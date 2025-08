Börse Ausblick: Die Märkte der kommenden Woche im Fokus – EURGBP, S&P 500 & USDCAD 📈 🔍 Key Takeaways Bank of England im Rampenlicht: Die mögliche Zinssenkung am Donnerstag könnte das Währungspaar EURGBP stark bewegen. Tech-Schwergewichte vs. Zinssorgen: Trotz starker Unternehmenszahlen setzt sich die Korrektur beim S&P 500 fort. Zollkonflikt mit Kanada eskaliert: Neue US-Zölle sowie Kanadas mögliche Gegenmaßnahmen könnten den USDCAD deutlich beeinflussen. 🇬🇧 EURGBP: Entscheidung der BoE könnte für Volatilität sorgen Das britische Pfund bleibt börsenaktuell unter Druck – sogar gegenüber dem ebenfalls geschwächten Euro. Der entscheidende Impuls dürfte am Donnerstag kommen, wenn die Bank of England ihre geldpolitische Entscheidung trifft. Zwar erwarten viele Marktteilnehmer eine Zinssenkung, doch der Anstieg der CPI-Inflation auf 3,6 % erschwert die Lage. Gouverneur Andrew Bailey deutete bereits einen vorsichtigen Kurs an. Marktreaktionen könnten heftig ausfallen, insbesondere wenn es zu Meinungsverschiedenheiten im Abstimmungsergebnis kommt. Trader sollten das Währungspaar EURGBP genau im Auge behalten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🇺🇸 S&P 500: Zwischen Big Tech und Zinssorgen Der S&P 500 durchläuft die erste Korrektur seit Ende Mai, ausgelöst durch den hawkischen Ton der Fed. Nach der jüngsten FOMC-Pressekonferenz sinkt die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen. Dennoch: Die Börse aktuell profitiert von starken Tech-Gewinnen – zuletzt von Apple, Amazon & Co. In der kommenden Woche rücken Unternehmen wie AMD, Uber, Disney, Shopify und Palantir ins Rampenlicht. Auch Konjunkturdaten wie der ISM-Index und neue Impulse aus den Handelsverhandlungen dürften Bewegung bringen. Für Investoren ist der S&P 500 (US500) ein zentraler Beobachtungspunkt. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🇨🇦 USDCAD: Neue Zölle erhöhen das Risiko Kanadas Dollar gerät unter Druck – nicht zuletzt wegen der angekündigten US-Zölle. Ab dem 8. August greift ein neues Regelwerk, das Reziprokzölle in Höhe von 35 % auf die meisten kanadischen Produkte vorsieht. Dies könnte die Konjunktur dämpfen und zu Arbeitsmarktproblemen führen. Am Freitag liefert der kanadische Arbeitsmarktbericht möglicherweise neue Hinweise zur wirtschaftlichen Lage. Premierminister Mark Carney setzt auf Diplomatie, doch eine Liste mit Vergeltungszöllen aus Ottawa steht offenbar bevor. In dieser geopolitisch angespannten Lage ist das Paar USDCAD besonders relevant für Marktbeobachter. 🧾 Fazit: Börse bleibt aktuell von Unsicherheit geprägt Der Ausblick auf die kommende Woche an der Börse zeigt ein hohes Maß an Unsicherheit. Zentralbankpolitik, geopolitische Spannungen und Unternehmensberichte sorgen für Bewegung. Besonders im Blickpunkt stehen die Börse Ausblick-Paare EURGBP, S&P 500 und USDCAD. Für Anleger bedeutet das: Fokus, Flexibilität und schnelle Reaktionsfähigkeit bleiben entscheidend. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.