Bitcoin Aktuell: Zinssenkungsspekulationen der FED beflügeln neue Kursfantasie ₿

🧠 Einleitung: US-Zinspolitik als Kurstreiber – Bitcoin bleibt im Fokus Bitcoin aktuell in Wartestellung: Zwischen makroökonomischer Unsicherheit und spekulativem Optimismus pendelt der Kurs der größten Kryptowährung der Welt. Die jüngsten Äußerungen und Abstimmungen innerhalb der US-Notenbank FED sorgen für Bewegung – nicht nur im Anleihemarkt, sondern auch im Kryptosektor. Wie realistisch sind kurzfristige Kursrücksetzer, und was bedeutet das mittelfristig für die Bitcoin Prognose? ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ✅ Drei Key Takeaways für Anleger und Trader 📉 Arbeitsmarktzahlen schwach – Zinswende in Sicht?

Die Non-Farm Payrolls lagen mit nur 73.000 neuen Stellen deutlich unter den Erwartungen. Frühere Monate wurden drastisch nach unten revidiert – ein starkes Signal für eine geldpolitische Kurskorrektur. 📊 FED uneinig – Zinssenkungen wahrscheinlicher

Innerhalb der US-Notenbank offenbart sich ein seltener Dissens. Zwei Mitglieder stimmten für Zinssenkungen – das erste Mal seit über 30 Jahren. Der Markt erwartet nun mindestens zwei Zinsschritte bis Ende 2025. 💰 Bitcoin Prognose: Konsolidierung als Sprungbrett?

Trotz temporärer Risikoaversion bleibt der Bitcoin fundamental gestützt. Die aktuelle Spanne zwischen 115.000 und 122.000 USD könnte als Basis für eine neue Aufwärtswelle dienen, acuh wenn sie kurzfristig nach unten verlssen wird – vor allem bei anhaltendem Zinsdruck. 🔍 Makro-Ausblick: Warum die FED für Bitcoin relevant ist Die Leitzinsen bleiben vorerst bei 4,25–4,5 %, aber der Ton innerhalb der US-Notenbank verändert sich. Der Dissens zwischen Powell und anderen Mitgliedern zeigt: Die steigende US-Staatsverschuldung wird zunehmend zum Argument gegen hohe Zinsen. Allein 7 Billionen US-Dollar müssen refinanziert werden – und das lieber nicht auf dem aktuellen Zinsniveau. Der Terminmarkt preist daher mit über 80 % Wahrscheinlichkeit zwei Zinssenkungen bis Ende 2025 ein. Das sorgt für Rückenwind im Kryptomarkt und ist ein starkes Argument in jeder Bitcoin Prognose. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 02.08.2025: 💡 Fazit: Bitcoin aktuell mit Korrekturrisiko – aber starkem Rückenwind Bitcoin aktuell zeigt sich technisch stabil – trotz globaler Unsicherheiten. Die geldpolitische Entwicklung in den USA erhöht die Attraktivität nicht-klassischer Wertspeicher wie Bitcoin. Ein Re-Test der Unterstützungszone um 110.000–112.000 USD ist kurzfristig möglich, aber mittel- bis langfristig deuten die Zeichen auf eine bullishe Fortsetzung hin. 📌 Fazit für Anleger: Wer an die entstehende Rallye glaubt, sollte Rücksetzer zur Positionierung nutzen. Die Bitcoin Prognose bleibt trotz Schwankungen positiv – getragen von der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik. Bitcoin Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

