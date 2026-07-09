Börse Aktuell: Markt News zur Q2-Berichtssaison - Europa vs. USA

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal dürfte sowohl in Europa als auch in den USA erneut starke Gewinnzuwächse liefern. Während europäische Unternehmen vor allem vom Energiesektor profitieren, bleibt in den USA die Technologiebranche rund um Künstliche Intelligenz (KI) der wichtigste Wachstumsmotor. Gleichzeitig mehren sich jedoch erste Zweifel daran, ob der KI-Boom in seiner bisherigen Dynamik anhalten kann.

Für Anleger wird deshalb nicht nur entscheidend sein, ob die Unternehmen die Erwartungen erfüllen, sondern vor allem, welche Prognosen sie für die kommenden Quartale veröffentlichen. Genau diese Ausblicke könnten den weiteren Kursverlauf an den Aktienmärkten maßgeblich bestimmen.

Europa: Der Energiesektor trägt die Berichtssaison

Für europäische Unternehmen wird im zweiten Quartal ein Gewinnanstieg von rund 12% im Jahresvergleich erwartet. Auf den ersten Blick signalisiert dies eine deutliche Verbesserung der Unternehmenslage. Der Blick hinter die Zahlen zeigt jedoch ein differenzierteres Bild.

Der überwiegende Teil des Gewinnwachstums stammt von den großen Öl- und Gaskonzernen. Deren Gewinne könnten laut Konsensschätzungen um rund 84% im Jahresvergleich steigen und damit einen Großteil des europäischen Gewinnwachstums liefern. Ohne den Energiesektor würde das Gewinnwachstum europäischer Unternehmen lediglich bei rund 3% im Jahresvergleich liegen. Damit bleibt das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin von moderatem Wachstum geprägt.

Markt News: Energie übernimmt in Europa die Rolle der US-Technologie

Während in den USA die großen Technologiekonzerne die Berichtssaison dominieren, übernimmt in Europa derzeit der Energiesektor diese Funktion.

Neben Energieunternehmen dürften auch folgende Branchen solide Ergebnisse liefern:

Chemie

Industrie

Banken

Sie profitieren von einer verbesserten Konjunktur sowie teilweise weiterhin attraktiven Zinsmargen. Schwächer präsentieren sich dagegen konsumabhängige Branchen. Besonders der Automobilsektor sowie Hersteller zyklischer Konsumgüter leiden unter einer zurückhaltenden Nachfrage, höheren Finanzierungskosten und anhaltendem Margendruck.

Wie nachhaltig ist der Gewinnboom im Energiesektor?

Für Investoren stellt sich vor allem eine Frage: Kann der Energiesektor Europas Gewinnwachstum dauerhaft stützen? Die Gewinne der Öl- und Gasunternehmen hängen weiterhin stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise und den geopolitischen Risiken im Nahen Osten ab. Die jüngsten Rückgänge beim Brent Ölpreis zeigen, wie schnell sich das Marktumfeld verändern kann.

Deshalb dürfte der Fokus während der Berichtssaison weniger auf den veröffentlichten Zahlen liegen als auf den Prognosen der Unternehmen für die zweite Jahreshälfte.

USA: Der S&P 500 startet mit hohen Erwartungen in die Berichtssaison

In den USA fallen die Erwartungen nochmals deutlich optimistischer aus. Für den S&P 500 rechnen Analysten mit einem Gewinnwachstum von rund 23% im Jahresvergleich. Damit wäre es das zweite Quartal in Folge mit einem Gewinnanstieg von mehr als 20%. Diese optimistischen Erwartungen basieren nicht ausschließlich auf Marktstimmung. Nach Daten von FactSet haben 111 Unternehmen des S&P 500 positive Gewinnprognosen veröffentlicht - etwa doppelt so viele wie im Durchschnitt der vergangenen fünf beziehungsweise zehn Jahre.

Damit steigen allerdings auch die Risiken. Je höher die Erwartungen, desto größer ist die Gefahr negativer Marktreaktionen selbst bei eigentlich guten Geschäftszahlen.

Börse Aktuell: Wird der Erfolg für US-Aktien zum Problem?

In den vergangenen sieben Quartalen konnten die Unternehmen des S&P 500 die Analystenschätzungen regelmäßig übertreffen. Parallel dazu legte der Index insgesamt um mehr als 45% zu. Diese Erfolgsserie hat die Messlatte jedoch deutlich angehoben. Sollten einzelne Unternehmen ihre hohen Prognosen verfehlen oder vorsichtigere Ausblicke veröffentlichen, könnten Investoren wesentlich empfindlicher reagieren als in früheren Quartalen. Besonders betroffen wären hoch bewertete Wachstumsunternehmen aus dem KI- und Technologiesektor.

Technologie und Energie bleiben die wichtigsten Wachstumstreiber

Auch in den USA zählt der Energiesektor zu den größten Gewinnern der aktuellen Berichtssaison. Die Gewinne der Branche könnten um rund 60% im Jahresvergleich steigen. Verantwortlich sind vor allem die zuvor gestiegenen Energiepreise sowie geopolitische Spannungen. Den größten Beitrag zum Gewinnwachstum des S&P 500 liefert jedoch weiterhin die Technologiebranche.

