Während in großen Teilen Europas am 01. Mai die Börsen geschlossen waren und sich das Treiben an den Börsen auch am Freitag mit dem „Brückentag“ in Grenzen halten dürfte, befindet sich die Quartalsberichtsaison an der Wall Street in der heißen Phase und am Donnerstag legte nachbörslich Amazon (Ticker: AMZN) Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor.

Während die Zahlen stark anmuten, handelt die Aktie vorbörslich dennoch rund 3% unter seinem Schlusskurs von Donnerstag, was hauptsächlich seinen Grund in der eher zurückhaltenden Guidance folgend auf die Importzölle der Trump-Administration finden dürfte.

Amazon wies einen Gewinn pro Aktie von 1,59 USD gegenüber 1,36 USD seitens der Wall Street erwartet aus und dass bei einem Umsatz von 155,67 Mrd. USD gegenüber 155,04 Mrd. USD erwartet. Der Umsatz im Cloud-Bereich von Amazon lag mit 29,3 Mrd. USD knapp unter der Erwartung von 29,42 Mrd. USD und verfehlte damit zum dritten Mal in Folge die Umsatzprognosen. Der Umsatz von AWS stieg im Quartal um 17 %, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Im letzten Quartal war der Umsatz in diesem Bereich um 18,9 % gestiegen.

Für dieses Quartal erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 159 und 164 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 7 bis 11 % entspricht, die Wall Street hatte im Schnitt mit einem Umsatz von 160,9 Milliarden US-Dollar gerechnet, verwies im Quartalsbericht auf „Zölle und Handelspolitik“ sowie „Rezessionsängste“.

Das Amazon durch den Bereich Einzelhandel erheblich von Trumps Zöllen betroffen ist, sollte wenig überraschen, Amazon bezieht einige Produkte aus China, bekanntlich mit Importzöllen in Höhe von 145 % belegt.

Zu Beginn dieser Woche machte Amazon ja Schlagzeilen, als es ankündigte zu planen, den Käufern auf der Plattform die Kosten der Zölle anzuzeigen, erklärte nun, dass keine solche Änderung geplant sei und dass man lediglich erwäge, einen zusätzlichen Posten zu den über den Discount-Shop „Haul“ verkauften Produkten hinzuzufügen.

Durch den schwierigen Ausblick, wie sich die Situation rund um die Zölle weiterentwickeln wird und auch geschuldet dem Umstand, dass die Aktie weiter unter seiner 200-Tagelinie handelt, wäre ich mit Long-Positionen zunächst zurückhaltend. Abzuwarten dürfte am heutigen Handelstag sein, ob es zu einem Halten über der 180 USD Marke kommt. Falls ja, könnte es kurzfristig wenigstens zu einem Test der Region um 200 USD und die 200-TZaeglinie kommen, falls nein, wäre in den kommenden Tagen realistisch mit einem Test der April-Tiefs um 165 USD zu rechnen.

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

