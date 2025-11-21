Aktien News: MicroStrategy Aktie stürzt ab – Bitcoin-Schwäche belasten massiv

Das Wichtigste in Kürze MicroStrategy-Aktien stark unter Druck

mNAV unter 1

Risiko MSCI-Index-Ausschluss

Die MicroStrategy Aktie (MSTR.US) gerät zunehmend unter Druck, da die Schwäche im Kryptowährungsmarkt die Stimmung der Anleger massiv belastet. Besonders die bevorzugten Aktien des Unternehmens verzeichnen starke Verluste – ein Warnsignal für die Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe und Dividendenzahlungen. Gleichzeitig rutscht die Bewertung des Unternehmens unter den Wert seiner Bitcoin-Bestände, was zusätzliche Risiken sichtbar macht. Die aktuelle Lage stellt MicroStrategy vor erhebliche Herausforderungen – insbesondere bei steigenden Finanzierungskosten und der Gefahr, aus wichtigen Indizes zu fallen. ► MicroStrategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR.US ⭐ Key Takeaways 📉 MicroStrategy-Aktien stark unter Druck: –10 % in der Woche, –55 % in 6 Monaten, –60 % YoY.

⚠️ mNAV unter 1: Marktkapitalisierung < Wert der gehaltenen Bitcoins → strukturelles Alarmzeichen.

🏦 Risiko MSCI-Index-Ausschluss: Mögliche Kapitalabflüsse von 2,8–8,8 Mrd. USD laut JPMorgan. 📉📊 MicroStrategy Aktie fällt deutlich – Kryptoschwäche trifft das Geschäftsmodell 📉 Preferred Shares verlieren stark an Wert Die bevorzugten Aktien von MicroStrategy verlieren: –7 % im laufenden Monat

–13,5 % im Monat zuvor ➡️ Grund: Deteriorierende Stimmung im Bitcoin- und Kryptowährungsmarkt. Dies führt zu Fragen: Kann das Unternehmen weitere Bitcoin-Käufe finanzieren ?

Sind Dividendenauszahlungen weiterhin gesichert? 📉 mNAV fällt unter 1 – ein kritischer Punkt Der sogenannte mNAV Basic (Marktkapitalisierung / BTC-Bestand) liegt jetzt unter 1.

Das bedeutet:

👉 MicroStrategy ist weniger wert als die Bitcoins, die sie besitzen. Historisch profitierte MicroStrategy davon, Bitcoin billiger über Kapitalerhöhungen zu akkumulieren als über direkte Käufe. Dieser Vorteil erodiert nun stark. ⚠️ JPMorgan warnt: Gefahr des MSCI-Index-Ausschlusses JPMorgan sieht ein hohes Risiko, dass MicroStrategy aus bedeutenden MSCI-Indizes entfernt wird.

Dies könnte massive Kapitalabflüsse verursachen:

➡️ 2,8–8,8 Mrd. USD Ein solcher Schritt würde die Aktie weiter destabilisieren. 📉 MSTR-Aktie stürzt stärker ab als Bitcoin selbst Performance-Vergleich: MSTR: –10 % in dieser Woche –55 % in den letzten 6 Monaten –60 % im Jahresvergleich

Bitcoin: –32 % vom Höchststand ➡️ Die MicroStrategy Aktie fällt fast doppelt so stark wie Bitcoin. Aktuell handelt sie nahe dem 52-Wochen-Tief, begleitet von hoher Volatilität. 💰 Finanzierung & Liquidität MicroStrategy finanziert weitere Bitcoin-Käufe hauptsächlich über: neue Preferred-Share-Emissionen

Kapitalerhöhungen Risiken: steigende Finanzierungskosten

mögliche Indexentfernung ABER:

➡️ Keine unmittelbare Liquiditätsgefahr

➡️ Erst 2027 wird ein kleiner Teil der Schulden fällig

➡️ Größere Fälligkeiten folgen später Kurzfristig hängt alles davon ab, ob der Bitcoin-Kurs stabilisiert oder weiter fällt. 🧩 Fazit: MicroStrategy Aktie bleibt Hochrisiko – Bitcoin entscheidet den Trend Die Kombination aus: stärkerer Korrektur als Bitcoin,

sinkendem mNAV,

teurer Finanzierung,

und Risiko eines MSCI-Ausschlusses macht die MicroStrategy Aktie zu einem der volatilsten Titel des Marktes. Kurzfristig bleibt der wichtigste Faktor:

➡️ Kann der Bitcoin Kurs seinen Abwärtstrend stoppen?

