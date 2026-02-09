Amazon Aktie im Fokus: Quartalszahlen, AWS-Wachstum und massive KI-Investitionen im Fokus - jetzt Aktien kaufen?

Die Amazon Aktie steht nach den neuesten Quartalszahlen stark im Fokus der Anleger. Zwar konnte der E-Commerce- und Cloud-Gigant Umsatz und zentrale Sparten über den Erwartungen melden, dennoch brach die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 10 % ein. Der Grund: Amazon plant für 2026 deutlich höhere Investitionen als vom Markt erwartet – vor allem für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Für Investoren stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Amazon Aktien zu kaufen – oder überwiegen kurzfristig die Risiken durch steigende Kosten?

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Amazon Aktie

Gemischte Quartalszahlen: Umsatz über Erwartungen, Gewinn je Aktie leicht darunter.

KI-Investitionen explodieren: Amazon plant 2026 Investitionsausgaben von rund 200 Mrd. USD .

AWS bleibt Wachstumsmotor: Cloud-Umsatz wächst schneller als erwartet und zeigt starke KI-Nachfrage.

📊 Quartalszahlen: Amazon liefert – aber der Markt bleibt skeptisch

Amazon meldete für das vierte Quartal folgende Ergebnisse:

Gewinn je Aktie: 1,95 USD (erwartet: 1,97 USD)

Umsatz: 213,39 Mrd. USD (erwartet: 211,33 Mrd. USD)

Auch wichtige Sparten konnten überzeugen:

Amazon Web Services (AWS): 35,58 Mrd. USD Umsatz (über Erwartung)

Werbegeschäft: 21,32 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 23 % zum Vorjahr

Trotz dieser soliden Zahlen reagierte der Markt nervös – vor allem wegen des Ausblicks auf die kommenden Jahre.

☁️ AWS & KI: Das Herzstück der Amazon Aktie

Ein zentraler Treiber der Amazon Aktie bleibt AWS. Die Cloud-Sparte wuchs im vierten Quartal um 24 % und verzeichnete damit das schnellste Wachstum seit 13 Quartalen.

CEO Andy Jassy betonte, dass die Nachfrage nach Cloud- und KI-Workloads deutlich höher sei als erwartet. Besonders hervorzuheben ist das neue KI-Rechenzentrum „Project Rainier“, das exklusiv für KI-Workloads von Anthropic gebaut wurde.

👉 Für Anleger, die langfristig Aktien kaufen, bleibt AWS der wichtigste Werttreiber innerhalb des Amazon-Konzerns.

💸 Investitionsoffensive: Warum die Amazon Aktie unter Druck geriet

Der größte Belastungsfaktor für den Kurs ist der Ausblick: Amazon plant für 2026 Investitionsausgaben von rund 200 Mrd. USD – deutlich mehr als die Markterwartung von rund 146,6 Mrd. USD. Zum Vergleich: 2025 lagen die Investitionen noch bei etwa 131 Mrd. USD.

Die Mittel fließen vor allem in:

KI-Rechenzentren

Cloud-Infrastruktur (AWS)

Chips, Robotik und Satellitenprojekte

Kurzfristig belastet das die Margen, langfristig verspricht sich Amazon davon jedoch eine starke Kapitalrendite.

📦 E-Commerce & Effizienz: Stellenabbau als Teil der Strategie

Parallel zu den hohen Investitionen treibt Amazon seine Effizienzmaßnahmen voran. Das Unternehmen kündigte zuletzt den Abbau von rund 16.000 Stellen an, nachdem bereits im Vorjahr tausende Jobs gestrichen wurden.

Ende Dezember beschäftigte Amazon weltweit rund 1,57 Millionen Mitarbeiter, hauptsächlich in den Logistikzentren. Der Fokus liegt klar darauf, Kosten zu senken und gleichzeitig Wachstum in margenstärkeren Bereichen wie Cloud und Werbung zu forcieren.

🧠 Fazit: Amazon Aktie – kurzfristiger Gegenwind, langfristige KI-Chance

Die Amazon Aktie zeigt ein bekanntes Muster: Operativ liefert das Unternehmen solide Zahlen und starkes Wachstum in Cloud und Werbung, doch massive Investitionspläne sorgen kurzfristig für Kursdruck.

👉 Für langfristig orientierte Anleger kann genau diese Phase interessant sein, um Amazon Aktien zu kaufen – vorausgesetzt, man glaubt an den KI- und Cloud-Boom und ist bereit, kurzfristige Volatilität auszuhalten.

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Amazon Aktie

❓ Ist die Amazon Aktie aktuell kaufenswert?

Die Amazon Aktie bleibt langfristig attraktiv, da Amazon stark in Cloud, KI und Werbung wächst. Kurzfristig sorgen jedoch hohe Investitionsausgaben für Volatilität. Für langfristige Anleger kann es sinnvoll sein, Amazon Aktien zu kaufen, wenn man Schwankungen aushält.

❓ Warum ist die Amazon Aktie zuletzt gefallen?

Die Amazon Aktie geriet unter Druck, obwohl Umsatz und zentrale Sparten überzeugten. Der Markt reagierte negativ auf die sehr hohen geplanten Investitionen für KI und Rechenzentren, die kurzfristig die Margen belasten können.

❓ Welche Rolle spielt AWS für die Amazon Aktie?

AWS ist der wichtigste Wachstumstreiber der Amazon Aktie. Die Cloud-Sparte wächst schneller als der Konzern insgesamt und profitiert stark von der steigenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Services.

❓ Wie wichtig ist KI für Amazon?

Künstliche Intelligenz ist ein zentrales Zukunftsthema für Amazon. Hohe Investitionen in KI-Rechenzentren, Chips und Cloud-Infrastruktur sollen langfristig Wettbewerbsvorteile schaffen und neue Umsatzquellen erschließen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Amazon Aktie?

Die Amazon Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum in Cloud, KI und digitalem Handel setzen möchten. Kurzfristige Rücksetzer sollten dabei einkalkuliert werden.