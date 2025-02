Die Aktie von Alibaba (Ticker: BABA) ist seit Beginn des Jahres nahezu vertikal gestiegen und hat in den vergangenen eine Vieljahres-Widerstandsregion um rund $120 attackiert, wo sich die Frage stellte, ob ein zeitnaher Bruch höher bevorsteht – da kamen die gestern vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen gerade richtig. Alibaba mit starken Quartalszahlen 🔴 Aktie noch zu „heiß“ gelaufen für mittelfristiges Engagement Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Alibaba Handelsideen 🔴 Alibaba Prognose & Ausblick ► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: Alibaba Alibaba wies für sein abgelaufenes Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 48,945 Milliarden Yuan (6,72 Milliarden US-Dollar) aus, deutlich über der Erwartung der Analysten von 40,6 Milliarden Yuan und das bei einem Umsatz von 280,154 Milliarden Yuan, ebenfalls über der Erwartung von 279,34 Milliarden Yuan. Eddie Wu, CEO von Alibaba, sagte im Analyst Call: „Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen erhebliche Fortschritte bei unseren Strategien „Nutzer zuerst, KI-gesteuert“ und das wieder beschleunigte Wachstum unserer Kerngeschäfte“ und führte weiter aus: „Unser Cloud-Umsatzwachstum ist mit 13 % wieder zweistellig, während der KI-bezogene Produktumsatz zum sechsten Mal in Folge ein dreistelliges Wachstum erzielt. Mit Blick auf die Zukunft wird sich das KI-getriebene Umsatzwachstum der Cloud Intelligence Group weiter beschleunigen.“ Bricht man die veröffentlichten Zahlen ein wenig herunter, zeigt die Cloud Intelligence Group von Alibaba in den drei Monaten bis Ende Dezember ein Umsatzwachstum von 13 % gegenüber dem Vorjahr auf 31,742 Milliarden Yuan. Kurz zur Einordnung: die Technologieaktivitäten von Alibaba werden von Investoren genau beobachtet, nachdem das chinesische Unternehmen eine Partnerschaft mit Apple angekündigt hat, um KI-Funktionen für auf Chinesisch verkaufte iPhones einzuführen. Insgesamt hat der Markt sein Augenmerk verstärkt auf die technologischen Entwicklungen in China gerichtet, nachdem das lokale Start-up-Unternehmen DeepSeek Ende Januar ein revolutionäres neues KI-Modell herausgebracht hat, das nach Angaben des Unternehmens effizienter und kostengünstiger produziert wird als die branchenführenden US-amerikanischen Pendants. In Bezug auf die Aktie bin ich insgesamt positiv, auch wenn ich die jüngste Price Action als etwas „suboptimal“ einordnen würde. Ein Kursanstieg von rund 70% in einem Zeitintervall von rund zwei Monaten seit Jahresbeginn schaut ein wenig heiß gelaufen aus und ich würde nach dem nun erfolgten Bruch über die kommenden Wochen zunächst eine Korrektur über die Zeit bevorzugen und oberhalb von 120 US-Dollar sehen wollen, bevor ich über ein mittelfristiges Long-Engagement nachdenken würde. Alibaba Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

