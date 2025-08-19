Allianz Aktie: Chancen auf neue Hochs 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.08.25

Key Takeaways Der Konzern sieht sich, nach dem überraschend guten Quartal mit geringen Katastrophenschäden, auf einem guten Weg die Gewinnziele 2025 zu erreichen. Trotz des gut gelaufenen 1. Halbjahrs traut sich Allianz noch nicht die Prognosen anzuheben. ► Allianz WKN: 840840 | ISIN: DE: DE0008408405 | Ticker: ALV Allianz Prognose und Fundamentaldaten Die Allianz Aktie im Fokus: Nach einem starken ersten Halbjahr 2025 sieht sich der Versicherungskonzern auf einem guten Weg, seine Gewinnziele zu erreichen. Trotz des positiven Ergebnisses hebt die Allianz ihre Prognose bislang nicht an. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktueller Kurs: 374,60 EUR

Marktkapitalisierung: 144,57 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 137,01 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 2024: 6,03 %

KGV 2025 (Prognose): 13,73

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 4,44 %

Bewertung: stark unterbewertet

Branche: Versicherungen Quartalszahlen und Allianz Prognose Im ersten Halbjahr erzielte Allianz einen operativen Gewinn von 8,6 Mrd. EUR – ein Rekordwert. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Unternehmen am oberen Ende der Gewinnbandbreite von 15–17 Mrd. EUR landen. Geschäftsvolumen Q2: 44,5 Mrd. EUR (+4 %)

Operativer Gewinn Q2: 4,4 Mrd. EUR (+12 %)

Schaden- und Unfallgeschäft: Gewinn +20 % auf 2,3 Mrd. EUR

Lebens- und Krankenversicherung: Gewinn +2 % auf 1,4 Mrd. EUR

Fonds-Tochter Pimco: Nettomittelzuflüsse 15 Mrd. EUR

Allianz Global Investors: Mittelabfluss von 1 Mrd. EUR Diese Zahlen unterstreichen, dass die Allianz Prognose für 2025 realistisch erscheint, auch wenn Unsicherheiten wie geopolitische Risiken und Naturkatastrophen das Management vorsichtig stimmen. Chartanalyse – Allianz Aktie im Fokus Die Allianz Aktie konnte nach einer V-Formation ein neues Jahreshoch bei 380,20 EUR markieren. Rücksetzer fanden immer wieder Halt an der SMA20 und SMA50. Das Chartbild bleibt damit bullisch: Kursziele (Widerstände): 410–415 EUR, 445–450 EUR

Unterstützungen: 370,98 EUR / 356,49 EUR / 348,43 EUR Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart (Prognose: bullisch) Solange die Allianz Aktie über der SMA20 notiert, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Rücksetzer an die SMA20 gelten als unkritisch und könnten neue Kaufgelegenheiten bieten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart (Prognose: bullisch) Kurzfristig orientierte Anleger haben gute Chancen auf neue Hochs.

Bricht die SMA20, bietet die SMA50 zusätzlichen Support. Wahrscheinlichkeiten laut Analyse: Bull-Szenario: 60–65 %

Bear-Szenario: 35–40 % Fazit – Allianz Aktie im Fokus Die Allianz Prognose für 2025 zeigt: Der Versicherungskonzern hat das Potenzial, seine Gewinnziele am oberen Ende zu erreichen. Die Aktie bleibt im Fokus institutioneller wie privater Anleger – getrieben von stabilen Fundamentaldaten, einer attraktiven Dividendenrendite und einem bullischen Chartbild. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.