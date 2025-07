Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Börse aktuell: US-Märkte reagieren gemischt auf Quartalszahlen Die Wall Street zeigt sich am heutigen Handelstag uneinheitlich. Während der S&P 500 und der Nasdaq jeweils um etwa 0,3 % zulegen, verzeichnen der Dow Jones (-0,4 %) und der Russell 2000 (-1,1 %) Verluste. Highlights aus den Quartalszahlen: IBM (IBM.US) konnte zwar bessere als erwartete Ergebnisse vorlegen, doch enttäuschte das Software-Kerngeschäft. Die Aktie verliert 7,7 % aufgrund von Unsicherheiten über die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2025.

Honeywell (HONE.US) überraschte positiv: Ein Gewinn je Aktie von 2,75 USD und ein Umsatzplus von 8 % auf 10,35 Mrd. USD – vor allem getragen von Gebäudeautomation und Verteidigung.

UnitedHealth (UNH.US) geriet unter Druck: Nach der Einleitung einer Justizuntersuchung wegen möglicher Abrechnungsmanipulationen im Medicare-Bereich fiel die Aktie um fast 4 % .

Chevron (CVX.US) erhielt die Genehmigung zur Fortsetzung der Ölförderung in Venezuela – Teil größerer diplomatischer Verhandlungen zwischen den USA und Venezuela. Konjunkturdaten & Notenbanken: USA & EZB im Fokus USA: PMI-Daten: Der Dienstleistungssektor zeigt Wachstum, während der Fertigungssektor überraschend schrumpft (49,5 Punkte gegenüber 52,7 erwartet).

Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag mit 217.000 erneut unter den Erwartungen – ein Zeichen für Stabilität, was die Einschätzung der Fed untermauert. Eurozone: Die EZB belässt den Einlagensatz bei 2 %. Präsidentin Christine Lagarde sieht derzeit keinen Grund für Änderungen. Die Inflation sei auf Kurs und die Wirtschaft wachse stärker als erwartet – unter anderem durch Exportimpulse vor der Einführung neuer Zölle. Börse heute im Devisen- und Rohstoffmarkt Devisen: Der Euro legt nach der EZB-Entscheidung zu: EURUSD: +0,03 % auf 1,177 EURJPY: +0,2 % EURGBP: +0,5 % EURCHF: +0,2 %

Der US-Dollar zeigt sich fest gegenüber sicheren Häfen: USDCHF: +0,3 % USDJPY: +0,25 %

Edelmetalle: Gold : -0,5 % auf 3.371 $/oz

Silber : -0,55 % auf 39,07 $/oz

Platin: -1 % auf 1.413 $/oz Energie & Krypto: NATGAS steigt nach EIA-Bericht um 0,9 %

Brent : stabil bei 67,9 $ , WTI bei 65,6 $

Kryptowährungen im Aufschwung: Bitcoin : +0,9 % auf 119.400 USD Ethereum : +3,8 % auf 3.733 USD Chainlink : +3 %, Ripple : +3,1 %, Polygon : +1,6 %

Fazit: Börse aktuell mit gemischter Anlegerstimmung Die Börse heute zeigt ein differenziertes Bild: Während in den USA Unsicherheiten bezüglich Unternehmenszahlen und Konjunktursignalen dominieren, sorgt die EZB mit einer stabilen Zinspolitik für Zuversicht in der Eurozone. Der Euro gewinnt an Stärke, während Rohstoffe und sichere Häfen unter Druck stehen.

