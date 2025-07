IBM (IBM.US) hat gestern nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Obwohl die meisten Ergebnisse die Erwartungen übertrafen, blieb das wichtige Softwaregeschäft deutlich hinter den Erwartungen zurück, was Zweifel an den Aussichten des Unternehmens auf eine Anhebung der Umsatzprognosen für das zweite Halbjahr 2025 aufkommen ließ. ► IBM (IBM.US) | WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker: IBM IBM Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Als Reaktion auf die Ergebnisse verzeichnete die Aktie des Unternehmens den größten Tagesverlust seit über einem Jahr. Die Aktie verlor heute mehr als 7 % und lag in der Spitze sogar um 11 % im Minus. Damit hat die IBM-Aktie alle seit Anfang Juni erzielten Gewinne wieder vollständig eingebüßt. Der heutige Kursrückgang von IBM übertrifft die Verluste nach dem „Befreiungstag“. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Das Unternehmen verzeichnete ein solides Umsatzwachstum auf 16,98 Mrd. US-Dollar (+7,7 %), unterstützt durch eine Verbesserung der bereinigten Bruttomarge auf 60,1 % (gegenüber 57,8 % im Vorjahr). Obwohl das Unternehmen solide Basisergebnisse vorlegte, schauen Anleger oft genauer auf die einzelnen Segmente. Im Fall von IBM war einer der enttäuschendsten Faktoren für die Anleger das Softwaresegment, das gegenüber dem Vorjahr um 9,6 % auf 7,39 Mrd. USD wuchs und damit 0,1 Mrd. USD unter den Konsensprognosen lag. Die Schwäche dieses Sektors lässt Zweifel an den Aussichten des Unternehmens auf eine anhaltend starke Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte 2025 aufkommen. Da dies nach wie vor der Haupttreiber der Ergebnisse von IBM ist, reichte diese Information aus, um die Aktie um bis zu 7 % nach unten zu drücken. Ergebnisse für das zweite Quartal 2025: Umsatz : 16,98 Mrd. USD, ein Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr (Schätzungen: 16,59 Mrd. USD)

Softwareumsatz : 7,39 Mrd. USD, +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (Schätzungen: 7,49 Mrd. USD)

Umsatz im Beratungssegment : 5,31 Mrd. USD, +2,6 % gegenüber dem Vorjahr (Schätzungen: 5,21 Mrd. USD)

Infrastrukturaufwand : 4,14 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr (Schätzungen: 3,66 Mrd. US-Dollar)

Finanzierungsaufwand : 166 Mio. US-Dollar, ein Rückgang von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr (Schätzungen: 174,4 Mio. US-Dollar)

Sonstige Aufwendungen : -31 Mio. US-Dollar gegenüber 38 Mio. US-Dollar im Vorjahr

Bereinigte Bruttomarge : 60,1 % gegenüber 57,8 % im Vorjahr (Schätzungen: 58,3 %)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 2,80 US-Dollar gegenüber 2,43 US-Dollar im Vorjahr (Schätzungen: 2,62 US-Dollar) Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Cashflow-Erwartungen nicht an, was vom Konsens erwartet worden war. Dieser Schritt sorgte für zusätzliche Unsicherheit bei den Anlegern hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens. Der Preis einer hohen Bewertung Während die Ergebnisse von IBM weiterhin solide sind, wird die Reaktion des Marktes teilweise durch die hohe Bewertung des Unternehmens gestützt. Wie der gesamte US-Markt startete das Unternehmen mit erhöhten Indikatoren in die Berichtssaison, deren Wert nicht nur über dem Durchschnitt des letzten Jahres lag, sondern auch den höchsten Stand seit über drei Jahren erreichte. Daher wirken sich jegliche Beeinträchtigungen der Geschäftsaussichten des Unternehmens stark auf die Marktstimmung aus, wie wir in der heutigen Sitzung sehen können. Gleichzeitig bleiben die Indikatoren auch nach einem so starken Rückgang über den Durchschnittswerten des letzten Jahres, was im Vergleich zur historischen Bewertung Raum für eine mögliche Vertiefung der Korrektur lässt, sollten die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 zu einer Senkung der Erwartungen hinsichtlich der Leistung des Unternehmens im weiteren Jahresverlauf führen. Die Kennzahlen P/E (blau), P/S (rot) und EV/EBITDA (lila) erreichten in der Sitzung vor Bekanntgabe der Ergebnisse ihren höchsten Stand seit über drei Jahren. Quelle: Bloomberg Finance L.P. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.