TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDCHF Forex (10.03.26)

Im aktuellen Forex Trading rückt das Währungspaar USDCHF wieder stärker in den Fokus der Trader. Nach einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur hat der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht und zeigt nun erste Anzeichen einer möglichen Trendfortsetzung nach unten.
Diese Situation liefert eine interessante Trading Idee für Trader, die im Devisenmarkt auf eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends setzen möchten. Besonders technische Faktoren wie Fibonacci-Level, gleitende Durchschnitte und charttechnische Muster spielen dabei eine wichtige Rolle.
► USDCHF WKN: 965281 | ISIN: XC0009652816 | Ticker: USDCHF
🔎 Drei Key Takeaways zur Trading Idee
✅ Langfristiger Abwärtstrend: USDCHF befindet sich seit Anfang 2025 in einem Downtrend.
📉 Widerstand bestätigt: Kurs prallt an der Zone um 0,7860 ab.
🎯 Short-Setup: Ziele liegen bei 0,7620 und 0,7530.
📊 Chartanalyse: USDCHF scheitert am Widerstand
Im Tageschart zeigt sich, dass USDCHF zuletzt eine Aufwärtskorrektur vollzogen hat. Diese Bewegung führte den Kurs bis zur wichtigen Widerstandszone bei 0,7860.
Diese Zone ist aus mehreren Gründen technisch relevant:
-
vorherige Preisreaktionen im Chart
-
50 % Fibonacci-Retracement
-
Nähe zum 100-Perioden-Moving-Average
An dieser Stelle entstanden zudem bearishe Kerzenformationen, was auf zunehmenden Verkaufsdruck hindeutet.
📉 Technisches Muster: ABC-Korrektur im Forex Trading
Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte laut technischer Analyse eine klassische ABC-Korrektur darstellen.
Solche Korrekturen treten häufig innerhalb eines übergeordneten Trends auf und können das Ende einer Gegenbewegung markieren.
In diesem Fall würde das bedeuten:
➡️ Die Aufwärtskorrektur könnte abgeschlossen sein
➡️ Der langfristige Abwärtstrend könnte sich wieder fortsetzen
Dieses Szenario macht das Setup zu einer interessanten Trading Idee im Forex Trading.
🎯 Mögliches Forex Trading Setup
Für Trader ergibt sich daraus folgendes Setup:
📌 Mögliche Position: Short USDCHF zum Marktpreis
🎯 Mögliche Take-Profit Ziele:
-
TP1: 0,7620
-
TP2: 0,7530
🛑 Möglicher Stop-Loss:
-
0,7922
Dieses Setup basiert auf einer möglichen Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends.
🌍 Fundamentale Faktoren im Forex Trading
Neben der technischen Analyse können auch makroökonomische Entwicklungen den Kurs von USDCHF beeinflussen.
Wichtige Faktoren sind unter anderem:
-
geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed)
-
wirtschaftliche Entwicklungen in den USA und der Schweiz
-
Risikoaversion an den Finanzmärkten
Der Schweizer Franken gilt zudem traditionell als Sicherer Hafen, was in Zeiten globaler Unsicherheit zu Stärke gegenüber dem US-Dollar führen kann.
⚠️ Risiken dieser Trading Idee
Auch bei klaren technischen Setups sollten Trader mögliche Risiken berücksichtigen:
-
überraschende US-Wirtschaftsdaten
-
geldpolitische Signale der Fed
-
geopolitische Entwicklungen
Solche Ereignisse können kurzfristig starke Bewegungen im Forex Trading auslösen.
🏁 Fazit: Interessante Trading Idee im USDCHF
Die aktuelle Marktstruktur liefert eine spannende Trading Idee für Forex Trader.
✔️ Widerstand bei 0,7860 bestätigt
✔️ langfristiger Abwärtstrend intakt
✔️ klare Kursziele auf der Unterseite
Solange der Kurs unterhalb des Widerstands bleibt, könnte ein Short-Setup im USDCHF weiterhin attraktiv für Trader sein, die im Forex Trading auf eine Trendfortsetzung setzen.
USDCHF Forex Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.