Alphabet Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, Cloud- & KI-Boom und massive Investitionen für 2026 - jetzt Aktien kaufen?

Die Alphabet Aktie (Google-Mutterkonzern) steht nach den neuesten Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt der Börse. Zwar übertraf Alphabet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn klar die Erwartungen der Wall Street, dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit Kursverlusten. Der Grund: extrem hohe geplante Investitionen in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Alphabet Aktien zu kaufen – oder überwiegen kurzfristig die Risiken durch steigende Kosten?

► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Alphabet Aktie

Zahlen über Erwartungen: Umsatz und Gewinn legten deutlich stärker zu als prognostiziert.

KI-Investitionen explodieren: Alphabet plant 2026 Investitionen von bis zu 185 Mrd. USD.

Cloud & KI als Wachstumstreiber: Google Cloud wächst rasant und profitiert massiv von KI-Nachfrage.

📊 Quartalszahlen: Alphabet schlägt die Wall Street deutlich

Alphabet lieferte im vierten Quartal ein starkes Zahlenwerk:

Gewinn je Aktie: 2,82 USD (erwartet: 2,63 USD)

Umsatz: 113,83 Mrd. USD (erwartet: 111,43 Mrd. USD)

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 18 %, während der Nettogewinn um fast 30 % auf 34,46 Mrd. USD zulegte. Damit zeigt Alphabet weiterhin eine beeindruckende operative Stärke – trotz schwieriger Marktbedingungen.

☁️ Google Cloud & KI: Das Herzstück der Alphabet Aktie

Ein zentrales Highlight war die Entwicklung von Google Cloud. Der Cloud-Umsatz lag bei 17,66 Mrd. USD und übertraf die Erwartungen deutlich.

Besonders bemerkenswert:

Cloud-Umsatzwachstum von fast 48 %

Auftragsbestand stieg auf 240 Mrd. USD (mehr als verdoppelt im Jahresvergleich)

Google Cloud ist zugleich das Zuhause der meisten KI-Produkte von Alphabet – darunter Dienste von DeepMind und die Gemini-KI. CEO Sundar Pichai betonte, dass Gemini inzwischen über 750 Millionen aktive Nutzer pro Monat erreicht und die Kosten pro Nutzungseinheit seit 2025 um 78 % gesenkt werden konnten.

💰 Werbung & YouTube: Stark, aber mit kleinen Dämpfern

Das Werbegeschäft bleibt die wichtigste Ertragsquelle von Alphabet:

Werbeumsatz gesamt: 82,28 Mrd. USD (+13,5 % YoY)

YouTube-Werbung wuchs auf 11,38 Mrd. USD, blieb damit jedoch leicht unter den Erwartungen. Laut CFO Anat Ashkenazi belasteten hohe politische Werbeausgaben im US-Wahljahr temporär die Monetarisierung.

🚀 Investitionen 2026: Warum der Markt nervös reagiert

Der Hauptgrund für den Kursrückgang der Alphabet Aktie liegt im Ausblick: Alphabet plant für 2026 Investitionsausgaben zwischen 175 und 185 Mrd. USD – mehr als doppelt so viel wie 2025.

Diese Mittel fließen vor allem in:

KI-Rechenzentren für DeepMind

Cloud-Infrastruktur

Verbesserungen der Nutzererfahrung & Werbe-ROI

Kurzfristig drücken solche Investitionen auf die Margen – langfristig könnten sie jedoch Alphabets KI-Führungsrolle weiter festigen.

🚗 Other Bets & Waymo: Hohe Verluste, aber strategische Optionen

Der Bereich Other Bets (u. a. Waymo & Verily) bleibt defizitär:

Umsatz: 370 Mio. USD

Verlust: 3,61 Mrd. USD (+200 % YoY)

Waymo wächst operativ stark (15 Mio. Fahrten 2025, Start in Miami), verursacht aber weiterhin hohe Kosten – unter anderem durch aktienbasierte Vergütung in Höhe von 2,1 Mrd. USD.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: Alphabet Aktie – KI-Gigant mit kurzfristigem Gegenwind

Die Alphabet Aktie überzeugt fundamental mit starkem Wachstum, hoher Profitabilität und einer klaren KI-Strategie. Cloud und KI entwickeln sich hervorragend, während Werbung weiterhin enorme Cashflows liefert.

👉 Kurzfristig sorgen die massiven Investitionspläne für Druck auf den Kurs. Langfristig könnten genau diese Investitionen jedoch den entscheidenden Vorsprung sichern. Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und an die KI-Zukunft glauben, bleibt Alphabet ein zentraler Basiswert im Tech-Sektor.

Alphabet Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Alphabet Aktie

❓ Ist die Alphabet Aktie aktuell kaufenswert?

Die Alphabet Aktie bleibt für viele Anleger attraktiv, da das Unternehmen stark wächst und führend im Bereich KI und Cloud ist. Kurzfristig können hohe Investitionen auf den Kurs drücken, langfristig kann es sich jedoch lohnen, Alphabet Aktien zu kaufen.

❓ Warum reagierte die Alphabet Aktie trotz guter Zahlen negativ?

Die Alphabet Aktie gab nach, obwohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Der Markt reagierte sensibel auf die stark steigenden Investitionsausgaben für KI und Rechenzentren, die kurzfristig die Margen belasten können.

❓ Welche Rolle spielt KI für die Alphabet Aktie?

KI ist ein zentraler Wachstumstreiber für Alphabet. Produkte wie Gemini und die Technologien von DeepMind stärken Google Cloud, verbessern die Werbeeffizienz und sichern langfristig Wettbewerbsvorteile.

❓ Wie wichtig ist Google Cloud für Alphabet?

Google Cloud entwickelt sich zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber der Alphabet Aktie. Stark steigende Umsätze und ein wachsender Auftragsbestand zeigen, dass Alphabet im Cloud- und KI-Markt zunehmend Marktanteile gewinnt.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Alphabet Aktie?

Die Alphabet Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf starke Cashflows, KI-Wachstum und Marktführerschaft im Tech-Sektor setzen möchten.