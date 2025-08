AKTIEN MARATHON – Langfristige Anlage und Analyse In unserer wöchentlichen Rubrik „Aktien Marathon“ werfen wir einen detaillierten Blick auf ausgewählte Unternehmen und ihre Kursentwicklung. Der Fokus dieser Analyse liegt nicht auf kurzfristigen Schwankungen, sondern auf einer langfristigen Betrachtung fundamentaler Daten und Prognosen bis 2028/2029.

So erhalten besonders langfristig orientierte Anleger wertvolle Einschätzungen für ihre Investmententscheidungen. AKTIEN CHECK: Daimler Truck Holding Aktie – Börse aktuell ► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG Die Daimler Truck Holding Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger, da der Konzern trotz schwieriger Marktbedingungen langfristig Wachstumspotenzial zeigt. Aktuell investiert Daimler Truck verstärkt in batteriebetriebene Fahrzeuge, allerdings ist die Nachfrage in Europa noch verhalten. Die schwache Konjunktur, vor allem in Deutschland, führte 2024 zu rückläufigen Absatzzahlen, und auch 2025 wird im ersten Halbjahr mit verhaltener Nachfrage gerechnet. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Als Reaktion auf die Marktbedingungen plant der Konzern bis 2030 den Abbau von rund 5.000 Stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Positiv hervorzuheben ist die starke Position von Freightliner in den USA, wodurch Daimler Truck weniger von neuen US-Zöllen betroffen ist. Chartanalyse im Wochenchart: Langfristige Prognose Die Daimler Truck Holding Aktie erreichte im März 2024 ein Hoch bei 47,63 EUR, fiel jedoch bis September zurück, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Die Kurse konnten sich zuletzt über der wichtigen 40-EUR-Marke stabilisieren und notieren aktuell über der SMA20 (38,15 EUR).

Solange dieser Wert gehalten wird, könnten weitere Kursanstiege mit Zielen bei 50,00 EUR und langfristig bei 55,50 EUR folgen. Ein Bruch unter die SMA20 und SMA50 könnte hingegen zu einem schwächeren Chartbild führen. Aktuelle Wochenchart-Prognose: bullisch Chartanalyse im Tageschart: Börse aktuell Im Tageschart zeigt die Aktie eine dynamische Erholung vom Jahrestief bei 30,50 EUR zurück über die 40-EUR-Marke. Die SMA200 bei 38,49 EUR erwies sich als solider Support. Solange der Kurs über der SMA20 (41,60 EUR) bleibt, ist der Aufwärtstrend intakt und neue Kursziele oberhalb von 45 EUR sind realistisch. Aktuelle Tageschart-Prognose: bullisch 🏢 Unternehmensprofil: Daimler Truck Holding Großaktionär des Konzerns ist nach wie vor die Mercedes Benz Group, die 35 Prozent der Anteil hält. Weiterer Aktionär, der nennenswerte Anteile hält ist Kuwait Investment Gesellschaft. Der Umsatz konnte bis 2023 deutlich gesteigert werden, hat 2024 aber etwas abgenommen. Im Betrachtungszeitraum ist die Entwicklung aber positiv. Innerhalb von fünf Jahren konnte der Konzern den Umsatz um gut 18 Mrd. EUR oder 50 Prozent steigern. Die Zahl der Mitarbeitenden ist übergeordnet gleich geblieben. Es hat bis 2023 einen kleinen Aufbau an Mitarbeitenden gegeben, 2024 hat die Zahl wieder moderat abgenommen, bis 2030 soll die Zahl um 5.000 Mitarbeitende sinken. Der Umsatz je Mitarbeitenden konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden. Der Konzern liegt damit über dem Durchschnitt der DAX Unternehmen. Die Entwicklung beim operativen Ergebnis ist erfreulich. Daimler Truck konnte diese Kennzahl sukzessive verbessern. Im Vergleich zu 2021 hat sich diese Kennzahl fast vervierfacht. Auch beim Ergebnis nach Steuern sind im Betrachtungszeitraum Zuwächse zu konstatieren, wobei die Dynamik nicht so ausgeprägt ist wie beim operativen Ergebnis. 2024 hat sich der Gewinn vor Steuern um 1 Mrd. EUR reduziert, liegt aber immer noch über dem Wert von 2021. Die Dividende wurde von 1,30 EUR 2022 auf 1,90 EUR 2024 gesteigert. Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von aktuell 10,11 günstig bewertet. Im Betrachtungszeitraum hat sich bis 2023 eine sukzessive Verbesserung der Kennzahl eingestellt, 2024 liegt dieser Wert knapp über 10. Das Eigenkapital wurde deutlich gestärkt, wobei in die Dynamik des Aufbaus in den letzten beiden Jahren abgenommen hat und als unverändert zu interpretieren ist. Die Eigenkapitalquote liegt mit aktuell gut 31 Prozent im Durchschnitt aller DAX Konzerne. Gemäß unserer Einschätzung ist die Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, dass in der Vergangenheit eine gute Entwicklung hatte, die Dynamik 2024 aber nachgelassen hat. Auch 2025 dürfte der Konzern vor Herausforderungen stehen, was Umsatz und Gewinn angeht. Die Rahmenbedingungen werten wir kurzfristig als anspruchsvoll. Die Aktie ist mit einem KGV von 10 nicht zu teuer. Das Wertpapier ist unserer Meinung nach eine Aktie, die Anleger als Depotbeimischung ins Auge fassen könnten, allerdings sollte eine Investitionsentscheidung nach Rücksetzern getroffen werden. *Quellenangabe für die Kennzahlen: Finanzen.de, eon.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.