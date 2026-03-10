S&P 500 Prognose: Entspannung im Nahen Osten treibt Börse aktuell - Ölpreis fällt, Nasdaq und Dow Jones steigen

- S&P 500 steigt nach geopolitischer Entspannung
- Ölpreisrückgang treibt die Börse aktuell
- Inflationsdaten entscheidend für die nächste Marktbewegung
Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenstart weiterhin volatil, allerdings verbesserte sich die Stimmung der Anleger gegen Ende der gestrigen US-Handelssitzung deutlich. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die militärische Operation im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Iran möglicherweise kurz vor dem Abschluss steht.
Die Märkte reagierten unmittelbar: Ölpreise fielen deutlich, während große Aktienindizes eine kräftige Gegenbewegung nach oben verzeichneten. Futures auf den S&P 500 steigen heute um rund 1 %. Für die kurzfristige S&P 500 Prognose richten Anleger ihren Blick nun vor allem auf die kommenden US-Inflationsdaten.
S&P 500 Prognose: Inflationsdaten und Unternehmenszahlen im Fokus
Für die Entwicklung der Börse aktuell sind in dieser Woche mehrere wichtige Ereignisse entscheidend. Besonders relevant sind die anstehenden US-Inflationsdaten sowie wichtige Quartalsberichte aus dem Technologiesektor.
Die wichtigsten Termine für Anleger:
-
Morgen werden die US-Inflationsdaten (VPI) im Jahresvergleich veröffentlicht
-
Am Freitag folgt der PCE-Inflationsbericht
-
Nach US-Handelsschluss legt Oracle (OCL.US) seine Quartalszahlen vor
-
Am Donnerstag folgt der Bericht des Softwarekonzerns Adobe (ADBE.US)
Diese Veröffentlichungen könnten maßgeblich die kurzfristige S&P 500 Prognose sowie die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen.
Börse aktuell: Ölpreisrückgang sorgt für Rally bei US-Indizes
Ein wesentlicher Treiber der Marktbewegung war der deutliche Rückgang der Energiepreise. Nachdem Öl zuvor zeitweise über 100 USD pro Barrel gestiegen war, kam es zu einer starken Korrektur:
-
Brent fiel zeitweise auf rund 84 USD pro Barrel
-
WTI sank auf etwa 80 USD, aktuell liegt der Preis wieder nahe 90 USD
Der Energiesektor bleibt damit einer der wichtigsten kurzfristigen Faktoren für die Börse aktuell und die weitere S&P 500 Prognose.
Geopolitik bleibt entscheidender Faktor für die Börse aktuell
Zusätzliche Unsicherheit kommt weiterhin aus dem Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, dass solange Israel und die USA Angriffe auf Iran fortsetzen, kein Öl den Persischen Golf verlassen werde.
US-Präsident Donald Trump reagierte darauf mit einer deutlichen Warnung: Sollte Iran Schiffe in der Straße von Hormus angreifen, könnte die US-Reaktion „20-mal stärker“ ausfallen und das Land schwer treffen.
Trotz dieser Drohungen sorgten spätere Aussagen Trumps für eine gewisse Entspannung an den Finanzmärkten.
S&P 500 Prognose: Märkte reagieren auf mögliche Deeskalation
Während einer Pressekonferenz in seinem Golfclub nahe Miami erklärte Trump, dass die militärische Operation ihre wichtigsten Ziele erreiche und sich dem Ende nähern könnte.
Die wichtigsten Aussagen:
-
„Wir machen große Fortschritte bei der Erreichung unseres militärischen Ziels.“
-
„Der Konflikt ist praktisch beendet.“
-
Die Sicherstellung stabiler Energieversorgung für die Weltwirtschaft habe Priorität.
Für die Börse aktuell signalisierten diese Aussagen eine mögliche Entspannung geopolitischer Risiken, die zuvor zu einem starken Anstieg der Energiepreise geführt hatten.
Börse aktuell Ausblick: Ölmarkt entscheidet über nächste S&P 500 Bewegung
Der Ölmarkt entwickelt sich aktuell zum wichtigsten kurzfristigen Treiber für Risikoanlagen. Sollte sich bestätigen, dass sich der Konflikt tatsächlich seinem Ende nähert, könnten die Märkte beginnen, einen schrittweisen Rückgang der Ölpreise auf Vorkriegsniveau einzupreisen.
Für die S&P 500 Prognose bedeutet das:
-
sinkende Energiepreise könnten Inflationsdruck reduzieren
-
niedrigere Inflation könnte die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen
-
eine stabilere geopolitische Lage könnte die Börse aktuell weiter unterstützen
Die kommenden Inflationsdaten im Jahresvergleich sowie die Entwicklung der Ölpreise dürften daher entscheidend sein für die nächste Bewegung im S&P 500, Nasdaq und Dow Jones.
S&P 500 Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Brent Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.