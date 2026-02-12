Aktien News: Howmet Aerospace Aktie auf Allzeithoch

🚀 Aktien News: Howmet Aerospace Aktie im Höhenflug dank Luftfahrt-Boom

Die Howmet Aerospace Aktie zählt aktuell zu den stärksten Titeln im Industrie- und Rüstungssektor. In den jüngsten Aktien News sorgt der Konzern mit einem Kursplus von über 80 % auf Jahressicht und starken Quartalszahlen für Aufmerksamkeit. Getrieben wird die Rallye vom anhaltenden Aufschwung in der zivilen Luftfahrt sowie steigenden Verteidigungsausgaben in den USA und Europa.

Doch bei aller Euphorie stellt sich die Frage: Ist die Bewertung der Howmet Aerospace Aktie bereits zu ambitioniert?

► Howmet Aerospace WKN: A2PZ2D | ISIN: US4432011082 | Ticker: HWM.US

Drei Key Takeaways zur Howmet Aerospace Aktie

Starke Fundamentaldaten: Umsatz- und Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich, solide Cashflows und geringe Verschuldung. Strukturelle Treiber: Luftfahrt-Erholung und steigende Verteidigungsausgaben stützen die Wachstumsstory. Hohe Bewertung: Mit einem KGV über 50 ist viel Optimismus bereits eingepreist – weiteres Kurspotenzial hängt von nahezu perfekter Umsetzung ab.

Starke Quartalszahlen befeuern die Rallye

Im vierten Quartal konnte Howmet Aerospace die Erwartungen deutlich übertreffen:

Non-GAAP EPS: 1,05 USD (Konsens: 0,97 USD)

Umsatz: 2,2 Mrd. USD (+16 % YoY)

Commercial Aerospace: +13 % YoY

Die Reaktion am Markt fiel entsprechend positiv aus – die Aktie legte nach Zahlen um rund 10 % zu.

Auch der Ausblick für 2026 überzeugt:

Umsatz: ca. 9,1 Mrd. USD

Adjusted EPS: ca. 4,45 USD

Free Cash Flow: ca. 1,6 Mrd. USD

Im Gesamtjahr 2025 stiegen:

Umsatz um 11 % auf 8,25 Mrd. USD

Adjusted EBITDA um 26 % auf 2,4 Mrd. USD

Adjusted EPS um 40 % auf 3,77 USD

Free Cash Flow auf 1,43 Mrd. USD

Zusätzlich senkte das Unternehmen den Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA auf 1,0x), tilgte Schulden, führte Aktienrückkäufe durch und erhöhte die Dividende deutlich – ein klares Signal für finanzielle Stärke.

📈 Fundamentale Stärke im Luftfahrt- und Verteidigungszyklus

Die Howmet Aerospace Aktie profitiert von mehreren strukturellen Treibern:

Anhaltend hohe Nachfrage in der zivilen Luftfahrt

Verteidigungssegment mit +21 % Wachstum

Steigende Rüstungsbudgets in USA und Europa

Operative Hebelwirkung bei zweistelligem Umsatzwachstum

Gleichzeitig investiert Howmet weiterhin stark in Kapazitätserweiterungen (hoher Capex). Kurzfristig kann dies den Free Cash Flow bremsen, langfristig stärkt es jedoch die Wettbewerbsposition.

Bewertung: Viel Optimismus bereits eingepreist?

Mit einem erwarteten EPS von rund 4,45–4,50 USD für 2026 wird die Howmet Aerospace Aktie derzeit mit über 50x Forward-Gewinn bewertet. Das aktuelle KGV (Trailing) liegt sogar über 60.

Solche Bewertungsniveaus kennt man eher von Technologiewerten als von klassischen Industrieunternehmen – selbst wenn diese außergewöhnlich effizient arbeiten.

Um diese Multiples zu rechtfertigen, müsste:

Der Luftfahrtzyklus weiter intakt bleiben

Das Verteidigungsbudget stabil oder steigend sein

Das EPS-Wachstum im hohen zweistelligen Bereich anhalten

⚠️ Risiken im Blick behalten

Trotz starker Aktien News sollten Anleger folgende Faktoren beobachten:

Mögliche Schwankungen bei Verteidigungsausgaben

Lieferverzögerungen bei Schlüsselprogrammen (z. B. F-35)

Wettbewerb im Komponentenmarkt

Hoher Capex bei möglicher Zyklusabkühlung

Handelskonflikte und Zölle

📊 Technische Lage der Howmet Aerospace Aktie

Charttechnisch befindet sich die Aktie auf Allzeithochs und deutlich über den langfristigen gleitenden Durchschnitten. Das Momentum ist stark und zieht weiteres Trendkapital an.

Allerdings erhöht der große Abstand zur 200-Tage-Linie auch die Anfälligkeit für eine technische Korrektur, sollte sich das Sentiment drehen.

Fazit: Qualitätswert mit Premium-Bewertung

Die Howmet Aerospace Aktie ist einer der klaren Gewinner des aktuellen Luftfahrt- und Verteidigungszyklus. Fundamentaldaten, Cashflow-Stärke und Bilanzqualität überzeugen.

Doch die Bewertung signalisiert, dass der Markt bereits ein nahezu ideales Szenario einpreist. Für weitere Kursgewinne braucht es eine Fortsetzung des Branchenbooms und nachhaltiges Gewinnwachstum.

In den aktuellen Aktien News bleibt Howmet ein Qualitätswert – allerdings mit begrenztem Sicherheitspuffer auf Bewertungsbasis.

Howmet Aerospace Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026.

