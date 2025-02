Amazon (Ticker: AMZN) legte am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor, konnte sowohl hinsichtlich des Gewinns pro Aktie, als auch bezüglich des Umsatzes überzeugen, enttäuschte aber mit dem Ausblick für das laufende, erste Geschäftsquartal 2025. Amazon überzeugt mit Zahlen, Ausblick aber eher durchwachsen 🔴 Aktie etwas weit gelaufen – oder? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Amazon Handelsideen 🔴 Amazon Prognose & Ausblick ► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN Schauen wir auf die Zahlen: Amazon wies einen Gewinn pro Aktie von $1,86 gegenüber erwarteten $1,49 bei einem Umsatz von 187,79 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 187,30 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz für das Profitabilitäts-Flaggschiff des Unternehmens Amazon Web Services (AWS) erfüllte die Erwartung der Wall Street von 28,8 Milliarden US-Dollar, aber wie bereits einleitend geschrieben: für das laufende Quartal erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 151 und 155,5 Milliarden US-Dollar, unter der Erwartung der Wall Street von 158,5 Milliarden US-Dollar. Zwar verwies Amazon diesbezüglich auf einen ungewöhnlich großen, ungünstigen Einfluss der Wechselkurse aus, welcher sich laut Amazon auf 2,1 Milliarden US-Dollar oder 1,5 % beläuft, aber vorbörslich handelt die Aktie rund 4% unter seinem Schlusskurs von Donnerstag, denn unterm Strich bleibt ein prognostiziertes Umsatzwachstum von nur 5 % bis 9 %. Am unteren Ende der Spanne würde dies das langsamste Wachstum seit Bestehen des Unternehmens bedeuten. Der Hauptgrund für den deutlich über der Erwartung liegenden Gewinn findet sich in Kostensenkungen und die anhaltende Stärke im margenstarken Cloud-Geschäft. Zwar lag der Umsatz in Amazons Cloud-Sparte im Bereich der Erwartung, stiegen jedoch schneller als im Vorjahresquartal (+19% vs. +13% im Vorjahr). Die Kapitalaufwendungen von Amazon beliefen sich im Quartal auf insgesamt 27,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 14,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, vor allem durch Investitionen in Rechenzentren und Geräte wie Prozessoren von Nvidia, um seine Produkte im Bereich der künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Amazon reagiert damit auf den zunehmenden Wettbewerb im Bereich der generativen KI durch Konkurrenten wie OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini und Microsoft's Copilot sowie das KI-Startup Anthropic, zu dessen Investoren auch Amazon zählt. In Bezug auf die Aktie bin ich hin- und hergerissen: seit dem Mini-Crash im August 2024 hat die Aktie von seinen damaligen Tiefs um rund 150 USD mehr als 50% zugelegt, schaut nach der jüngsten Markierung neuer Allzeithochs und dem nun etwas durchwachsenen anmutenden Umsatzausblick für mich Chance-Risiko-Verhältnis-technisch eher unattraktiv für Investments von der Long-Seite aus. Auf der Kehrseite beleibt die Sequenz steigender Hochs und Tiefs oberhalb von 216 U-Dollar intakt. Somit bleibt für den heutigen Handelstag zunächst abzuwarten, ob es zu einem Halten der 230 USD Marke kommt. Falls ja, wäre in den kommenden Tagen noch einmal realistisch mit einer Attacke auf die 240 USD Marke zu rechnen. Amazon Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