Besonders stark bleiben die Erwartungen für:

Halbleiterunternehmen

Cloud-Anbieter

KI-Infrastruktur

Rechenzentren

KI-Boom auf dem Prüfstand

Die ersten Warnsignale für den KI-Sektor werden zunehmend sichtbar. Samsung Electronics meldete zuletzt einen rund 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im Jahresvergleich, getragen von der enormen Nachfrage nach KI-Speicherchips. Dennoch reagierte die Aktie mit Kursverlusten, da Investoren Zweifel an der langfristigen Nachhaltigkeit dieses Wachstums entwickelten. Auch bei Meta beobachten Anleger aufmerksam die Entwicklung. Das Unternehmen baut derzeit ein Geschäftsmodell auf, bei dem überschüssige KI-Rechenkapazitäten vermietet werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Ausbau der Infrastruktur zeitweise schneller erfolgt ist als die tatsächliche Nachfrage.

Gleichzeitig steigen die Investitionskosten weiter deutlich an. Nvidia beziffert die Kosten einer ersten KI-Fabrik mit einer Leistung von rund einem Gigawatt auf etwa 100 Milliarden US-Dollar. Auch Apple verweist inzwischen auf steigende Speicherkosten und kündigte Preisanpassungen bei einzelnen Produkten an.

Werden die KI-Konzerne ihre Dynamik halten können?

Kurzfristig dürften die Geschäftszahlen vieler Technologiekonzerne weiterhin überzeugen.

Entscheidend wird jedoch sein, welche Aussagen das Management zu folgenden Punkten trifft:

zukünftige KI-Investitionen

CAPEX-Pläne

Margenentwicklung

Umsatzwachstum

Sollten Unternehmen ihre Investitionen vorsichtiger planen als bisher angenommen, könnte dies eine Neubewertung der gesamten KI-Branche auslösen.

Europa gegen USA: Unterschiede bei der Börsenentwicklung

Im zweiten Quartal entwickelten sich die US-Börsen deutlich stärker als viele europäische Märkte. Der Nasdaq verzeichnete das beste Quartal seit mehr als fünf Jahren, während der Dow Jones neue Rekordstände erreichte. Die wichtigsten US-Indizes legten im Durchschnitt rund 14% innerhalb von drei Monaten zu.

In Europa verlief die Entwicklung moderater:

DAX: rund +8,2%

CAC 40: rund +6,8%

FTSE 100: rund +3,2%

Besonders stark präsentierten sich dagegen Südeuropas Aktienmärkte. Der italienische und der griechische Leitindex gewannen jeweils mehr als 14%, während der spanische Markt rund 10% zulegen konnte.

Markt News: Europa startet stärker ins dritte Quartal

Zu Beginn des dritten Quartals entwickelten sich europäische Aktien bislang besser als ihre US-Pendants. Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren zunehmend auf günstig bewertete Märkte setzen und sich gegen mögliche Enttäuschungen im US-Technologiesektor absichern. Ob sich dieser Trend fortsetzt, hängt maßgeblich von den Quartalszahlen der großen US-Technologiekonzerne sowie deren Ausblicken für die kommenden Quartale ab.

Experten Fazit: Die Prognosen könnten wichtiger werden als die Zahlen

Die aktuelle Berichtssaison dürfte für die Aktienmärkte richtungsweisend werden. In Europa richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, ob der Energiesektor seine außergewöhnlich hohe Profitabilität halten kann und ob Industrie, Banken sowie Chemieunternehmen künftig mehr zum Gewinnwachstum beitragen. In den USA bleibt dagegen entscheidend, ob die KI-Euphorie durch starke Unternehmensprognosen bestätigt wird. Sollten die Ausblicke vorsichtiger ausfallen als erwartet, könnte dies eine höhere Volatilität im Technologiesektor sowie im gesamten S&P 500 auslösen. In diesem Umfeld könnten europäische Aktien aufgrund ihrer niedrigeren Bewertungen und breiteren Branchenstruktur wieder stärker in den Fokus internationaler Investoren rücken.

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FAQ zur Berichtssaison

Warum ist die Q2-Berichtssaison für Anleger so wichtig?

Die Quartalsberichte zeigen nicht nur die aktuelle Geschäftsentwicklung der Unternehmen, sondern liefern auch wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Erwartungen für die kommenden Quartale.

Warum profitiert Europa derzeit stärker vom Energiesektor?

Die stark gestiegenen Gewinne großer Öl- und Gaskonzerne sorgen aktuell für einen erheblichen Teil des europäischen Gewinnwachstums. Ohne diesen Sektor würde das Gewinnplus deutlich geringer ausfallen.

Warum sind die Prognosen wichtiger als die Quartalszahlen?

Die Börse handelt die Zukunft. Deshalb reagieren Anleger häufig stärker auf den Ausblick des Managements als auf die bereits erzielten Ergebnisse.

Welche Branchen stehen in den USA besonders im Fokus?

Vor allem Technologie, Halbleiter, Cloud Computing, KI-Infrastruktur und Energie gelten als wichtigste Wachstumstreiber der aktuellen Berichtssaison.