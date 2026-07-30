Nasdaq-Futures legen um mehr als 3 % zu 🚀

Das Wichtigste in Kürze 🚀 Nasdaq 100 aktuell: Der Technologieindex erholt sich kräftig und wird von einer starken Sektorrotation in Richtung KI- und Halbleiterwerte getragen.

💻 Microsoft liefert Rückenwind: Überzeugende Quartalszahlen und starkes Azure-Wachstum sorgen für neue Kaufdynamik.

📊 Technische Schlüsselzone: Erst ein Ausbruch über den EMA100 und den Bereich um 28.400 Punkte würde eine nachhaltige Trendwende bestätigen.

Der Nasdaq 100 zeigt sich nach den jüngsten Kursverlusten deutlich erholt. Rückenwind erhält der Technologieindex vor allem durch starke Quartalszahlen von Microsoft sowie eine kräftige Rotation in Technologie-, Halbleiter- und KI-Aktien. Dennoch bleibt die charttechnische Lage anspruchsvoll: Der Index notiert weiterhin unter einer wichtigen Widerstandszone, deren Überwindung für eine nachhaltige Trendwende entscheidend sein dürfte. Wer den Nasdaq 100 aktuell verfolgt, sollte daher nicht nur die Unternehmenszahlen der großen Technologiekonzerne im Blick behalten, sondern auch die technische Ausgangslage sowie die Erwartungen an die US-Geldpolitik. 📈 Nasdaq 100 aktuell: Technologieaktien übernehmen wieder die Führung Der Nasdaq 100 profitiert von einer deutlichen Kapitalrotation. Die wichtigsten Entwicklungen: 💻 Nasdaq-100-Futures steigen um 3,1 % .

🤖 Kapital fließt verstärkt in Technologie-, Halbleiter- und KI-Unternehmen.

📉 Defensive und klassische Value-Aktien geraten dagegen unter Druck.

📊 Technologie entwickelt sich aktuell deutlich stärker als der Dow Jones. Diese Entwicklung unterstreicht die wieder gestiegene Risikobereitschaft vieler Anleger. 📊 Technische Analyse: Diese Marken sind jetzt entscheidend Aus charttechnischer Sicht bleibt der Nasdaq 100 an einer wichtigen Weggabelung. Besonders relevant sind: 📉 Der Index notiert weiterhin unter dem EMA100 (D1) bei rund 28.276 Punkten .

🚧 Auch der Bereich um 28.400 Punkte stellt einen wichtigen Widerstand dar.

📈 Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde die Trendwende bestätigen.

📊 Der RSI (14) hat sich zwar auf 41,8 verbessert, signalisiert jedoch weiterhin eine fragile Erholung. Für technisch orientierte Anleger bleibt diese Widerstandszone daher der wichtigste Orientierungspunkt. 🔄 Warum der Nasdaq 100 aktuell wieder steigt Hinter der jüngsten Erholung stehen mehrere Faktoren. 💻 Starke Sektorrotation Kapital wird aktuell aus klassischen Value-Werten abgezogen und verstärkt in Technologiewerte investiert. Betroffen sind unter anderem: 🍎 Apple

🔍 Alphabet (Google)

🛒 Walmart

🥤 PepsiCo

💊 Pfizer

⛽ Chevron

🏭 Honeywell Profiteure dieser Entwicklung sind insbesondere Software-, Cloud- und Halbleiterunternehmen. 🤖 Microsoft und Lam Research treiben den KI-Boom Die Berichtssaison liefert den entscheidenden Impuls für den Nasdaq 100 aktuell. 🚀 Microsoft Microsoft überzeugte mit: 📈 Umsatz von 90,01 Milliarden US-Dollar .

💰 Gewinn je Aktie von 4,81 US-Dollar .

☁️ Azure-Wachstum von 43 % .

👥 Mehr als 30 Millionen zahlende Microsoft-365-Copilot-Nutzer .

💵 Reduzierter Investitionsprognose, was Anleger positiv aufnahmen. ⚙️ Lam Research Auch Lam Research überraschte positiv: 📈 Umsatzplus von 30 % .

💰 Gewinn über den Erwartungen.

📊 Angehobene Prognosen für das kommende Quartal. Diese Zahlen stärken das Vertrauen der Investoren in den KI- und Halbleitersektor. 🏦 Fed sorgt für zusätzlichen Rückenwind Neben den Unternehmenszahlen spielte auch die Geldpolitik eine wichtige Rolle. Die Märkte profitierten von: 🏦 Einer weniger restriktiv interpretierten Kommunikation der Federal Reserve.

📉 Sinkenden Erwartungen an kurzfristige Zinserhöhungen.

📊 Einer Verschiebung der ersten vollständig eingepreisten Zinserhöhung auf Dezember 2026. Diese Entwicklung entlastete insbesondere wachstumsstarke Technologieunternehmen. 👀 Worauf Anleger beim Nasdaq 100 jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 📊 Kann der Nasdaq 100 den EMA100 nachhaltig zurückerobern?

💻 Weitere Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne.

🤖 Entwicklung der Investitionen in Künstliche Intelligenz.

🏦 Aussagen der Federal Reserve zur Geldpolitik.

📈 Entwicklung der Renditen am US-Anleihemarkt. Diese Faktoren dürften die weitere Richtung des Nasdaq 100 aktuell maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Nasdaq 100 kämpft um die Bestätigung der Trendwende Der Nasdaq 100 zeigt eine beeindruckende Erholung, getragen von starken Unternehmenszahlen, einer erneuten KI-Euphorie und einer freundlich interpretierten Fed-Kommunikation. Besonders Microsoft und Lam Research lieferten wichtige Impulse für den Technologiesektor und sorgten für eine deutliche Rotation zurück in Wachstumswerte. Aus technischer Sicht ist die Trendwende jedoch noch nicht vollständig bestätigt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA100 und den Widerstandsbereich um 28.400 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen. Anleger, die den Nasdaq 100 aktuell verfolgen, sollten daher sowohl die technische Entwicklung als auch die weitere Berichtssaison aufmerksam beobachten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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