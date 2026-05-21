Nvidia Aktie: Q1-Umsatz steigt auf 81,62 Mrd. USD, neues 80 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm & Dividenden-Explosion – Jetzt einsteigen?

Nvidia hat am Mittwoch seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street einmal mehr übertroffen. Der Halbleitergigant, dessen Technologie als Barometer für den gesamten KI-Markt gilt, profitiert weiterhin von den massiven weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur. Für Anleger, die im Technologiesektor zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, bietet die Nvidia Aktie aktuell eine faszinierende Dynamik aus starken Wachstumsprognosen, einem neuen Multimilliarden-Dollar-Markt und attraktiven Aktionärsrenditen.

► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen pulverisiert : Nvidia steigerte den Umsatz im ersten Quartal auf 81,62 Milliarden US-Dollar (erwartet: 78,86 Mrd. USD) und erzielte einen bereinigten Gewinn von 1,87 US-Dollar pro Aktie (erwartet: 1,76 USD).

Massiver Ausblick & Aktienrückkauf : Für das zweite Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 91 Milliarden US-Dollar, was über den Marktschätzungen liegt. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 80 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Neuer 200-Milliarden-Dollar-Markt: Die Einführung des neuen „Vera“-Zentralprozessors erschließt ein völlig neues Kundensegment und soll bereits bis zum Ende des Geschäftsjahres 20 Milliarden US-Dollar einbringen.

📊 Starke Quartalszahlen: Das Rechenzentrumsgeschäft boomt 🔥

Die Erlöse im ersten Geschäftsquartal untermauern die unangefochtene Dominanz des Konzerns. Der Gesamtumsatz kletterte auf 81,62 Milliarden US-Dollar. Als absoluter Fels in der Brandung erwies sich erneut das Rechenzentrumssegment, das allein 75,2 Milliarden US-Dollar beisteuerte und damit die Analystenschätzungen von 72,8 Milliarden US-Dollar deutlich hinter sich ließ.

Für Investoren, die Aktien kaufen, gibt es zudem eine Dividenden-Überraschung: Nvidia hebt seine vierteljährliche Bardividende drastisch von 1 Cent auf 25 Cent pro Aktie an. Dass die Aktie im nachbörslichen Handel dennoch leicht um 1,6 % nachgab, werten Marktbeobachter als Zeichen dafür, dass die exzellenten Zahlen zu einem großen Teil bereits eingepreist waren.

⚔️ Zunehmender Wettbewerb: Big Tech setzt auf eigene Chips 🛡️

Obwohl US-Technologieriesen wie Alphabet, Amazon und Microsoft in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 700 Milliarden US-Dollar für KI ausgeben werden, birgt die Zukunft auch Risiken für die Nvidia Aktie. Viele dieser Großkunden investieren zunehmend in die Entwicklung eigener, kundenspezifischer Chips, um Inferenz-Workloads effizienter zu gestalten und die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Zudem drängen traditionelle Konkurrenten wie AMD, Intel und Google mit eigenen Inferenz-Prozessoren auf den Markt.

Nvidia-Chef Jensen Huang betonte jedoch, dass man durch ein neues Teilsegment von KI-spezifischen Cloud-Kunden und strategische Partnerschaften (unter anderem basierend auf der Inferenz-Technologie des Startups Groq) schneller wachsen werde als die klassischen Hyperscale-Investitionen.

🧠 Der „Vera“-Zentralprozessor: Ein neuer Umsatz-Gigant entsteht 💰

Ein starkes Argument für das Aktien kaufen bei Nvidia ist die Innovationspipeline. Während der Markt vor allem auf die KI-Chips „Blackwell“ und „Rubin“ blickt – für die zwischen 2025 und 2027 ein Umsatz von über 1 Billion US-Dollar prognostiziert wird –, stößt Nvidia mit dem neuen „Vera“-Zentralprozessor in einen zusätzlichen 200-Milliarden-Dollar-Markt vor.

Huang geht davon aus, dass Vera nach der Blackwell- und Rubin-Plattform der zweitgrößte Umsatzträger des Unternehmens sein wird. Allerdings dämpfte das Management gleichzeitig die Erwartungen bezüglich der Verfügbarkeit: Aufgrund der extrem hohen Nachfrage und einer weltweiten Knappheit an Speicherchips wird das Unternehmen während der gesamten Lebensdauer der Plattform mit Lieferengpässen zu kämpfen haben.

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🏁 Fazit: Ein Tech-Titan im langfristigen KI-Ausbau

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nvidia Aktie ihre fundamentale Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Das Unternehmen wächst schneller als der Markt und erschließt sich mit der Vera-Chip-Familie erfolgreich neue Erlöskanäle. Trotz des zunehmenden Wettbewerbs durch kundenspezifische Chips der Tech-Giganten bleibt Nvidia der unumstrittene Platzhirsch im Rechenzentrum. Wer überlegt, technologieorientierte Aktien kaufen zu wollen, findet in Nvidia nach wie vor das fundamentale Herzstück der weltweiten KI-Revolution.

Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Nvidia Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Nvidia Aktie aus?

Nvidia hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 81,62 Milliarden US-Dollar (erwartet: 78,86 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn von 1,87 US-Dollar pro Aktie (erwartet: 1,76 USD).

Was ist der neue „Vera“-Chip von Nvidia?

Der neue „Vera“-Zentralprozessor erschließt für Nvidia einen völlig neuen 200-Milliarden-Dollar-Markt. Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet bereits bis zum Ende dieses Geschäftsjahres einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf der Vera-Chips. Er soll nach den Plattformen Blackwell und Rubin der zweitgrößte Umsatzträger des Konzerns werden.

Welche Dividenden- und Rückkaufpläne hat Nvidia angekündigt?

Nvidia hat ein massives neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 80 Milliarden US-Dollar genehmigt. Zudem wird die vierteljährliche Bardividende für Aktionäre drastisch von bisher 1 Cent auf 25 Cent pro Aktie erhöht.

Lohnt es sich aktuell, Nvidia Aktien zu kaufen?

Wer zukunftsorientiert Aktien kaufen möchte, sieht bei Nvidia weiterhin extremes Wachstum: Für das zweite Quartal wird ein Umsatz von 91 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Allerdings warnt das Management vor anhaltenden Lieferengpässen bei der neuen Chip-Generation und einem zunehmenden Wettbewerb durch maßgeschneiderte KI-Chips von Big-Tech-Kunden wie Google und Amazon.