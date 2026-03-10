TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDCHF Forex (10.03.26)

Im aktuellen Forex Trading rückt das Währungspaar USDCHF wieder stärker in den Fokus der Trader. Nach einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur hat der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht und zeigt nun erste Anzeichen einer möglichen Trendfortsetzung nach unten.

Diese Situation liefert eine interessante Trading Idee für Trader, die im Devisenmarkt auf eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends setzen möchten. Besonders technische Faktoren wie Fibonacci-Level, gleitende Durchschnitte und charttechnische Muster spielen dabei eine wichtige Rolle.

► USDCHF WKN: 965281 | ISIN: XC0009652816 | Ticker: USDCHF

🔎 Drei Key Takeaways zur Trading Idee

✅ Langfristiger Abwärtstrend: USDCHF befindet sich seit Anfang 2025 in einem Downtrend.

📉 Widerstand bestätigt: Kurs prallt an der Zone um 0,7860 ab.

🎯 Short-Setup: Ziele liegen bei 0,7620 und 0,7530.

📊 Chartanalyse: USDCHF scheitert am Widerstand

Im Tageschart zeigt sich, dass USDCHF zuletzt eine Aufwärtskorrektur vollzogen hat. Diese Bewegung führte den Kurs bis zur wichtigen Widerstandszone bei 0,7860.

Diese Zone ist aus mehreren Gründen technisch relevant:

vorherige Preisreaktionen im Chart

50 % Fibonacci-Retracement

Nähe zum 100-Perioden-Moving-Average

An dieser Stelle entstanden zudem bearishe Kerzenformationen, was auf zunehmenden Verkaufsdruck hindeutet.

📉 Technisches Muster: ABC-Korrektur im Forex Trading

Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte laut technischer Analyse eine klassische ABC-Korrektur darstellen.

Solche Korrekturen treten häufig innerhalb eines übergeordneten Trends auf und können das Ende einer Gegenbewegung markieren.

In diesem Fall würde das bedeuten:

➡️ Die Aufwärtskorrektur könnte abgeschlossen sein

➡️ Der langfristige Abwärtstrend könnte sich wieder fortsetzen

Dieses Szenario macht das Setup zu einer interessanten Trading Idee im Forex Trading.

🎯 Mögliches Forex Trading Setup

Für Trader ergibt sich daraus folgendes Setup:

📌 Mögliche Position: Short USDCHF zum Marktpreis

🎯 Mögliche Take-Profit Ziele:

TP1: 0,7620

TP2: 0,7530

🛑 Möglicher Stop-Loss:

0,7922

Dieses Setup basiert auf einer möglichen Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends.

🌍 Fundamentale Faktoren im Forex Trading

Neben der technischen Analyse können auch makroökonomische Entwicklungen den Kurs von USDCHF beeinflussen.

Wichtige Faktoren sind unter anderem:

geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed)

wirtschaftliche Entwicklungen in den USA und der Schweiz

Risikoaversion an den Finanzmärkten

Der Schweizer Franken gilt zudem traditionell als Sicherer Hafen, was in Zeiten globaler Unsicherheit zu Stärke gegenüber dem US-Dollar führen kann.

⚠️ Risiken dieser Trading Idee

Auch bei klaren technischen Setups sollten Trader mögliche Risiken berücksichtigen:

überraschende US-Wirtschaftsdaten

geldpolitische Signale der Fed

geopolitische Entwicklungen

Solche Ereignisse können kurzfristig starke Bewegungen im Forex Trading auslösen.

🏁 Fazit: Interessante Trading Idee im USDCHF

Die aktuelle Marktstruktur liefert eine spannende Trading Idee für Forex Trader.

✔️ Widerstand bei 0,7860 bestätigt

✔️ langfristiger Abwärtstrend intakt

✔️ klare Kursziele auf der Unterseite

Solange der Kurs unterhalb des Widerstands bleibt, könnte ein Short-Setup im USDCHF weiterhin attraktiv für Trader sein, die im Forex Trading auf eine Trendfortsetzung setzen.

USDCHF Forex Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

