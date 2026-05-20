BÖRSE HEUTE: DAX steigt dank KI-Boom und Nvidia (20.05.2026)

Börse Heute: DAX profitiert von KI-Euphorie und fallenden Energiepreisen 🚀

Die Themen Börse Heute und Börse Aktuell stehen heute ganz im Zeichen einer deutlichen Entspannung bei den Energiepreisen und einer neuen Welle der KI-Euphorie. Vor allem die Aussicht auf starke Nvidia-Zahlen sorgt weltweit für Rückenwind an den Aktienmärkten. Während Öl- und Gaspreise deutlich fallen, stabilisieren sich gleichzeitig die Anleiherenditen – ein positives Signal insbesondere für Technologie- und Wachstumswerte.

Die Märkte hoffen zudem weiter auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Dennoch bleibt die geopolitische Lage angespannt, da die Aussagen von Donald Trump weiterhin widersprüchlich und schwer kalkulierbar wirken.

Börse Heute & Börse Aktuell – Key Takeaways ⚡

DAX und Nasdaq steigen vor Nvidia -Zahlen deutlich

Fallende Ölpreise entlasten Aktienmärkte

KI- und Halbleiterwerte führen die Rally an

Tops und Flops im DAX 40📊

Top Performer:

Infineon Technologies +5,01%

Deutsche Bank +4,16%

MTU Aero Engines +4,07%

Vor allem Halbleiter- und Finanzwerte profitieren heute von sinkenden Renditen und der Hoffnung auf starke Nvidia-Ergebnisse. Infineon bleibt dabei einer der größten Gewinner im europäischen KI- und Chipsektor.

Schwächste Werte:

BASF -2,35%

SAP SE -2,14%

Scout24 -1,98%

Bei einigen defensiven und zyklischen Werten sehen Anleger dagegen leichte Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Wochen.

Kurse vom 20.05.2026, Stand: 17:30

Infineon Technologies Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

KI-Euphorie treibt die Märkte 💻

Im Fokus steht heute ganz klar Nvidia. Die Quartalszahlen nach US-Börsenschluss gelten erneut als möglicher Wendepunkt für:

Nasdaq 100

S&P 500

globale Halbleiterwerte

Besonders stark entwickeln sich bereits:

AMD +9,8%

Intel +5,6%

Micron +3,4%

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Speicher- und Chipsektor durch die angekündigten Streiks bei Samsung, die Sorgen um mögliche Produktionsengpässe verstärken.

Fallende Energiepreise sorgen für Entspannung 🌍

Ein zentraler Treiber der heutigen Rally sind deutlich sinkende Energiepreise.

Brent Öl fällt über 6% unter 105 USD

TTF-Erdgas verliert ebenfalls stark

Dadurch:

stabilisieren sich die Bondmärkte

sinkt kurzfristig der Inflationsdruck

verbessert sich die Stimmung für Risikoanlagen

Die Märkte reagieren zudem auf neue Aussagen von Donald Trump, wonach sich die Verhandlungen mit Iran in der „finalen Phase“ befinden könnten.

Sonstiger Marktüberblick 📰

Die europäischen Märkte präsentierten sich insgesamt sehr stark:

DAX +1,4%

CAC40 +1,7%

EuroStoxx50 +2,1%

Auch Kryptowährungen profitieren leicht vom verbesserten Risikoappetit:

Bitcoin +1%

Ethereum +1%

Gold und Silber konnten ebenfalls zulegen, nachdem die Renditen zuletzt etwas zurückkamen.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Die Entwicklung rund um Börse Heute und Börse Aktuell zeigt aktuell sehr klar, wie stark die Märkte weiterhin von der KI-Story und den Energiepreisen abhängig sind. Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf starke Nvidia-Zahlen sorgen kurzfristig für Rückenwind, während geopolitische Risiken und hohe Bewertungen weiterhin im Hintergrund bleiben.

Besonders der Halbleitersektor bleibt aktuell das Herzstück der globalen Aktienrally. Gleichzeitig dürfte die Volatilität rund um Nvidia und die weitere Entwicklung im Nahen Osten extrem hoch bleiben.

Kurzfristig dominieren Optimismus und KI-Euphorie – langfristig bleibt jedoch entscheidend, ob die Unternehmenszahlen die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen können.

SO SEHEN SIEGER AUS!