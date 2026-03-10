Rigetti Aktie im Fokus: Quantum-Computing-Pionier entwickelt 108-Qubit-Systeme und gewinnt neue Aufträge – jetzt Aktien kaufen?

Die Rigetti Aktie sorgt aktuell für Aufmerksamkeit bei Technologie-Investoren. Das Unternehmen gilt als einer der Pioniere im Bereich Quantum Computing und arbeitet an hybriden Systemen, die klassische und Quantencomputer kombinieren. Trotz weiterhin hoher Verluste treibt Rigetti die Entwicklung leistungsfähiger Quantenhardware voran und gewinnt neue Aufträge aus Forschung und Industrie.

Für Anleger stellt sich damit die Frage: Ist die Rigetti Aktie eine Zukunftschance für Investoren, die innovative Technologie-Aktien kaufen möchten?

► Rigetti WKN: A3DE3J | ISIN: US76655K1034 | Ticker: RGTI.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur Rigetti Aktie

✅ Quantum-Computing-Fokus: Rigetti entwickelt skalierbare Quantencomputer mit über 100 Qubits.

📈 Neue Aufträge und Partnerschaften: Nachfrage von Forschungseinrichtungen steigt.

⚠️ Hohe Verluste bleiben: Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung.

📊 Geschäftszahlen: Rigetti wächst technologisch – aber noch nicht profitabel

Rigetti meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 1,9 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig bleibt das Unternehmen in einer intensiven Investitionsphase:

Betriebsverlust: 22,6 Millionen USD im Quartal

GAAP-Nettoverlust: 18,2 Millionen USD

Nettoverlust je Aktie: -0,06 USD

Für das Gesamtjahr 2025 lag der Umsatz bei 7,1 Millionen USD, während der GAAP-Nettoverlust 216,2 Millionen USD betrug.

Das zeigt: Rigetti befindet sich weiterhin in einer frühen Wachstumsphase.

🧠 Technologie: Fortschritte im Quantum Computing

Rigetti arbeitet an skalierbaren Quantencomputern mit supraleitender Technologie.

Zu den wichtigsten Fortschritten zählen:

Entwicklung eines 108-Qubit-Systems

Gate-Genauigkeit von bis zu 99,9 %

Chiplet-basierte Architektur für größere Systeme.

Das Unternehmen verfolgt einen Full-Stack-Ansatz, bei dem Hardware, Software und Fertigung eng miteinander verzahnt sind.

🌍 Neue Aufträge und steigende Nachfrage

Die Nachfrage nach Quantencomputern wächst besonders bei:

Regierungsorganisationen

Forschungseinrichtungen

Hochleistungsrechenzentren

Rigetti erhielt unter anderem einen Auftrag vom indischen Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) für einen 108-Qubit-Quantencomputer im Wert von rund 8,4 Millionen USD.

Das System soll 2026 in Betrieb gehen und für hybride klassische und Quanten-Workloads eingesetzt werden.

🤝 Partnerschaften im Quantum-Ökosystem

Rigetti arbeitet mit mehreren Technologiepartnern zusammen, darunter:

NVIDIA

Riverlane

Quanta Computer

QphoX.

Diese Kooperationen sollen Innovationen beschleunigen und die Skalierung von Quantensystemen unterstützen.

⚠️ Risiken für Anleger

Die Rigetti Aktie ist stark von technologischen Durchbrüchen abhängig.

Zu den wichtigsten Risiken zählen:

hohe Verluste und lange Entwicklungszyklen

starker Wettbewerb im Quantum-Computing-Sektor

unsichere Monetarisierung neuer Technologien

Quantum Computing gilt als Zukunftstechnologie – könnte aber noch Jahre bis zur breiten kommerziellen Nutzung benötigen.

🏁 Fazit: Rigetti Aktie bleibt spekulative Zukunftswette

Die Rigetti Aktie bietet Anlegern Zugang zu einem der spannendsten Technologiefelder der Zukunft.

✔️ Fortschritte bei Quantenhardware

✔️ wachsende Nachfrage von Forschung und Regierungen

✔️ starke Technologiepartnerschaften

❗ noch keine Profitabilität

❗ hoher Kapitalbedarf für Forschung

Für risikobereite Investoren, die langfristig auf Zukunftstechnologien setzen und gezielt Aktien kaufen, könnte Rigetti eine spekulative, aber interessante Option im Quantum-Computing-Sektor sein.

Rigetti Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Rigetti Aktie

📊 Was macht Rigetti Computing?

Rigetti Computing ist ein Technologieunternehmen, das Quantencomputer entwickelt. Das Unternehmen kombiniert klassische und Quantencomputer in sogenannten Hybrid-Systemen, um komplexe Berechnungen schneller zu lösen.

🧠 Warum steht die Rigetti Aktie im Fokus?

Die Rigetti Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen Fortschritte bei Quantencomputern mit über 100 Qubits erzielt hat. Zudem steigt weltweit die Nachfrage nach Quantum-Computing-Technologien aus Forschung und Industrie.

📈 Welche Wachstumsperspektiven hat die Rigetti Aktie?

Rigetti arbeitet an der Skalierung seiner Quantencomputer und an neuen Partnerschaften mit Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen. Langfristig könnte Quantum Computing in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Pharmaforschung und Finanzmodellierung eingesetzt werden.

⚠️ Welche Risiken hat die Rigetti Aktie?

Die Rigetti Aktie gilt als spekulative Technologieaktie. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel und investiert stark in Forschung und Entwicklung. Zudem ist der Quantum-Computing-Markt noch in einer frühen Phase.

🛒 Sollte man die Rigetti Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger die Rigetti Aktie kaufen sollten, hängt vom individuellen Risikoprofil ab. Für langfristig orientierte Investoren, die auf Zukunftstechnologien setzen, könnte Quantum Computing Chancen bieten. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch volatil.