rper.

Das Wochenchart ist uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Wochenschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 240,09 EUR) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 295 EUR /300 EUR bzw. √ľbergeordnet die 350 EUR sein.

 

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen so k√∂nnten sich diese zun√§chst an der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. Ein Anlaufen dieser Durchschnittslinie w√§re als unkritisch zu interpretieren, solange es das Wertpapier vermag sich im Bereich dieser Durchschnittslinie zu erholen. H√§lt dieser Support aber auf Wochenbasis nicht, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Anteilsschein per Wochenschluss unter die SMA20 f√§llt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dies k√∂nnte als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der¬†SMA50 (aktuell bei 206,74 EUR) ausdehnen k√∂nnte.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier ist seit Jahresbeginn 2024 kontinuierlich aufw√§rtsgelaufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in einem stabilen Aufw√§rtskanal bewegt. Die R√ľcksetzer, die sich in den letzten Handelsmonaten eingestellt haben, wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Die Kaufdynamik hat in den letzten Handelswoche deutlich zugenommen, was sehr gut aus den Charts herausgelesen werden kann. Das Chartbild ist √ľbergeordnet bullisch zu interpretieren.

Die Aktie konnte sich im Zuge der R√ľcksetzer immer wieder im Bereich der SMA20 (aktuell bei 270,33 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 253,88 EUR) stabilisieren und erholen. Ging es unter die SMA50, so hat das Papier sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren k√∂nnen, hat aber nie den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren. Das Papier notiert aktuell stabil √ľber der SMA20.¬†

Solange das Papier √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsbewegungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA20 laufen. Bereits hier h√§tte die Aktie die Chance auf Erholung. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen und Monaten immer ein guter Support gewesen ist. Das Tageschart w√ľrde sich allerdings eintr√ľben, wenn die Aktie unter diese Durchschnittslinie l√§uft und sich auch darunter festsetzt.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

SAP Unternehmensprofil:

Die SAP e sich in ihrer eigenen Darstellung als der weltweit f√ľhrende Entwickler und Anbieter von Unternehmenssoftware. Neben spezifischen Softwarepaketen f√ľr eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen bietet SAP auch zahlreiche L√∂sungspakete an, die sich √ľber alle Branchen hinweg einsetzen lassen. Dazu geh√∂ren beispielsweise Datenintegration und Datenqualit√§t sowie Stammdatenverwaltung. Aber auch Lieferkettenmanagement und Enterprice Resource Planning geh√∂ren zum Produktprogramm. Der Konzern ist in f√ľnf Segmente gegliedert.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der gr√∂√üte Anteilseigner des Konzerns sind institutionelle Anleger, die gut 2/3 des Kapitals auf sich vereinigen. 11% wird noch von den Gr√ľndern gehalten.

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des SAP Konzerns 2020 - 2024*¬†

Der Konzern konnte den Jahresumsatz kontinuierlich steigern. 2024 wurden gegen√ľber dem Vorjahr fast 3 Mrd. EUR mehr Erl√∂se verbucht. Seit 2022 liegt der Umsatz stabil √ľber der 30 Mrd. EUR Marke.

Das operative Ergebnis hingegen hat sich, anders als der Umsatz, diskontinuierlich entwickelt. 2021 hatte sich ein deutlicher Ergebnisr√ľckgang eingestellt. Erst 2024 konnte das operative Ergebnis erstmals wieder √ľber dem Level von 2020 ausgewiesen werden.

Die Entwicklung beim Gewinn je Aktie ist nicht √ľberzeugend. Dieser liegt deutlich unter dem Wert von 2020, allerdings konnte der Gewinn je Aktie in den letzten Jahren moderat, aber kontinuierlich gesteigert werden.

Das wesentlichen Kennzahlen 2020 bis 2024 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Der Konzern hat Gesamtverbindlichkeiten von gut 28 Mrd. EUR. Die Verbindlichkeiten liegen 2024 nicht h√∂her als 2020, das Eigenkapital hat sich hingegen deutlich erh√∂ht. Von 29,9 Mrd. EUR 2020 auf nunmehr 45,8 Mrd. EUR 2024. Die Eigenkapitalquote liegt bei 61,80 Prozent und ist damit als √ľberdurchschnittlich zu interpretieren. Die Aktie ist aber mit einem KGV von 88,20 aktuell ausgesprochen teuer. Im Betrachtungszeitraum hat sich das Papier sukzessive verteuert.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Die Planumsätze sollen sich 2029 auf gut 60 Mrd. EUR belaufen. Die Dividende soll sich zwar erhöhen, allerdings nur sehr moderat, obwohl sich der Gewinn je Aktie als auch der Gewinn vor Steuern, gemäß Prognosedaten bis 2029 fast verdoppeln soll.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die SAP-Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, aktuell kein g√ľnstiges Investment. Zu w√ľrdigen ist, dass der Konzern eine sehr solide Eigenkapitalausstattung hat, was insbesondere bei zuk√ľnftigen Investitionen ein Asset ist. Zudem wird auch SAP den Bereich KI in Zukunft st√§rker in den Fokus setzen, was zus√§tzliche, aktuell unber√ľcksichtigte Wachstumschance er√∂ffnen k√∂nnte. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, aktuell ein Wertpapier, das insbesondere f√ľr Technik-Affine Anleger mit einer mittel- und langfristigen Ausrichtung, eine gute Depotbeimischung sein k√∂nnte.

 

