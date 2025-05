Eine der größten Verlierer am Donnerstag war die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba (Ticker: BABA), die nach vorbörslich vorgelegten Zahlen in einem sonst soliden Umfeld auf Schlusskursbasis mehr als 7,5% abgegeben hat. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Alibaba Handelsideen 🔴 Alibaba Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Alibaba | WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA Bei den Zahlen enttäuschte Alibaba sowohl in Bezug auf den Gewinn als auch in Bezug auf den Umsatz, konnte in beiderlei Hinsicht die Erwartungen der Wall Street nicht erfüllen. So wies Alibaba ein Nettoeinkommen von 12,4 Milliarden Yuan gegenüber 24,7 Milliarden Yuan erwartet aus und dass bei einem Umsatz von 236,5 Milliarden chinesische Yuan (rund 32,6 Milliarden US-Dollar) gegenüber 237,2 Milliarden Yuan erwartet. Positiv ist mit Sicherheit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr dennoch um 7% gesteigert werden konnte. Wie es scheint, haben die Investitionen Alibabas in künstliche Intelligenz und sein Kerngeschäft E-Commerce nicht in dem Umfang dazu beigetragen, dass die hohen Erwartungen erfüllt bzw. sogar übertroffen haben werden können. Hauptgrund dürfte die konjunkturell schwierige Situation im Land der Mitte sein (hauptsächlich getragen durch den Handelsstreit zwischen China und den USA), infolge derer sich die Verbraucherstimmung weiter eingetrübt präsentiert. Der Umsatz der Kerngeschäftssparte Taobao und Tmall – das chinesische E-Commerce-Geschäft des Unternehmens – stieg dennoch um 9 % auf 101,4 Milliarden Yuan. Um die Umsätze auf Tmall und Taobao weiter zu steigern, hat Alibaba seine Partnerschaft mit Rednote (Xiaohongshu) verlängert, einem Instagram-ähnlichen Dienst in China. Durch die Vereinbarung können Taobao-Links in Rednote-Beiträge eingebettet werden, sodass Nutzer direkt zu einer Produktseite weitergeleitet werden. Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Bereich Cloud Computing interessant: Alibaba gab bekannt, dass der Cloud-Umsatz im abgelaufenen Geschäftsquartal insgesamt 30,1 Milliarden Yuan betrug, entsprechend einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Alibaba geht davon aus, dass sich dieser positive Trend fortsetzt, was Investoren interessant finden dürften. Mit Blick auf die Aktie handelt BABA in einem interessanten Bereich zwischen 120 und 130 USD. Bevorzugt würde ich einen nochmaligen „Flush“ auf der Unterseite unter 120 USD zu sehen bekommen wollen, wo sich dann zeigen müsste, ob sich Käufer fänden. Käme es dann in der Folge zu einem Bruch über die jüngst etablierten Hochs um rund 150 USD, scheint realistisch, dass die Aktie von Alibaba vor einer weiteren Aufwärtswelle mit Zielen über 200 US-Dollar stehen könnte. Alibaba Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

