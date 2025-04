Alphabet – Was ist vom Ergebnis des ersten Quartals 2025 zu erwarten?

Alphabet (GOOGL.US) wird heute nach Börsenschluss seinen Bericht zum ersten Quartal 2025 veröffentlichen. Dies ist der zweite Bericht unter den sogenannten „Magnificent Seven“ nach Tesla, das trotz enttäuschender Ergebnisse nach der Nachricht von Elon Musks verstärktem Engagement im Unternehmen zulegen konnte. ►Alphabet Aktie WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079 | Ticker: GOOG Angesichts der allgemeinen Schwäche der führenden Big-Tech-Unternehmen (alle diese Unternehmen verzeichnen seit Jahresbeginn höhere Kursverluste als der breite US-Markt) wird der heutige Bericht von Alphabet ein wichtiger Test dafür sein, wie das Unternehmen in einem neuen, von Unsicherheit geprägten Umfeld agiert. Bei der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse werden nicht nur die Finanzdaten wichtig sein, sondern auch die Botschaft des Managements an die Investoren, ob Alphabet sicher durch die turbulenten Gewässer eines unsicheren Marktumfelds navigiert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aus technischer Sicht könnte sich auf dem Chart von Alphabet ein Doppelboden-Muster bilden. Sollten die heutigen Geschäftszahlen positiv überraschen und der Aktienkurs über die Marke von 160,77 USD steigen, könnte dies eine Umkehr des Abwärtstrends signalisieren, der seit Anfang 2025 auf die Aktien des Technologieriesen lastet. Marktstimmung vor der Veröffentlichung der Ergebnisse Das Unternehmen verzeichnet vor der Veröffentlichung der Ergebnisse heute einen Anstieg von rund 2 %, was auf einen gewissen Optimismus hindeutet. In zwei der letzten vier Quartalsberichte stieg die Alphabet-Aktie vor der Veröffentlichung ähnlich stark an. Trotz des Rückgangs der Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn bleibt die Stimmung der Analysten optimistisch. Obwohl der Anteil der Kaufempfehlungen seit Anfang 2025 leicht zurückgegangen ist, liegt er immer noch über 80 %. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Kursziel trotz einer Senkung weiterhin über 200 USD und liegt derzeit bei 202,96 USD. Die Spanne zwischen dem 12-Monats-Kursziel und der aktuellen Bewertung ist im Vergleich zum Vorjahr weiterhin hoch und liegt leicht unter dem lokalen Höchststand von Anfang September 2024. Interessanterweise war eine ähnlich große Spanne auch damals um den lokalen Kurstiefpunkt herum zu beobachten. Analystenstimmung gegenüber Alphabet. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Finanzprognosen für das erste Quartal 2025 Der Markt erwartet, dass Alphabet einen Umsatz von 89,1 Mrd. USD (+11 % im Jahresvergleich) ausweisen wird. Das Betriebsergebnis dürfte 28,58 Mrd. USD (+12 % im Jahresvergleich) erreichen. Dieses stärkere Gewinnwachstum impliziert eine leichte Margenverbesserung auf über 32,08 % (+0,45 Prozentpunkte). Ein effektives Kostenmanagement wird in diesem Umfeld eine der größten Herausforderungen für Alphabet sein. Während ein anhaltend starkes Umsatzwachstum weniger gefährdet erscheint, könnte die Kostenkontrolle – insbesondere angesichts kapitalintensiver Pläne zur Entwicklung künstlicher Intelligenz – eine Herausforderung darstellen. Investoren reagieren besonders sensibel auf Veränderungen des Betriebsergebnisses. Allerdings dürften schwächere Ergebnisse nicht zu starken Verkäufen führen, wenn das Management seine Fähigkeit zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Rentabilität langfristig bekräftigt. Der Konsens geht von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Prognostizierte Finanzergebnisse im Vergleich zum ersten Quartal 2024 (in Milliarden US-Dollar, außer EPS). Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Unter den Geschäftsbereichen wird Google Cloud, das weiterhin als Wachstumsmotor fungiert, genau beobachtet werden. Investoren werden auch die Dynamik im Werbesegment im Auge behalten. Obwohl dieses Segment langsamer wächst als der Cloud-Bereich, macht Werbung immer noch über 70 % des Gesamtumsatzes von Alphabet aus und könnte anfällig für geopolitische Unsicherheiten sein. Prognose für den Umsatz nach Segmenten im Vergleich zum ersten Quartal 2024 (in Milliarden US-Dollar). Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Cloud-Segment weiterhin im Fokus Alphabet befindet sich weiterhin an einem kritischen Punkt. Angesichts der Signale der Konkurrenz, die angesichts der zunehmenden Unsicherheit eine Verlangsamung des Ausbaus ihrer Rechenzentren signalisieren, könnte Alphabet entweder eine vorsichtige Strategie verfolgen (was wahrscheinlich das Wachstum dämpfen würde) oder die Gelegenheit nutzen, um durch aggressives Handeln Marktanteile zu gewinnen. Der zweite Ansatz wäre riskanter und kostspieliger und könnte zu einer Erosion der operativen Marge des Segments führen. Er wäre jedoch eine Investition in eine bessere zukünftige Marktposition. Die Anleger werden nicht nur die Quartalsergebnisse, sondern auch den Ausblick und die Tonalität des Managements in Bezug auf das Cloud-Geschäft beobachten. Der prognostizierte Umsatz des Cloud-Segments für das erste Quartal 2025 liegt bei 12,32 Milliarden US-Dollar, was das höchste Quartalsergebnis in der Geschichte von Alphabet wäre. Das Betriebsergebnis dürfte jedoch gegenüber dem Vorquartal leicht zurückgehen, mit 1,94 Milliarden US-Dollar aber immer noch mehr als doppelt so hoch ausfallen wie im ersten Quartal 2024. Der Umsatz und der Betriebsgewinn des Cloud-Segments von Alphabet befinden sich seit dem dritten Quartal 2022 in einem Aufwärtstrend (abgesehen von einem einmaligen Margenrückgang im dritten Quartal 2023). Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Zölle bleiben ein wichtiges Thema Eines der wichtigsten Themen, das Investoren während der Telefonkonferenz zum Ergebnis genau beobachten werden, ist der Einfluss von Zöllen und makroökonomischer Unsicherheit auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Unter den großen Tech-Unternehmen hat Alphabet die größte Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen geopolitischen Turbulenzen gezeigt und sich nach Phasen der Unsicherheit oft am schnellsten erholt. Derzeit scheint Alphabet mit einem Kursrückgang von rund 17 % seit Jahresbeginn nicht deutlich besser aufgestellt zu sein als seine Konkurrenten und liegt damit genau in der Mitte der „Magnificent Seven“. Der erste Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger wird darin bestehen, den Umfang und die Auswirkungen der Zölle und der allgemeinen geopolitischen Unsicherheit auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens darzulegen. Daher ist zu erwarten, dass auf der heutigen Konferenz Fragen dazu gestellt werden, wie stark sich die Zölle auf das Geschäft von Alphabet auswirken werden. Dabei geht es nicht unbedingt um die direkten Auswirkungen, die wahrscheinlich begrenzt sein werden, sondern vielmehr um die indirekten Auswirkungen der Unsicherheit auf die Bereitschaft der Kunden von Alphabet, Geld für Werbung auszugeben, die einen erheblichen Teil des Umsatzes des Unternehmens ausmacht. KI – Bedrohung oder Chance? Ein weiterer wichtiger Punkt des heutigen Geschäftsberichts wird die Frage sein, ob das wachsende KI-Segment eine Chance oder eine zunehmende Bedrohung für Alphabet darstellt. Obwohl das Sprachmodell Gemini von Alphabet ein starker Wettbewerber auf dem Markt ist, sollte man bedenken, dass die expandierende Welt der KI-Modelle, die immer mehr Nutzer gewinnen, eine Gefahr für die wichtigste Einnahmequelle des Unternehmens darstellen könnte: die Google-Suche. Bislang war Google der unangefochtene Gigant auf dem Suchmaschinenmarkt, aber veränderte Nutzergewohnheiten und die rasante Entwicklung alternativer Tools zu traditionellen Suchmaschinen könnten das derzeitige Kräfteverhältnis erheblich verändern. Daher werden Investoren in den heutigen Kommentaren des Managements nach klaren Signalen suchen, ob Gemini als ausreichender Schutz für das Kerngeschäft des Unternehmens dienen wird. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.