US Börsenstart: US Börse heute unter Druck – Geopolitik belastet das Sentiment 📉

Das Wichtigste in Kürze US Börse heute: Nasdaq unterperformt deutlich

Geopolitik & Rohstoffe belasten das Börsensentiment

Nasdaq 100-Chart & Makrodaten im Blick

Die US Börse startet mit einer klar negativen Tendenz in die neue Handelswoche. US Börse heute wird das Geschehen von geopolitischen Spannungen, nachlassender Liquidität und zunehmender Vorsicht der Anleger geprägt. Besonders Technologiewerte stehen unter Druck, während sich defensive und rohstoffnahe Segmente selektiv behaupten.

Im Fokus stehen neben internationalen Konflikten auch wichtige US-Konjunkturdaten sowie die charttechnische Lage der großen US-Indizes. 🚀 Key Takeaways 📉 1. US Börse heute: Nasdaq unterperformt deutlich Zum Handelsauftakt zeigen sich die US-Futures klar schwächer: 📊 Nasdaq 100: –0,8 %

📊 S&P 500: ca. –0,4 %

📊 Russell 2000: ca. –0,4 % Die stärksten Verluste treffen erneut den technologie-lastigen Nasdaq. Die negative Stimmung wird durch die anhaltend geringe Marktliquidität und die hohe Sensitivität gegenüber geopolitischen Nachrichten verstärkt. Anleger meiden Risiko, was sich besonders bei Wachstumswerten bemerkbar macht. 🌍 2. Geopolitik & Rohstoffe belasten das Börsensentiment Mehrere geopolitische Faktoren wirken gleichzeitig auf die US Börse: Stockende Verhandlungen zur Ukraine unter US-Führung

China startet überraschend Militärmanöver „Justice Mission 2025“

Begrenzung von Silberexporten bei gleichzeitiger Zollsenkung für Batterien & medizinische Güter Diese Gemengelage sorgt für Unsicherheit an den Märkten. Besonders auffällig ist der Fokus vieler Privatanleger auf Silber, das nach einer hyperbolischen Rally zuletzt stark korrigierte. Die CME-Margenerhöhungen lösten zusätzliche Positionsschließungen aus und erhöhten die Volatilität im Rohstoffsektor. 📊 3. Nasdaq 100-Chart & Makrodaten im Blick Aus charttechnischer Sicht zeigt der Nasdaq erste Warnsignale: Käufer konnten einen Teil der Verluste vom Hoch aufholen

📉 Momentum schwächt sich sichtbar ab

⚠️ Unterhalb von ~25.900 Punkten droht eine Double-Top-Formation

Erstes technisches Ziel: Bruch des 23,6-%-Fibonacci-Niveaus Parallel rücken wichtige US-Daten in den Fokus der US Börse heute: 🏠 Pending Home Sales (November): erwartet –1 %

🏭 Dallas-FED-Index (Dezember)

🛢️ EIA-Öl- & Gaslagerbestände, erneut mit erwarteten Rückgängen Diese Daten könnten kurzfristig für zusätzliche Impulse sorgen, insbesondere bei Abweichungen von den Prognosen. 📌 Fazit: US Börse heute defensiv – Risiko bleibt erhöht Die US Börse zeigt sich zum Wochenstart klar angeschlagen. US Börse heute steht unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen, technischer Schwächesignale und selektiver Gewinnmitnahmen. Besonders der Nasdaq bleibt anfällig für weitere Rücksetzer. 🟢 Chancen Einzelwerte mit positiven Unternehmensnachrichten

Stabilisierung bei defensiven Sektoren

Rebound-Potenzial bei Entspannung der Geopolitik 🔴 Risiken Eskalation geopolitischer Konflikte

Technische Schwäche im Nasdaq

Hohe Volatilität bei Rohstoffen Fazit:

