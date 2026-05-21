AMD Aktie im Fokus: Milliarden-Investitionen in Taiwan treiben KI-Fantasie | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze AMD investiert massiv in KI-Infrastruktur

AMD Aktie bleibt im Fokus der Börse aktuell

Neue KI-Plattform ab 2026 geplant

Die AMD Aktie steht bei Anlegern weiter im Fokus, nachdem der US-Chiphersteller Investitionen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Taiwans Technologie-Ökosystem angekündigt hat. Ziel ist es, die globale KI-Infrastruktur auszubauen und die Produktion moderner KI-Chips deutlich zu stärken. Damit positioniert sich AMD noch aggressiver im Wettbewerb mit Nvidia - einem der derzeit wichtigsten Themen an der Börse aktuell. ► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD Gemeinsam mit ASE und SPIL arbeitet AMD künftig an sogenannten Bridge-Bonding-Technologien. Gleichzeitig soll die neue HELIOS-Plattform mit Venice-Prozessoren auf Basis von TSMCs 2-Nanometer-Technologie sowie der AMD Instinct MI450X ab der zweiten Jahreshälfte 2026 großflächige KI-Rechenzentren unterstützen. AMD Aktie profitiert von KI-Boom und Nvidia-Dynamik Nach den Kursgewinnen der vergangenen Sitzung zeigt sich die AMD Aktie im vorbörslichen Handel zunächst uneinheitlich. Sollte der Nasdaq jedoch freundlich eröffnen, könnte sich die positive Dynamik im Halbleitersektor fortsetzen. Vor allem die starken Zahlen von Nvidia sorgen aktuell für Rückenwind an der Börse aktuell. AMD gilt inzwischen als wichtigster Konkurrent von Nvidia im Markt für KI-Infrastruktur. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen von der weltweit steigenden Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und KI-Prozessoren profitieren kann. Strategische Partnerschaften sollen Produktion ausbauen Mit den Milliarden-Investitionen will AMD seine Produktions- und Montagekapazitäten für moderne KI-Chips deutlich erweitern. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an energieeffizienteren Technologien für KI-Systeme und Rechenzentren. Neben ASE und SPIL kooperiert AMD auch mit weiteren taiwanesischen Partnern wie PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron und Inventec. AMD-CEO Lisa Su betonte, dass die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz die Nachfrage nach leistungsstarker Infrastruktur massiv antreibt. Taiwan bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der globalen KI-Lieferkette - insbesondere durch die Schlüsselrolle von TSMC bei modernsten Halbleitern. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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