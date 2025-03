AKTIEN MARATHON: Sartorius 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Sartorius

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Sartoius: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker: SRT

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Sartorius Aktie?

Das Unternehmen bewegt sich zwar in einem Wachstumsmarkt, die Rahmenbedingungen und die konjunkturellen Herausforderungen haben aber einen Einfluss auf die Gesch√§ftsentwicklung. Die Nachfrage entwickelt sich schleppend, was auch in den Umsatzzahlen der letzten beiden Jahre abzulesen ist. Das Unternehmen hat eine starke Stellung in der Branche. Springt die Nachfrage wieder an, so k√∂nnte dies dazu f√ľhren, dass sich insbesondere die Gewinne und die Margen verbessern.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist die deutliche Abwärtsbewegung mit der folgenden lang und ausgeprägten Seitwärtsbewegung erkennbar. Die Aktie hat im September 2021 noch 833 EUR gekostet, heute notiert das Papier bei 176 EUR. Die Aktie hat sich seit Mitte August 2022 zwar immer wieder erholen können, allerdings waren diese Bewegungen nicht ausgeprägt und sie hatten auch keine Substanz. Nach jedem Zwischenhoch ging es wieder einen Stock tiefer. Die Wochenkerzen 2024 sind allesamt nicht sehr groß.

Die Aktie ist im Rahmen der Abw√§rtsbewegung regelm√§√üig bis an die SMA50 (aktuell bei 61,58 EUR) gelaufen und wurde hier immer wieder abgewiesen. Das l√§sst sich aus dem Wochenchart sehr gut herauslesen. Auch die letzte Bewegung ging √ľber diese Durchschnittslinie, wurde dann aber wieder abverkauft. Das Papier hat es aber (bisher) geschafft, sich immer wieder im Dunstkreis festzusetzen.

Das Wochenchart w√ľrde sich deutlich eintr√ľben, wenn es der Anteilsschein nicht schafft, sich im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 64,34 EUR) festzusetzen. Sollte der Kontakt zu dieser Linie auf Wochenbasis verloren gehen, so k√∂nnte sich die Schw√§che zun√§chst bis in den Bereich der 145,00 EUR fortsetzen. Kann in diesem Bereich kein Boden formatiert werden, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter abw√§rts bis in den Bereich der 98,00 / 94,50 EUR gehen k√∂nnte.

Gelingt es dem Wertpapier per Wochenschluss wieder √ľber die SMA50 zu laufen, so w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es der Aktie gelingt sich rasch von der SMA50 nach Norden zu l√∂sen. Es ist aber zu beachten, dass die SMA20 als auch die SMA50 aktuell eng zusammen liegen. Ein √úberwinden k√∂nnte eine nachhaltige Aufw√§rtsdynamik erfordern.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang April 2024 stellte sich zun√§chst moderate Schw√§che ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann l√§nger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zur√ľck. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Die Aktie hat es schafft, sich nach einer kleinen Konsolidierung im Juli wieder moderat aufw√§rtszuschieben. Es ging im Handelsverlauf Mitte Juli mit einem gro√üen GAP down unter die 160 EUR Marke. Das Papier konnte sich aber stabilisieren und wieder zur√ľck an die 185 / 200 EUR schieben, ist nachfolgend √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts gelaufen. Es hat sich Mitte Oktober zwar ein Ausbruch eingestellt, dieser kann aber als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend zun√§chst in die Box zur√ľck. Im Rahmen von weiterer Schw√§che setzte das Papier im November erneut unter die 170 EUR-Marke zur√ľck, erreichte das Jahrestief 2024 (159,00 EUR) aber nicht. Ab Mitte November konsolidierte das Wertpapier. Mitte Januar hat sich moderater Kaufdruck eingestellt, der das Papier in Schlagdistanz an die 200 EUR-Marke gebracht hat. Es ging in der letzten Handelswoche mit einem GAP up an und √ľber die 220 EUR-Marke. Die Aktie hat sich nachfolgend einige Handelstage auf diesem Level halten k√∂nnen, gab die Gewinne aber wieder ab und rutschte zur√ľck in die Box. Ab Mitte Februar hat sich wieder ein verst√§rkter Abgabedruck eingestellt. Dieser f√ľhrte das Papier wieder an die 175 EUR-Marke.

Die Aktie ist in den ersten drei Monaten des letzten Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 204,42 EUR) / SMA50 (aktuell bei 191,82 EUR) seitw√§rts gelaufen ist. Der R√ľcksetzer unter die 50-Tage-Linie konnte sich zun√§chst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 191,58 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai 2024 noch einmal √ľber die¬†SMA20 schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni √ľber diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte zun√§chst, der Move gelang dann erst im Juli. Die Aktie konnte im Zuge der Erholungsbewegung wieder bis an die SMA50 laufen, kam hier aber nicht weiter. Nach einem weiteren R√ľcksetzer, der das Jahrestief (159,00 EUR) formatierte, ging es wieder zur√ľck in den Dunstkreis der SMA20 / SMA50. √úbergeordnet ist das Papier in den letzten Handelsmonaten im Dunstkreis dieser Linien weitergelaufen. Erst Anfang Januar gelang die Bewegung √ľber die SMA20 bzw. die SMA50. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend bis an und √ľber die SMA200 schieben. Es ging dann mit einem GAP up deutlich aufw√§rts. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass sich nachfolgend Schw√§che breit gemacht hat und s√§mtliche Gewinne wieder abgegeben wurden. Das Papier konnte sich zun√§chst an der¬†SMA50 /¬†SMA200 stabilisieren, gab diese Linien aber zu Wochenbeginn dieser Handelswoche wieder auf.

Damit hat sich ein weiterer Fehlausbruch eingestellt. Die Aktie notiert aktuell unter allen drei Durchschnittslinien. Damit ist das Tageschart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die an das Juli Tief laufen könnten. Wird diese Marke angelaufen und kann hier kein Doppelboden formatiert werden, so könnte es weiter abwärts in den Bereich der 140 EUR gehen.

Erholungen k√∂nnten zun√§chst an die SMA200 bzw. die SMA50 /¬†SMA20 gehen. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, sodass ein √úberwinden dieser Linien in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum m√∂glich erscheint. Ob sich diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen und -wochen einstellen, bleibt abzuwarten. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst, wenn es die Aktie es geschafft hat, sich √ľber der 230 EUR per Tagesschluss zu etablieren.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Sartorius Unternehmensprofil:

Sartouris ist ein f√ľhrender Labor- und Prozesstechnologie Anbieter. Der Fokus des Unternehmens liegt in den Bereichen Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Die vom Konzern angebotenen L√∂sungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualit√§tskritische Prozesse in der Produktion, beispielsweise wie in einem Labor effizient realisiert, werden k√∂nnen. Das Unternehmen ist in die Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services gegliedert. Die Sparte Bioprocess Solutions stellt Produkte f√ľr die Bereiche Filtration, Fluidmanagement, Fermentation und Purification her. Beliefert werden Unternehmen der biopharmazeutischen Industrie. Lab Products & Services stellt Laborinstrumente und -verbrauchsmaterialien her. Sartorius verf√ľgt in Europa, Asien und Amerika √ľber eigene Produktionsst√§tten sowie √ľber Vertriebsniederlassungen und Handelsvertretungen in mehr als 110¬†L√§ndern. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren auch durch √úbernahmen gewachsen.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Das gezeichnete Kapital der AG setzt sich aus 37.440.000 Stamm- und Vorzugsaktien zusammen. Ein Teil der Anteile wird vom Unternehmen selbst gehalten. Die restlichen 34.230.928 Anteile der Stammaktien und der 34.807.268 Anteile der Vorzugsaktien befinden im Streubesitz. (Vorzugsaktien). Bei den Vorzugsaktien sind es fast drei Viertel im Streubesitz, bei den Stammaktien sind hingegen nur 7 Prozent im Streubesitz.

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Sartorius Konzerns 2020 - 2024

Beim Umsatz konnte Sartorius im F√ľnf-Jahres-Vergleich etwas zulegen. 2024 setzte der Konzern gut 1 Mrd. EUR mehr um als 2020. Auf der anderen Seite geht der Umsatz seit 2022 kontinuierlich zur√ľck.

Das Ergebnis vor Steuern liegt 2024 mehr als 50 Prozent unter dem Wert von 2020.

Die Entwicklung der Gewinn je Aktie ist nicht befriedigend. Nachdem dieser noch bis 2022 kontinuierlich gesteigert werden konnte, schmolz der Gewinn je Aktie in den Jahren 2023 und 2024 dramatisch ab. Aktuell wird pro Aktie nur ein Gewinn von 1,22 EUR gemacht, deutlich weniger als noch vor drei Jahren.

Das Eigenkapital konnte im Betrachtungszeitraum sukzessive erh√∂ht werden. In den letzten f√ľnf Jahren hat sich das Eigenkapital um 2,5 Mrd. EUR erh√∂ht, was eine gute Entwicklung ist. Was die Eigenkapitalquote angeht, stieg sie von gut 30 Prozent 2020 auf jetzt 38,5 Prozent.



Die wesentlichen Kennzahlen 2020 bis 2024 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Die Umsatzentwicklung der letzten drei Jahre ist r√ľckl√§ufig gewesen. Zwar wurde 2024 gut 1 Mrd. EUR mehr Umsatz gemacht als 2020, seit 2022 geht der Umsatz zur√ľck. Das Unternehmen konnte das Eigenkapital aufstocken, das Fremdkapital hat sich im Betrachtungszeitraum aber auch fast verdoppelt. Die Dividendenrendite, ist ausgesprochen klein und hat sich in den letzten Jahren kaum verbessert. Mit einem KGV von 142 (2024) ist die Aktie aktuell auch sehr teuer.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Die Dividendenrendite soll sich bis 2029 mehr als verdoppeln, liegt dann aber mit 1,10% immer noch in einem wenig attraktiven Bereich. Das KGV soll sich bis 2029 auf 17,41 reduzieren. Sollte dieser Wert erreicht werden, so wäre die Aktie dann nicht zu teuer. Geplant ist das Eigenkapital weiter aufzustocken. Der Gewinn vor Steuern soll sich mehr als verdoppeln.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Sartorius Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, aktuell kein attraktives Investment. Das Papier ist aktuell teuer, die Umsatzentwicklung ist unbefriedigend, die Renditen unterdurchschnittlich.¬†Die Aktie ist, unserer Meinung nach, ein Wertpapier, das insbesondere f√ľr Anleger interessant sein k√∂nnte, die ihr Investment √ľber viele Branchen breit streuen m√∂chten. Bei einem Engagement sollte diese Position aber eher untergewichtet sein.

Quelle: xStation5 von XTB

