Das war der Handelstag, 01.07.2025: Der „Big Beautiful Bill“ wurde vom Senat verabschiedet, Wall Street gibt Rekordhöhen wieder ab

Die Wall Street startet mit gemischten Vorzeichen in die neue Woche, nachdem die makroökonomischen Daten und die Äußerungen von Jerome Powell die aktuelle Haltung der Fed in der Zinspolitik bestätigen.

Der Nasdaq verliert derzeit rund 0,6 %, was auf Kursverluste bei Halbleiterwerten und einen Abverkauf von Tesla -Aktien zurückzuführen ist.

Der S&P 500 ist leicht im Minus (-0,1 %), während der Russell 2000 und der Dow Jones weiter steigen (um 1,2 % bzw. 0,9 %). Dieser Rückgang am US-Aktienmarkt könnte der erste seit Beginn der letzten Woche sein.

Während eines Treffens der Zentralbanker in Sintra betonte der Vorsitzende der US-Notenbank, dass die starke Konjunktur der USA es erlaube, weitere klarere makroökonomische Daten abzuwarten, bevor das aktuelle Zinsniveau geändert werde. Powell erklärte, die Geldpolitik bleibe moderat restriktiv, und die Fed beobachte mögliche Warnsignale für die Wirtschaft aufmerksam.

Der US-Senat verabschiedet ein Steuergesetz, das eine Reihe von Steuererleichterungen einführt und die Sozialausgaben begrenzt. Das Gesetz sieht eine Anhebung der Schuldenobergrenze um 5 Billionen Dollar vor, was auf Widerstand einiger Republikaner stieß. Das Gesetz wurde dank der entscheidenden Stimme von Vizepräsident Vance verabschiedet. Es wird nun an das Repräsentantenhaus weitergeleitet und dürfte noch vor dem Unabhängigkeitstag dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt werden.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA steigt auf 49 Punkte, gegenüber den Erwartungen von 48,8 und dem vorherigen Wert von 48,5. Der Anstieg ist hauptsächlich auf einen hohen Preisindex zurückzuführen, während die Indizes für Beschäftigung und Auftragseingänge deutlich zurückgingen.

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) für Mai zeigt einen Anstieg der offenen Stellen von 7,391 Millionen auf 7,769 Millionen, obwohl ein Rückgang auf 7,3 Millionen erwartet worden war. Die Daten deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt weiterhin eine starke Nachfrage generiert.

Apple legt um mehr als 2 % zu und setzt damit seine Erholung von der gestrigen Sitzung fort, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das Unternehmen möglicherweise externe künstliche Intelligenz einsetzen wird, um den Siri-Assistenten zu verbessern.

Tesla fällt heute um über 4 % aufgrund der anhaltenden Streitigkeiten zwischen Trump und Musk. Trump behauptet, Musk habe zu viele staatliche Subventionen erhalten, und argumentiert, dass durch eine Reduzierung der Unterstützung für Musks Unternehmen erhebliche Haushaltseinsparungen erzielt werden könnten. Der Eigentümer von Tesla und SpaceX kritisierte das Steuergesetz wegen der Kürzung der Subventionen für Elektrofahrzeuge.

Die europäischen Indizes korrigieren angesichts der Spekulationen über die Bedingungen eines Handelsabkommens zwischen der EU und den USA weiter. Der deutsche DAX (-1 %) und der italienische FTSE MIB (-0,58 %) sind die größten Verlierer. Der französische CAC 40 und der spanische IBEX 35 schlossen unverändert, während die Märkte in Zürich (SMI: +0,35 %) und London (FTSE 100: +0,28 %) Gewinne verzeichneten.

Der französische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe steigt unerwartet auf 48,1 Punkte, während der deutsche PMI mit 49 Punkten stabil bleibt und damit den vorläufigen Daten entspricht.

Gold legt heute um über 1 % zu, durchbricht die Marke von 3.350 USD und kehrt über seinen gleitenden 25- und 50-Tage-Durchschnitt zurück. Gold steigt aufgrund der Unsicherheit über die US-Haushaltslage und der sich verschlechternden Handelsbeziehungen zwischen den USA und Japan, nur wenige Tage vor dem geplanten Auslaufen einer gegenseitigen Aussetzung von Zöllen.

Auf dem Devisenmarkt: Der Dollar-Index hat die Verluste aus der heutigen Sitzung wieder wettgemacht, nachdem der Senat Donald Trumps „Big Beautiful Deal” verabschiedet hat. Der EUR/USD korrigiert leicht und fällt wieder unter das Tageshoch von über 1,18 (derzeit minus 0,05 % auf 1,1780). Die stärkste G10-Währung ist heute der japanische Yen ( USD/JPY : -0,25 %), während der kanadische Dollar der größte Verlierer ist ( USD/CAD : +0,34 %).

Der EUR/USD könnte heute seinen ersten Rückgang seit dem 22. Juni verzeichnen.

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich im roten Bereich: Bitcoin verliert 1,2 % auf 106.270 $, Ethereum fällt um 3 % auf 2.428 $, und auch die Kontrakte für Graph (-5,3 %), Solana (-4,9 %) und Polygon (-4,4 %) sind rückläufig. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.