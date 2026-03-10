S&P 500 Prognose: Entspannung im Nahen Osten treibt Börse aktuell - Ölpreis fällt, Nasdaq und Dow Jones steigen

Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenstart weiterhin volatil, allerdings verbesserte sich die Stimmung der Anleger gegen Ende der gestrigen US-Handelssitzung deutlich. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die militärische Operation im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Iran möglicherweise kurz vor dem Abschluss steht.

Die Märkte reagierten unmittelbar: Ölpreise fielen deutlich, während große Aktienindizes eine kräftige Gegenbewegung nach oben verzeichneten. Futures auf den S&P 500 steigen heute um rund 1 %. Für die kurzfristige S&P 500 Prognose richten Anleger ihren Blick nun vor allem auf die kommenden US-Inflationsdaten.

S&P 500 Prognose: Inflationsdaten und Unternehmenszahlen im Fokus

Für die Entwicklung der Börse aktuell sind in dieser Woche mehrere wichtige Ereignisse entscheidend. Besonders relevant sind die anstehenden US-Inflationsdaten sowie wichtige Quartalsberichte aus dem Technologiesektor.

Die wichtigsten Termine für Anleger:

Morgen werden die US-Inflationsdaten (VPI) im Jahresvergleich veröffentlicht

Am Freitag folgt der PCE-Inflationsbericht

Nach US-Handelsschluss legt Oracle (OCL.US) seine Quartalszahlen vor

Am Donnerstag folgt der Bericht des Softwarekonzerns Adobe (ADBE.US)

Diese Veröffentlichungen könnten maßgeblich die kurzfristige S&P 500 Prognose sowie die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen.

Börse aktuell: Ölpreisrückgang sorgt für Rally bei US-Indizes

Ein wesentlicher Treiber der Marktbewegung war der deutliche Rückgang der Energiepreise. Nachdem Öl zuvor zeitweise über 100 USD pro Barrel gestiegen war, kam es zu einer starken Korrektur:

Brent fiel zeitweise auf rund 84 USD pro Barrel

WTI sank auf etwa 80 USD, aktuell liegt der Preis wieder nahe 90 USD

Der Energiesektor bleibt damit einer der wichtigsten kurzfristigen Faktoren für die Börse aktuell und die weitere S&P 500 Prognose.

Geopolitik bleibt entscheidender Faktor für die Börse aktuell

Zusätzliche Unsicherheit kommt weiterhin aus dem Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, dass solange Israel und die USA Angriffe auf Iran fortsetzen, kein Öl den Persischen Golf verlassen werde.

US-Präsident Donald Trump reagierte darauf mit einer deutlichen Warnung: Sollte Iran Schiffe in der Straße von Hormus angreifen, könnte die US-Reaktion „20-mal stärker“ ausfallen und das Land schwer treffen.

Trotz dieser Drohungen sorgten spätere Aussagen Trumps für eine gewisse Entspannung an den Finanzmärkten.

S&P 500 Prognose: Märkte reagieren auf mögliche Deeskalation

Während einer Pressekonferenz in seinem Golfclub nahe Miami erklärte Trump, dass die militärische Operation ihre wichtigsten Ziele erreiche und sich dem Ende nähern könnte.

Die wichtigsten Aussagen:

„Wir machen große Fortschritte bei der Erreichung unseres militärischen Ziels.“

„Der Konflikt ist praktisch beendet.“

Die Sicherstellung stabiler Energieversorgung für die Weltwirtschaft habe Priorität.

Für die Börse aktuell signalisierten diese Aussagen eine mögliche Entspannung geopolitischer Risiken, die zuvor zu einem starken Anstieg der Energiepreise geführt hatten.

Börse aktuell Ausblick: Ölmarkt entscheidet über nächste S&P 500 Bewegung

Der Ölmarkt entwickelt sich aktuell zum wichtigsten kurzfristigen Treiber für Risikoanlagen. Sollte sich bestätigen, dass sich der Konflikt tatsächlich seinem Ende nähert, könnten die Märkte beginnen, einen schrittweisen Rückgang der Ölpreise auf Vorkriegsniveau einzupreisen.

Für die S&P 500 Prognose bedeutet das:

sinkende Energiepreise könnten Inflationsdruck reduzieren

niedrigere Inflation könnte die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen

eine stabilere geopolitische Lage könnte die Börse aktuell weiter unterstützen

Die kommenden Inflationsdaten im Jahresvergleich sowie die Entwicklung der Ölpreise dürften daher entscheidend sein für die nächste Bewegung im S&P 500, Nasdaq und Dow Jones.

S&P 500 Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Brent Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

