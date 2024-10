Aktien von Lam Research und UPS legen um 6 % zu, da die Berichte für das 3. Quartal die Prognosen der Wall Street übertrafen 📈

Die Aktien des Halbleiterherstellers und -ausrüsters Lam Research (LAM.US) und von UPS (UPS.US), dem größten Logistikunternehmen der USA, legen heute vor der Öffnung des US-Marktes um fast 6 % zu. Im ersten Fall versuchen die Lam-Aktien, eine fatale Abwärtsphase zu durchbrechen, die seit Juli andauert, während sie sich im zweiten Fall von mehrjährigen Tiefstständen „verabschieden“ und heute wahrscheinlich den gleitenden Durchschnitt von 200 Handelstagen testen werden. Lam Reserach (LAM.US) Der Gewinn pro Aktie betrug 0,86 US-Dollar gegenüber einer Prognose von 0,81 US-Dollar, der Umsatz betrug 4,17 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 4,05 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz stieg um 8 % gegenüber dem Vorquartal und um 20 % YoY, und die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich um 1,2 % auf 30,3 %. Die Liquidität des Unternehmens beläuft sich auf 6,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal

Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie in einer Spanne von 0,77 bis 0,97 US-Dollar, erwartet wurden 0,85 US-Dollar; Prognose für den Umsatz im vierten Quartal in einer Spanne von 4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar, Wall Street erwartete 4,22 Milliarden US-Dollar

Lam erwartet, dass die Bruttomarge von derzeit 48,2 % (47,9 % ein Jahr zuvor) auf 46,9 % im vierten Quartal sinken wird; zwischen dem zweiten und dritten Quartal sank die Bruttomarge des Unternehmens um 30 Basispunkte. Auf China entfallen bis zu 37 % des Umsatzes, auf Taiwan und Südkorea 15 bzw. 18 %. Erwartet wird jedoch, dass der Umsatz in China im vierten Quartal nur 30 % betragen wird

Der Umsatz in China ging im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 % zurück, aber der Umsatz in Märkten wie Taiwan, Südkorea und Südostasien stieg im Vergleich zum Vorjahr um 157 %, 37 % bzw. 52 %

Der Umsatz in China ging zurück, aber das Unternehmen sieht Katalysatoren aus den Märkten für fortschrittliche Verpackungen und Fertigung; die Investitionsausgaben beliefen sich auf 110 Millionen US-Dollar gegenüber 77 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2023

Der Umsatz im Segment Foundry, Memory und Logic/IDM belief sich auf 2,39 Milliarden US-Dollar (16 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) und lag damit leicht unter der Prognose von 2,45 Milliarden US-Dollar

Der Umsatz im Bereich Kundensupport und in anderen Kategorien verzeichnete ein Wachstum von 25 % YoY und erreichte 1,78 Milliarden US-Dollar, was über der Prognose von 1,6 Milliarden US-Dollar lag.

CEO Tim Archer erklärte, dass Lams „Investitionen in Schlüsseltechnologien das Unternehmen in die Lage versetzen, das Wachstum bei Wafer-Fertigungsanlagen im Jahr 2025 und darüber hinaus zu übertreffen“

Das Unternehmen sieht in NAND, GAA sowie selektiven Ätz- und Atomlagenabscheidungswerkzeugen (ALD) einen zukünftigen Katalysator und signalisiert damit, dass es gut positioniert ist, um von zukünftigen technologischen Veränderungen in der Halbleiterindustrie zu profitieren. Trotz der Stärke des Unternehmens hat sich das große Engagement in China in letzter Zeit nicht positiv auf das Unternehmen ausgewirkt. Darüber hinaus sind einige der Lösungen von Lam mit dem Sektor der nicht-künstlichen Intelligenzchips verbunden, in dem nach wie vor eine Verlangsamung zu beobachten ist. Dennoch fielen die Ergebnisse sehr solide aus, und der erwartete Rückgang der Bruttomargen schreckte die Anleger nicht ab, da das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen United Parcel Service (UPS.US) Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,80 $ pro Aktie gegenüber 1,31 $ im 3. Quartal 2023 (netto 1,54 Mrd. $ gegenüber 1,13 Mrd. $); an der Wall Street wurden 1,63 $ erwartet (Anstieg um 12 % im Jahresvergleich)

Der Umsatz übertraf erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen, das Inlandsgeschäft in den USA entwickelte sich stark. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,6 % auf 22,25 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von 22,1 Mrd. USD

Die Margen auf dem US-Inlandsmarkt gingen leicht auf 6,2 % zurück, aber der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 47,8 %

Das Sendungsvolumen in den USA stieg im Jahresvergleich um 6,5 %, im internationalen Sektor stieg der Umsatz pro Sendung im Jahresvergleich um 2,5 %

Der Umsatz des größten Segments des Unternehmens, des in den USA tätigen Versand- und Logistiksektors, stieg im Jahresvergleich um 5,8 % auf 14,45 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 14,27 Mrd. USD

