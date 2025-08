Wird die US-Notenbank dem politischen Druck von Donald Trump nachgeben? 🔎📃 EURUSD aktuell: FOMC-Zinsentscheidung bewegt die Forex-Märkte Heute um 20:00 Uhr dt. Zeit verkündet das FOMC (Federal Open Market Committee) seine Entscheidung zu den US-Leitzinsen. Der Markt rechnet damit, dass die Fed die Zinsen bei 4,25–4,50 % unverändert lässt. Trader und Analysten beobachten die Ankündigung und die anschließende Pressekonferenz genau, um mögliche Signale für zukünftige Zinssenkungen zu erkennen – ein entscheidender Faktor für die aktuelle Forex-Marktstimmung und die Entwicklung des EURUSD Währungspaares. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Was wird von der FOMC-Sitzung erwartet? Die Prognose lautet, dass die Zinssätze unverändert bleiben. Der geldpolitische Ausblick dürfte weitgehend gleich bleiben: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Stabile wirtschaftliche Aktivität

Solider Arbeitsmarkt bei niedriger Arbeitslosigkeit

Leicht erhöhte Inflation Einige FOMC-Mitglieder, darunter Christopher Waller und Michelle Bowman, haben sich offen für eine mögliche Zinssenkung im Juli gezeigt, sofern sich die Inflationsdynamik abschwächt. Fed-Chef Jerome Powell dürfte erste Hinweise auf mögliche Zinssenkungen im September geben, betont aber, dass diese stark von kommenden Wirtschaftsdaten abhängen. Die Renditen für US-Staatsanleihen bewegen sich weiterhin in einem relativ engen Bereich, was darauf hindeutet, dass der Markt unveränderte Zinsen erwartet. Die Renditen für zehnjährige Anleihen liegen im Wesentlichen auf dem Niveau zu Jahresbeginn, nachdem der Markt seine zurückhaltende Positionierung aufgelöst und eine Pause der Fed eingepreist hatte. Quelle: XTB Research Mögliche Szenarien und Auswirkungen auf den Forex-Markt Basis-Szenario (wahrscheinlichste Variante) Zinsen bleiben bei 4,25–4,50 % , Marktpreisung bei 97,9 %.

Fed signalisiert zwei mögliche Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2025.

EURUSD aktuell dürfte stabil bleiben, Volatilität jedoch während der Pressekonferenz hoch. Hawkishes Szenario (USD-Stärkung) Keine abweichenden Stimmen bei der Entscheidung.

Stärkerer US-Dollar, mögliche Korrekturbewegung bei Aktien.

Druck auf den EURUSD-Kurs nach unten. Dovishes Szenario (USD-Schwäche) Mehrere Mitglieder schließen sich den „Tauben“ an.

Markt preist bis zu drei Zinssenkungen ein.

EURUSD könnte über 1,158 steigen, Risiko-Rallye an Aktien- und Goldmärkten. Ultra-Dovishes Szenario (unwahrscheinlich) Sofortige Zinssenkung wegen Sorge um Arbeitsmarkt.

