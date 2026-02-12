US Börsenstart: Nasdaq 100 schwächer – Cisco-Zahlen und KI-Fokus im Blick

Das Wichtigste in Kürze Technologie unter Druck: Nasdaq schwächer, Software- und IT-Werte belasten das Sentiment.

Cisco überzeugt operativ: Starkes Umsatz- und KI-Wachstum, dennoch Kursrückgang aufgrund vorsichtiger Marktstimmung.

Makrodaten dämpfen Optimismus: Schwache Immobilienzahlen und steigende Jobless Claims erhöhen Konjunktursorgen.

📈 Börse USA: Cisco-Zahlen bremsen Nasdaq – Dow und S&P 500 stabil Die Börse USA startet mit gemischten Vorzeichen in den Donnerstag. Während der Nasdaq 100 unter Druck steht, halten sich Dow Jones und S&P 500 leicht im Plus. Damit zeigt sich erneut, wie unterschiedlich sich die US Börse aktuell entwickelt: Technologie schwächelt, defensive und zyklische Werte stabilisieren das Gesamtbild. Belastend wirken schwache Konjunkturdaten sowie enttäuschte Erwartungen rund um Cisco Systems. Gleichzeitig bleiben ausgewählte Branchen wie Verteidigung, Energie und Immobilien gefragt. Drei Key Takeaways zur Börse USA Technologie unter Druck: Nasdaq schwächer, Software- und IT-Werte belasten das Sentiment. Cisco überzeugt operativ: Starkes Umsatz- und KI-Wachstum, dennoch Kursrückgang aufgrund vorsichtiger Marktstimmung. Makrodaten dämpfen Optimismus: Schwache Immobilienzahlen und steigende Jobless Claims erhöhen Konjunktursorgen. 🔎 Gemischtes Bild an der US Börse Zum Handelsstart zeigt sich folgendes Bild: Nasdaq 100 : im Minus

S&P 500 : leicht positiv

Dow Jones 30: ebenfalls moderat im Plus Zu den Gewinnern zählen unter anderem: Howmet Aerospace

Eli Lilly

Walmart

Micron

Exelon Unter Druck stehen hingegen IT-Dienstleister, Software- und Kommunikationswerte. Besonders auffällig: Cisco Systems mit einem Kursrutsch von rund 10 % nach den Quartalszahlen. 📉 Schwache Konjunkturdaten belasten Auch neue Wirtschaftsdaten sorgen für Zurückhaltung an der Börse USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 227.000 (erwartet: 223.000)

US-Hausverkäufe: -8,4 % m/m (erwartet: -4,6 %) Die schwachen Immobilienzahlen verstärken Sorgen über eine mögliche konjunkturelle Abkühlung. Vor allem zinssensitive Sektoren reagieren empfindlich. 💻 Cisco nach Zahlen: Starkes Quartal – schwache Marktreaktion Cisco präsentierte ein starkes zweites Quartal (FY2026): Zentrale Kennzahlen Umsatz: 15,3 Mrd. USD (+10 % YoY)

Non-GAAP EPS: 1,04 USD (über Konsens von 1,02 USD)

Bruttomarge: 67,5 %

Operative Marge: 34,6 %

Produktaufträge: +18 % YoY Besonders bemerkenswert: 2,1 Mrd. USD an AI-Infrastruktur-Aufträgen von Hyperscalern im Quartal. Für das Gesamtjahr erwartet Cisco über 5 Mrd. USD in diesem Segment. 🤖 KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber Ein zentrales Thema an der US Börse bleibt künstliche Intelligenz. Cisco profitiert zunehmend von Investitionen in Rechenzentren und AI-Netzwerke. Das Networking-Segment wächst wieder dynamisch (+21 % YoY) – unterstützt durch einen mehrjährigen Erneuerungszyklus in Unternehmensnetzwerken. Dennoch reagiert der Markt zurückhaltend. Gründe: Services-Umsatz -1 % YoY

Vorsichtige Anlegerstimmung

Tarifeffekte bereits in der Gewinnprognose berücksichtigt

Unsicherheit über Nachhaltigkeit der Hyperscaler-Nachfrage 📊 Ausblick Cisco FY2026 Umsatz FY2026: 61,2–61,7 Mrd. USD

EPS FY2026: 4,13–4,17 USD

