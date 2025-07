Analyse der europäischen PMIs: Dienstleistungen im Vereinigten Königreich legen zu, während die Erholung im Euroraum ins Stocken gerät 📃🔎

Die endgültigen PMI-Werte für Juni zeigen, dass der britische Dienstleistungssektor wieder auf den höchsten Stand seit August 2024 zurückgekehrt ist, während die Erholung in der Eurozone weiterhin fragil und ungleichmäßig verläuft. In Großbritannien wurde der Dienstleistungsindex von S&P Global von 51,3 in der Schnellschätzung und 50,9 im Mai auf 52,8 nach oben korrigiert. Die Auftragseingänge stiegen zum ersten Mal seit drei Monaten, da die Inlandsausgaben wieder anzogen, aber die Unternehmen weiterhin Personal abbauten und die Exportnachfrage schwach blieb. Entscheidend ist, dass die Umfrage den langsamsten Anstieg der Verkaufspreise seit Anfang 2021 verzeichnete, was die Argumente für eine Zinssenkung durch die Bank of England bei ihrer Sitzung im August stärkt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der Eurozone stieg der Composite-PMI leicht auf 50,6 und der Dienstleistungsindex auf 50,5, was nur auf ein geringfügiges Wachstum hindeutet. Spanien (51,9) und Italien (52,1) blieben im Wachstumsbereich, wobei Italien an Schwung verlor. Deutschland kehrte mit einem Composite-Index von 50,4 endlich in den positiven Bereich zurück, obwohl der Dienstleistungsindex weiterhin knapp unter 50 lag. Frankreich blieb mit einem leichten Rückgang sowohl im Dienstleistungssektor (49,6) als auch im Composite (49,2) klarer Schlusslicht. Die Auftragseingänge gingen in der gesamten Eurozone weiter zurück, und obwohl die Inputkosteninflation auf ein Siebenmonatstief sank, ist der Preisdruck nach wie vor hoch genug, um die Europäische Zentralbank zur Vorsicht zu mahnen. Kurz gesagt steht die Erholung des Dienstleistungssektors im Vereinigten Königreich im Gegensatz zu einem bestenfalls uneinheitlichen Bild in der Eurozone. Die schwächeren Inflationssignale auf beiden Seiten helfen den Zentralbanken, aber angesichts der weiterhin schwankenden Nachfrage und der uneinheitlichen Beschäftigungslage dürfte jede Lockerung der Geldpolitik nur schrittweise erfolgen. Aufschlüsselung der PMIs:

(Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Spanien – PMI-Daten für Juni: HCOB Spanien Dienstleistungs-PMI: tatsächlich 51,9; Prognose 51,1; zuvor 51,3; 09:45 Uhr, Italien – PMI-Daten für Juni: HCOB Italien Dienstleistungs-PMI: tatsächlich 52,1; Prognose 52,6; zuvor 53,2;

HCOB Italien Composite PMI: aktuell 51,1; zuvor 52,5; 09:50 Uhr, Frankreich – PMI-Daten für Juni: HCOB Frankreich Composite PMI: aktuell 49,2; Prognose 48,5; zuvor 49,3;

HCOB Frankreich Dienstleistungs-PMI: aktuell 49,6; Prognose 48,7; zuvor 48,9; 09:55 Uhr, Deutschland – PMI-Daten für Juni: HCOB Deutschland Composite PMI: aktuell 50,4; Prognose 50,4; zuvor 48,5;

HCOB Deutschland Dienstleistungs-PMI: aktuell 49,7; Prognose 49,4; zuvor 47,1; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten für Juni: HCOB Eurozone Services PMI: aktuell 50,5; Prognose 50,0; zuvor 49,7;

HCOB Eurozone Composite PMI: aktuell 50,6; Prognose 50,2; zuvor 50,2; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – BOE-Umfrage zu den Kreditbedingungen 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für Juni: S&P Global Composite PMI: aktuell 52,0; Prognose 50,7; zuvor 50,3;

S&P Global Services PMI: aktuell 52,8; Prognose 51,3; zuvor 50,9; DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

