US-Dollar stark – Bitcoin unter 67.000 USD, Silber fällt

Das Wichtigste in Kürze US-Dollar als klarer Gewinner

Bitcoin scheitert am Widerstand

Silber unter 90 USD zurückgefallen

Börse aktuell: Starker US-Dollar setzt Bitcoin und Silber unter Druck 📉 Die Börse aktuell wird heute klar vom starken US-Dollar dominiert. Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA und steigende Ölpreise stützen die US-Währung zusätzlich. In diesem Umfeld geraten risikoreichere und nicht verzinsliche Assets deutlich unter Druck. Bitcoin fällt unter 67.000 USD, während Silber nach einem Test der 90-USD-Marke wieder auf 87 USD je Unze zurückkommt. Auch der EUR/USD gibt spürbar nach. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ US-Dollar als klarer Gewinner

Stabile US-Arbeitsmarktdaten stärken den Greenback. 2️⃣ Bitcoin scheitert am Widerstand

Konsolidierung zwischen 60.000 und 70.000 USD setzt sich fort. 3️⃣ Silber unter 90 USD zurückgefallen

Technisch wichtiger Bereich 90–91 USD bleibt Widerstand. Bitcoin unter Druck – Range bleibt intakt 🚨 Bitcoin notiert aktuell unter 67.000 USD und bleibt damit in einer engen Seitwärtsrange zwischen 60.000 und 70.000 USD gefangen. Wichtige Punkte: Test der oberen Range bei 70.000 USD gescheitert

Verkäufer verteidigen Widerstand erfolgreich

Strukturelle Schwäche im Kryptomarkt bleibt sichtbar Solange kein nachhaltiger Ausbruch über 70.000 USD gelingt, bleibt die Marktstruktur fragil. Ein stärkerer Rückgang könnte die untere Range-Begrenzung bei 60.000 USD erneut in den Fokus rücken. Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Silber: 90 USD bleibt Schlüsselzone 🪙 Auch Silber reagiert empfindlich auf den stärkeren US-Dollar. Rückgang auf 87 USD je Unze

Widerstand bei 90–91 USD erneut bestätigt

Technisch kritischer Bereich verteidigt Ein stärkerer Abwärtsimpuls könnte den Preis unter die 50-Tage-EMA drücken. Im Extremfall wäre sogar ein Rücklauf in Richtung 70 USD denkbar. Für die Bullen bleibt die Rückeroberung der 90-USD-Marke entscheidend. Silber Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. EUR/USD mit neuem Abwärtsimpuls Das Währungspaar EUR/USD setzt seine Abwärtsbewegung fort: Rückgang von 1,1827 auf 1,1775

Starker Dollar als Haupttreiber Die Kombination aus stabilen US-Daten und höheren Energiepreisen stärkt die US-Währung und belastet europäische Assets. Makro-Hintergrund: Warum reagiert die Börse aktuell so? Der starke Dollar wirkt gleich doppelt: Er belastet Rohstoffe, die in USD gehandelt werden

Er erhöht den Druck auf Risikoanlagen wie Kryptowährungen Gleichzeitig sprechen die robusten Arbeitsmarktdaten gegen schnelle Zinssenkungen durch die Fed, was den Dollar zusätzlich stützt. Fazit Die Börse aktuell zeigt ein klares Bild: Der US-Dollar dominiert das Geschehen. Bitcoin und Silber geraten unter Druck, während EUR/USD weiter nachgibt. Technisch stehen sowohl Bitcoin als auch Silber an entscheidenden Marken. Ohne eine Abschwächung des Dollars oder neue positive Impulse dürfte die kurzfristige Tendenz weiter defensiv bleiben. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.