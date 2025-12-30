US Börsenstart: Wall Street schwunglos – Blick richtet sich auf die Fed

Das Wichtigste in Kürze US Börse heute: Jahreswechsel & T+1-Regel belasten die Dynamik

Fed im Fokus: FOMC-Protokoll als möglicher Impuls

Technik & Einzelwerte: S&P 500 hält Schlüsselzone

Die US Börse ist verhalten ins neue Jahr gestartet. US Börse heute prägen Zurückhaltung, steuerbedingte Umschichtungen und die Erwartung des FOMC-Sitzungsprotokolls das Marktgeschehen. Nach einem starken Vorjahr nutzen viele Anleger die dünne Liquidität zum Jahreswechsel für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig hoffen Marktteilnehmer auf Hinweise der US-Notenbank, die über eine mögliche Fortsetzung der saisonalen Santa-Claus-Rally entscheiden könnten. 🚀 Key Takeaways 🧾 1. US Börse heute: Jahreswechsel & T+1-Regel belasten die Dynamik Der schwache Start der Wall Street ist teilweise technischer Natur: 📉 Gewinnmitnahmen durch Steuerverlust-Harvesting

🗓️ Umstellung auf T+1-Abwicklungszyklus in den USA & Kanada

Anleger mussten Transaktionen für das Steuerjahr 2025 bereits jetzt abschließen

Geringe Liquidität durch geschlossene oder verkürzte Handelszeiten in Europa Diese Faktoren erklären, warum die US Börse heute trotz stabiler Fundamentaldaten kaum Momentum entwickelt. 🏦 2. Fed im Fokus: FOMC-Protokoll als möglicher Impuls Um 20:00 Uhr deutscher Zeit richtet sich der Blick der Märkte auf das FOMC-Protokoll: Die letzte Zinssenkung war nicht einstimmig beschlossen

Hinweise auf einen brüchigen Konsens innerhalb der Fed

Märkte hoffen auf Signale für einen weiter vorsichtigen geldpolitischen Kurs Sollte das Protokoll eine zurückhaltende, aber unterstützende Haltung bestätigen, könnte die US Börse in den kommenden Tagen erneut Auftrieb erhalten – historisch erstreckt sich die Santa-Claus-Rally häufig bis in die ersten beiden Januarwochen. 📉 3. Technik & Einzelwerte: S&P 500 hält Schlüsselzone Aus technischer Sicht bleibt das Bild gemischt: 📊 S&P 500 -Futures leicht schwächer, aber über zentralen Unterstützungen

Aktuell knapp unter 6.950 Punkten

Unterstützung am 23,6-%-Fibonacci-Retracement

Bruch dieser Zone könnte Rückgang bis 6.888 Punkte auslösen

(50-%-Retracement & primäre Aufwärtstrendlinie) Auf Unternehmensebene zeigen sich differenzierte Bewegungen: 🤖 Meta Platforms: +0,1 % nach Übernahme eines KI-Startups für rund 2 Mrd. USD

🚗 Tesla: +0,65 % trotz schwächerer Auslieferungsprognose

⛏️ Gold- & Kupferminen: Erholung nach starkem Ausverkauf (Barrick, Newmont, Freeport-McMoRan jeweils deutlich im Plus) Diese Entwicklung unterstreicht die selektive Natur der US Börse heute. 📌 Fazit: US Börse heute abwartend – Fed-Protokoll entscheidend Die US Börse zeigt sich zum Jahresauftakt ohne klare Richtung. US Börse heute dominieren technische Effekte, geringe Liquidität und die gespannte Erwartung der Fed-Kommunikation. Erst das FOMC-Protokoll dürfte neue Impulse liefern. 🟢 Chancen Fortsetzung der Santa-Claus-Rally bei dovishen Fed-Signalen

Technische Stabilität über wichtigen Unterstützungen

Selektive Stärke bei KI- & Rohstoffwerten 🔴 Risiken Anhaltende Gewinnmitnahmen

Bruch technischer Unterstützungen

Uneinigkeit innerhalb der Fed Fazit:

