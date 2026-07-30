BÖRSE HEUTE: Aktien legen zu – Fed zeigt sich weniger restriktiv, KI-Handel belebt sich, Yen dominiert Devisenmarkt, Ölpreis gibt nach (30.07.2026)

Das Wichtigste in Kürze 🚀 Börse heute: Wall Street startet freundlich, angetrieben von starken Microsoft-Zahlen und einer weniger restriktiven Fed.

🤖 KI-Aktien im Fokus: Microsoft und Lam Research sorgen für eine neue Rally im Technologie- und Halbleitersektor.

🌍 Börse aktuell: Schwächere US-Konjunkturdaten, ein schwächerer US-Dollar und steigende Edelmetallpreise prägen das Marktumfeld.

Die Börse heute steht ganz im Zeichen der Berichtssaison, neuer Konjunkturdaten und der Geldpolitik der Zentralbanken. Während starke Quartalszahlen von Microsoft und Lam Research den Technologiesektor antreiben, sorgen schwächere US-Konjunkturdaten und eine weniger restriktive Haltung der Federal Reserve für Rückenwind an den Aktienmärkten. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf die anstehenden Ergebnisse von Amazon, Apple und Chevron. Für Investoren bleibt die Börse aktuell von hoher Dynamik geprägt. Besonders die Entwicklung der KI-Aktien, der Devisenmärkte und der Rohstoffpreise dürfte den weiteren Verlauf an den internationalen Börsen maßgeblich beeinflussen. 📈 Börse heute: Wall Street setzt Erholung fort Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat sich deutlich aufgehellt. Die wichtigsten Entwicklungen: 📊 S&P-500-Futures steigen um 1,6 % .

🏦 Dow-Jones-Futures legen um 1,1 % zu.

💻 Nach Börsenschluss stehen die Quartalszahlen von Amazon , Apple und Chevron im Fokus.

🏛️ Eine weniger restriktive Kommunikation der Federal Reserve unterstützt die Risikobereitschaft der Anleger. Die Kombination aus starken Unternehmenszahlen und einer entspannteren Zinsperspektive sorgt aktuell für Rückenwind an der Börse heute. 🤖 KI-Rally treibt die Börse aktuell an Besonders der Technologiesektor entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich. Zu den wichtigsten Impulsen zählen: 💻 Nasdaq-100-Futures steigen um 3,4 % .

⚙️ Der Technologie- und Halbleitersektor gewinnt 5,5 % .

☁️ Microsoft überzeugt mit einem Azure-Wachstum von 43 % .

📈 Lam Research begeistert mit einem Umsatzplus von 30 % .

🔄 Kapital fließt verstärkt aus defensiven Aktien in Wachstumswerte. Vor allem die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz sorgt derzeit für neue Dynamik an der Börse aktuell. 🌍 Europa schließt ebenfalls deutlich im Plus Nicht nur die Wall Street profitiert von der verbesserten Stimmung. Die wichtigsten europäischen Indizes entwickelten sich freundlich: IBEX 35: +2,0 %

FTSE MIB: +1,9 %

AEX: +1,65 %

DAX: +1,1 %

CAC 40: +1,1 %

FTSE 100: +0,7 % Die positive Entwicklung unterstreicht die weltweit gestiegene Risikobereitschaft der Anleger. 📊 Konjunkturdaten liefern gemischte Signale Auch die aktuellen Wirtschaftsdaten beeinflussen die Börse heute. Die wichtigsten Zahlen: 📉 Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal annualisiert nur um 1,5 % .

🛍️ Der private Konsum blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

📈 Die Kern-PCE-Inflation fiel auf Monatsbasis schwächer aus als prognostiziert.

🇪🇺 Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb stabil bei 6,3 %. Die Daten sprechen für eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik, gleichzeitig nimmt der kurzfristige Inflationsdruck etwas ab. 🏦 Zentralbanken und Devisen bleiben im Fokus Neben den Konjunkturdaten sorgten auch die Notenbanken für Bewegung. Die wichtigsten Entwicklungen: 🇬🇧 Die Bank of England ließ den Leitzins bei 3,75 % unverändert.

🏦 Die Abstimmung fiel mit 6 zu 3 Stimmen knapper aus als erwartet.

💵 Der US-Dollar setzte seine Schwäche nach der FOMC-Sitzung fort.

🇯🇵 Der japanische Yen profitierte von Spekulationen über mögliche Devisenmarktinterventionen.

💶 Der EUR/USD stieg auf rund 1,1530. Die Entwicklung an den Devisenmärkten bleibt damit ein wichtiger Einflussfaktor für die Börse aktuell. 🛢️ Rohstoffe: Gold glänzt, Öl gibt nach An den Rohstoffmärkten zeigte sich ein gemischtes Bild. 📉 Energie 🛢️ Brent-Rohöl verliert 1,1 % .

🛢️ WTI-Rohöl gibt 0,5 % nach.

🔥 Europäische Erdgaspreise sinken um 4,0 %. ✨ Edelmetalle 🥇 Gold steigt um 1,0 % .

🥈 Silber gewinnt 2,05 %. Ein schwächerer US-Dollar und sinkende Zinserwartungen stützen derzeit vor allem die Edelmetallpreise. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Themen im Mittelpunkt: 🍏 Quartalszahlen von Apple.

📦 Ergebnisse von Amazon.

⛽ Zahlen von Chevron.

🤖 Entwicklung der KI-Investitionen großer Technologiekonzerne.

🏦 Weitere Signale der Federal Reserve und der Bank of England.

📊 Neue Konjunkturdaten aus den USA und Europa. Diese Faktoren dürften die Richtung der Börse heute und der Börse aktuell in den kommenden Tagen maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: Börse heute profitiert von KI-Euphorie und sinkenden Zinssorgen Die Börse heute zeigt sich freundlich, nachdem starke Quartalszahlen aus dem Technologiesektor und eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank die Stimmung deutlich verbessert haben. Besonders Microsoft und Lam Research setzen positive Impulse für KI- und Halbleiterwerte, während gleichzeitig die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen zurückgehen. Für Anleger bleibt die Börse aktuell dennoch spannend. Die bevorstehenden Unternehmenszahlen von Apple, Amazon und Chevron sowie neue Konjunkturdaten werden entscheidend dafür sein, ob sich die aktuelle Erholung an den internationalen Aktienmärkten fortsetzen kann. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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