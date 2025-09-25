Alibaba Aktie mit KI-Fantasie – Aktien kaufen oder abwarten? 🛍️

Einleitung Die Alibaba Aktie sprang zuletzt kräftig an, nachdem das Unternehmen eine massive Ausweitung seiner Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ankündigte. Mit neuen Sprachmodellen, Cloud-Lösungen und globaler Expansion will Alibaba seine Wettbewerbsposition stärken. Anleger fragen sich nun: Sollte man Alibaba Aktien kaufen oder ist die Rallye schon gelaufen? ► Alibaba ISIN: US01609W1027 | WKN: A117ME | Ticker: BABA ✅ Drei Key Takeaways 🤖 Milliarden-Investitionen in KI Neue Investitionsinitiative: 380 Mrd. Yuan (53 Mrd. USD) über drei Jahre

Ziel: Aufbau von KI-Infrastruktur & Entwicklung eigener Qwen-Sprachmodelle (z. B. Qwen3-Max)

Alibaba Cloud positioniert sich als Full-Stack-KI-Dienstleister 🌍 Globale Expansion in der Cloud Geplante Rechenzentren in Brasilien, Frankreich, Niederlande

Weitere Standorte in Mexiko, Japan, Südkorea, Malaysia & Dubai ab 2026

Partnerschaften wie mit Unicom stärken die Unabhängigkeit von US-Chips 📈 Kursreaktion & Anlegerfantasie Hongkong-Notierung: +6 % , höchster Stand seit 2021

US-Vorbörse: +9,3 %

Gesamtplus seit Jahresbeginn: +107 % – getrieben durch KI-Euphorie 📊 Fundamentaldaten zur Alibaba Aktie (2025) Kennzahl Wert / Info KI-Investitionen 380 Mrd. Yuan (53 Mrd. USD, 3 Jahre) Neue Sprachmodelle Qwen3-Max & Updates Cloud-Expansion Neue Rechenzentren in 7 Ländern Kursentwicklung 2025 +107 % seit Jahresbeginn Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Alibaba Aktie – Aktien kaufen oder Geduld haben? Die Alibaba Aktie profitiert von enormen Investitionen in KI und einer globalen Expansion im Cloud-Bereich. Mit den jüngsten Kursgewinnen wurde jedoch schon viel Fantasie eingepreist. Für langfristige Anleger bleibt Alibaba ein spannender Tech-Titel mit großem Potenzial. Wer jetzt Aktien kaufen möchte, sollte auf mögliche Rücksetzer achten, um günstigere Einstiege zu nutzen. Alibaba Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Alibaba Aktie 1. Warum ist die Alibaba Aktie zuletzt gestiegen?

Die Alibaba Aktie profitierte von der Ankündigung, in den kommenden drei Jahren rund 53 Mrd. USD in Künstliche Intelligenz (KI) und den Ausbau der Cloud-Infrastruktur zu investieren. 2. Sollte man jetzt Alibaba Aktien kaufen?

Die Alibaba Aktie hat seit Jahresbeginn über +100 % zugelegt. Langfristig könnten KI und Cloud-Wachstum enormes Potenzial entfalten, kurzfristig ist jedoch Vorsicht wegen der schnellen Rallye geboten. 3. Welche Chancen bietet die Alibaba Aktie?

Milliarden-Investitionen in Qwen-Sprachmodelle, neue Rechenzentren weltweit und strategische Partnerschaften stärken Alibabas Position im globalen Tech- und Cloud-Markt. 4. Welche Risiken bestehen für Anleger?

Geopolitische Spannungen zwischen China und den USA, potenzielle regulatorische Eingriffe sowie der starke Wettbewerb im Cloud- und KI-Segment können die Alibaba Aktie belasten. 5. Wie lautet die Prognose für die Alibaba Aktie?

Analysten sehen langfristig Chancen auf weiteres Wachstum durch KI und Cloud. Kurzfristig könnten Rücksetzer eine gute Gelegenheit zum Aktien kaufen bieten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.