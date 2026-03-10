Nikkei Prognose: Chart des Tages – Nikkei testet EMA30 nach starken Japan-Daten

Der japanische Nikkei 225 setzt seine Erholung fort und steigt um rund 0,9 %, nachdem der Index bereits gestern eine deutliche Gegenbewegung gestartet hatte. Damit rückt ein wichtiger technischer Test näher: der 30-Tage-EMA.

► Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225

Neben der global verbesserten Risikostimmung durch geopolitische Hoffnungen stützen vor allem überraschend starke Konjunkturdaten aus Japan den Markt. Für Anleger ergibt sich damit eine spannende Nikkei Prognose, denn der Index könnte vor einem möglichen Trendwechsel stehen.

Chart des Tages: Nikkei vor Test der EMA30

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im heutigen Chart des Tages zeigt sich, dass der Nikkei derzeit knapp unter zwei wichtigen technischen Marken notiert:

EMA30 (30-Tage-Exponentieller Durchschnitt)

38,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung

Der RSI bewegt sich aktuell im neutralen Bereich, was weiteren Spielraum für steigende Kurse lässt. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Gleichzeitig bleibt ein Teil der Marktoptimisten vorsichtig, da geopolitische Aussagen weiterhin kurzfristig die Stimmung bestimmen können.

Nikkei Prognose: Was treibt den japanischen Markt?

Mehrere Faktoren sorgen aktuell für Rückenwind beim japanischen Leitindex.

1. Geopolitische Hoffnung sorgt für Risikofreude

Donald Trump deutete in Interviews ein mögliches baldiges Ende des Konflikts im Iran an. Seinen Aussagen zufolge liegen die Fortschritte deutlich vor dem ursprünglich erwarteten Zeitplan von vier bis fünf Wochen.

Die globalen Märkte reagierten unmittelbar positiv:

Nasdaq steigt um rund 0,9 %

Der VIX-Index fällt um etwa 4,3 %

Europäische Aktienmärkte liegen ebenfalls im Plus

Diese Risikobereitschaft stützt auch den japanischen Aktienmarkt.

2. Japanische Wirtschaftsdaten überraschen positiv

Ein weiterer zentraler Faktor für die aktuelle Nikkei Prognose sind die verbesserten Konjunkturdaten aus Japan.

Die finale BIP-Schätzung für das vierte Quartal 2025 wurde nach oben revidiert:

Wachstum: 0,3 % im Quartalsvergleich

zuvor gemeldet: 0,1 % im Quartalsvergleich

annualisiert entspricht das 1,3 % Wachstum

Damit verschwindet ein Teil der Skepsis, die nach dem vorherigen Rückgang der Wirtschaftsleistung im Zuge der chaotischen US-Handelspolitik im Jahr 2025 entstanden war.

3. Investitionen der Unternehmen steigen deutlich

Der wichtigste Wachstumstreiber war ein starker Anstieg der Unternehmensinvestitionen.

+1,3 % im Quartalsvergleich

Erwartung: 0,2 % im Quartalsvergleich

Nach einer Phase stabiler Gewinne, sinkender Unsicherheit und weiterhin lockerer Geldpolitik investieren japanische Unternehmen wieder deutlich stärker in ihre Geschäftsentwicklung.

4. Reallöhne steigen erstmals seit über einem Jahr

Zusätzlich zeigte sich eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Reallöhne: +1,4 %

Dies führte zu einem Anstieg des Konsums:

Privater Konsum: +0,3 % im Quartalsvergleich

Erwartung: 0,1 % im Quartalsvergleich

Unterstützend wirkten dabei auch starke Ausgaben während der Feiertage sowie Optimismus über geplante Maßnahmen von Premierminister Takaichi, darunter:

mögliche 0 % Mehrwertsteuer auf Lebensmittel

geringere Energiekosten

Nikkei Prognose: Entscheidende technische Marke

Für Anleger bleibt nun vor allem die Zone um den EMA30 und das 38,2 %-Retracement entscheidend.

Ein Ausbruch darüber könnte eine stärkere Erholung im Nikkei auslösen, während ein Scheitern an diesem Widerstand die jüngste Aufwärtsbewegung zunächst begrenzen könnte.

Damit bleibt der japanische Leitindex aktuell ein besonders spannender Kandidat für den Chart des Tages.

