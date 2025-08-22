Optimismus nach Jackson Hole treibt EUR/USD und Gold 📈 Die Börse heute zeigte sich stark von den Signalen aus Jackson Hole beeinflusst. Die zurückhaltenden („dovish“) Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell gaben den Märkten Rückenwind und weckten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA.

US-Börse aktuell: Wall Street im Rallye-Modus Die großen US-Indizes verzeichneten deutliche Zugewinne: Nasdaq 100 und S&P 500 : +1,7 %

Russell 2000: +4 % Powells Rede wurde von Anlegern positiv aufgenommen, da er die Risiken eines schwächelnden Arbeitsmarktes über die Inflationsrisiken stellte. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen – die Märkte rechnen aktuell mit zwei Senkungen, die erste bereits im September.

Börse aktuell in Europa: Verhaltener Optimismus Im Gegensatz zu den USA blieben die Gewinne an den europäischen Märkten überschaubar. DAX und FTSE 100 schlossen nur knapp im Plus.

Anleger warteten auf weitere Impulse von Konjunkturdaten und der EZB.

Devisen- und Kryptomärkte im Fokus EUR/USD legte nach Powells Rede um über 1,15 % zu.

Ethereum stieg um fast 10 % und überschritt die Marke von 4.600 USD .

Bitcoin kletterte von 112.000 USD auf 115.000 USD. Damit unterstreicht Ethereum aktuell seine Rolle als wichtiger Indikator für die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten.

Edelmetalle & Anleihen: Flucht in sichere Häfen Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel um 7 Basispunkte auf 4,26 %.

Edelmetalle profitierten von der Dollar-Schwäche: Silber +2,5 %

Gold +1 %

Rohstoffe & Energiemärkte NATGAS / Erdgas-Futures gaben um fast 4 % nach, belastet durch hohe Lagerbestände und kühleres Wetter in den USA.

Ölpreise blieben nahezu unverändert.

Börse aktuell in China: Neue Höchststände Auch die asiatischen Märkte zeigten Stärke. Der Shanghai Composite erreichte ein 10-Jahres-Hoch. Besonders gefragt waren Halbleiter- und KI-Aktien wie Alibaba und SMIC. Kapitalzuflüsse in Schwellenländer und die Schwäche des Dollars trieben die Nachfrage zusätzlich an.

Fazit: Börse heute im Zeichen von Zinssenkungshoffnungen Die Börse aktuell profitiert weltweit von den Signalen der US-Notenbank. Während die Wall Street klare Stärke zeigte, fielen die Gewinne in Europa geringer aus. Kryptowährungen und Edelmetalle legten zu, und auch Asien glänzte mit einer starken Performance. Die nächsten Wochen bleiben entscheidend: Kommt es tatsächlich zu Zinssenkungen, dürfte der Optimismus an den Märkten anhalten.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

