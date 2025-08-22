Ethereum Prognose & Ethereum aktuell

Kursanalyse nach Jackson Hole Ethereum aktuell: Nach einer turbulenten Handelswoche konnte sich die Kryptowährung wieder stark erholen. Die zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell gaben Risikoanlagen Rückenwind. Davon profitierten besonders Bitcoin und Ethereum, die sowohl von der Dollarschwäche als auch von der positiven Stimmung an der Wall Street getragen wurden. ►Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Neben den führenden Kryptowährungen konnten auch kleinere Altcoins wie Chainlink, Uniswap und Sushi zulegen. Dennoch bleibt Ethereum das dominierende Asset, dessen Dynamik aktuell stärker ist als die der übrigen Coins. Historisch betrachtet tritt der Markt häufig nach Bitcoin-Rallyes in eine Phase der Ethereum-Dominanz ein – ein Muster, das sich derzeit wiederholt.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ethereum aktuell: Kursentwicklung & Marktdynamik In den letzten Tagen verlor Ethereum zunächst rund 13 %, bevor es im Zuge von Powells Rede eine deutliche Erholung um +11 % verbuchen konnte. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 4.640 USD und damit nur noch knapp 5 % unter dem Allzeithoch. Der Markt verteidigte erfolgreich den 200-Tage-Durchschnitt .

Ethereum notiert über EMA15, EMA50, EMA100 und EMA200 .

Wichtiger Widerstand: 4.866 USD .

Zentrale Unterstützungen: 3.944 USD und 3.351 USD. Die Chartstruktur deutet auf eine steigende Volatilität hin. Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig positiv, solange die Unterstützungen halten und der Markt den Widerstand bei 4.866 USD testet.

Ethereum Prognose: Technische Analyse (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Kursbewegungen zeigen, dass Ethereum seinen bisherigen Aufwärtskanal verlassen und einen steilen neuen Trendkanal gebildet hat. Eine Nachfragelücke im unteren Kanalbereich weist zudem auf eine starke Trendkraft hin. Analysten erwarten: Bricht ETH über 4.866 USD , könnte ein neues Allzeithoch erreicht werden.

Fällt der Kurs unter 3.944 USD, würde dies den kurzfristigen Bullen-Trend gefährden. Damit bleibt die Ethereum Prognose stark von makroökonomischen Faktoren, der Dollarschwäche und der allgemeinen Risikobereitschaft an den Märkten abhängig.

Bitcoin aktuell: Vergleich zur Ethereum Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch Bitcoin konnte nach Jackson Hole Verluste wettmachen, zeigt jedoch nicht dieselbe Stärke wie Ethereum. Während Ethereum fast alle Rückgänge kompensierte, blieb die Bitcoin-Erholung vergleichsweise schwach. Kurskorridor: 111.844 – 124.464 USD

Mittelfristige Trendzone wird verteidigt, kurzfristige Aufwärtstrendlinie jedoch gebrochen.

Nachfrage wirkt geringer als bei Ethereum. Dies unterstreicht die These einer aktuellen Ethereum-Dominanz im Kryptomarkt.

Fazit: Ethereum Prognose im Bullenmarkt Der Blick auf Ethereum aktuell zeigt: Die Kryptowährung befindet sich in einer starken Aufwärtsbewegung und ist nur knapp vom Rekordhoch entfernt. Die technische Lage und die Marktstimmung sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Ethereum Prognose kurzfristig: Positiv mit Blick auf 4.866 USD.

Mittelfristig: Mögliches neues Allzeithoch, wenn die Dynamik anhält.

Langfristig: Ethereum könnte die Dominanz im Krypto-Markt weiter ausbauen, bevor Kapital in andere Altcoins umschichtet.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema 1. Einstieg in Kryptowährungen & Trading

Einführung in Kryptowährungen, Funktionsweise und Grundlagen des Krypto-Tradings 2. Grundlagen der technischen Analyse

Überblick über technische Analyse, Chartmuster und Trends 3. Spezifische Infos zu Ethereum

Einführung in Ethereum, seine Besonderheiten und Handelsaspekte

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.