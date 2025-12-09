Allianz Prognose 2025: Aktie im Fokus – Analyse & Ausblick

Der Allianz-Konzern hat in den ersten neun Monaten 2025 einen operativen Gewinn von knapp 13,1 Mrd. EUR erwirtschaftet. Zu der positiven Entwicklung hat auch die geringe Schadensquote durch Naturkatastrophen beigetragen.

Die Allianz-Aktie steht aktuell verstärkt im Fokus vieler Anleger. Hintergrund sind robuste Geschäftszahlen, eine stabile operative Entwicklung sowie charttechnische Signale, die auf weitere Kurschancen hindeuten. Die folgende Analyse kombiniert Fundamentaldaten, Unternehmensausblick und eine detaillierte Chartbetrachtung – ideal für Anleger, die eine fundierte Allianz Prognose suchen.

Fundamentaldaten der Allianz

Kennzahl Wert Aktueller Preis 369,70 EUR Marktkapitalisierung 140,55 Mrd. EUR Umsatz 2024 137,01 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 6,03 % KGV 2025* 13,09 4-Wochen-Performance +2,21 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,61 % Branche Versicherungen

*Prognosewerte

Der Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen operativen Gewinn von 13,1 Mrd. EUR. Besonders die geringe Schadenquote durch Naturkatastrophen trug zur positiven Entwicklung bei.

Parkettgeflüster – Relevante Entwicklungen im Konzern

Die Allianz sichert unter anderem Managerhaftungsrisiken ab – ein Segment, das aufgrund zunehmender Cyberkriminalität, Regulierung, geopolitischer Unsicherheit und KI-Risiken immer wichtiger wird. Die Kosten für juristische Vergleiche steigen besonders im US-Markt:

• Durchschnittliche Vergleichskosten USA: 56 Mio. USD (+27 %)

• Durchschnittliche Schadenshöhe in Deutschland: 115.000 EUR (+14 %)

Der Konzern plant laut Berichten, bei einer großen Tochtergesellschaft über 1.500 Stellen durch KI-Automatisierung zu ersetzen. Ziel ist es, einfache Kundenanfragen künftig effizienter digital abzuwickeln.

Für das Gesamtjahr erwartet die Allianz einen operativen Gewinn zwischen 17 und 17,5 Mrd. EUR, also leicht oberhalb der bisherigen Zielspanne. Im dritten Quartal 2025 lag der operative Gewinn bei 4,4 Mrd. EUR, während Naturkatastrophen lediglich Kosten von 60 Mio. EUR verursachten – nur etwa ein Zehntel des Vorjahreswertes.

Diese Entwicklungen stützen eine positive Allianz Prognose für Anleger.

Chartanalyse Allianz – Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart-Analyse

Im April testete die Allianz-Aktie im Rahmen eines Rücksetzers die SMA200 (353,23 EUR), die als starker Support fungierte. Anschließend überwand der Kurs sowohl die SMA50 (361,40 EUR) als auch die SMA20 (365,40 EUR).

Beide gleitenden Durchschnitte bildeten in der Seitwärtsphase einen stabilen Boden. Anfang November wurde erneut die SMA200 angelaufen, die zuverlässig hielt.

Aktueller Status:

• Kurs notiert über der SMA20

• Bei nachhaltiger Erholung sind folgende Ziele realistisch:

– Jahreshoch bei 380,20 EUR

– 410/415 EUR

– 435/438 EUR

Risiko-Szenario:

Fällt der Kurs unter SMA20 und SMA50, wird die SMA200 zum entscheidenden Support. Unterhalb dieser Linie trübt sich das Chartbild deutlich ein, mögliche Ziele:

• 335/333 EUR

• 325 EUR

Prognose Tageschart: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %

Langfristiger Ausblick (12–18 Monate):

• Solange der Kurs über der SMA20 schließt, bestehen gute Chancen auf ein neues Jahreshoch und Kurse >400 EUR.

• Rücksetzer sollten spätestens an der SMA200 aufgefangen werden.

• Erwartetes Gesamtbild: seitwärts bis aufwärts

4-Stunden-Chart – Kurzfristige Allianz Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SMA200 (358,57 EUR) zeigt auf dieser Zeitebene besondere Relevanz. Im September fungierte sie als Support, später im Oktober als Widerstand, bevor sie im Anschluss wieder Unterstützung bot.

In den letzten Handelstagen fiel die Aktie an die SMA50 (366,35 EUR) zurück, konnte sich jedoch wieder bis zur SMA20 (368,73 EUR) erholen.

Kurzfristige Kursziele:

• Schließen des GAP bei 370,60 EUR

• Bei Etablierung über dieser Marke erneute Annäherung an das Jahreshoch

Risiko-Szenario:

Hält die SMA50 nicht, wird die SMA200 erneut zum entscheidenden Support. Unterhalb davon steigt die Wahrscheinlichkeit tieferer Rücksetzer.

Prognose 4h-Chart: neutral / bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

370,60 (GAP)

373,60

374,00

380,20

400,00

445,00

495,00

Unterstützungen:

368,73

368,23

367,99

366,35

365,70

364,10

358,57

353,23

335,70

320,80 (GAP)

Fazit – Allianz Aktie im Fokus

Die Allianz zeigt sowohl fundamental als auch charttechnisch ein konstruktives Bild. Die niedrige Schadenbelastung, stabile Ertragslage und der optimistische Ausblick stützen eine positive Allianz Prognose. Kurzfristige Trader wie langfristige Investoren finden attraktive Setups, solange zentrale gleitende Durchschnitte halten.

