Aktienrückkäufe und Zollpause 🔴Broadcom Aktie mit Rückenwind

Der US-amerikanische Halbleiter- und Infrastruktur Softwarehersteller Broadcom Inc. (Ticker: AVGO.US) steht aktuell im Fokus der Anleger. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt und profitiert von der jüngsten Entscheidung der US-Regierung, bestimmte Zölle auszusetzen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Broadcom Inc. Prognose & Ausblick ► Broadcom Inc. WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker: AVGO.US Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktienrückkaufprogramm stärkt Anlegervertrauen Am 7. April 2025 gab Broadcom die Autorisierung eines neuen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu 10 Milliarden US-Dollar bekannt, gültig bis zum 31. Dezember 2025. CEO Hock Tan betonte, dass dieser Schritt das Vertrauen des Unternehmens in seine diversifizierten Geschäftsbereiche widerspiegele, insbesondere im Bereich der Infrastruktursoftware und der Unterstützung von Hyperscalern bei der Innovation im Bereich generativer KI. Zollpause bringt Erleichterung für Halbleiterbranche Am 9. April 2025 verkündete Präsident Donald Trump eine 90-tägige Aussetzung der "Vergeltungszölle" für die meisten Länder, was zu einer positiven Marktreaktion führte. Diese Entscheidung brachte insbesondere für US-amerikanische Halbleiterunternehmen wie Broadcom eine kurzfristige Erleichterung, da sie von den ausgesetzten Zöllen profitieren.​ Marktreaktion und Aktienkursentwicklung Nach der Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms stieg der Aktienkurs von Broadcom im nachbörslichen Handel um nahezu 3 %. Am 9. April, nach der Bekanntgabe der Zollpause, verzeichnete die Aktie einen weiteren Anstieg von 18,1 % und schloss bei 184,60 USD.

Broadcom Aktie Chartanalyse - Daily

Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.