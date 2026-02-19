Anlage-Idee der Woche: Coinbase Aktie - Schlüsselmarke bei 180 USD

Die Coinbase Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt der Anleger. Zwar verfehlte die Kryptobörse beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street, beim Gewinn je Aktie konnte Coinbase jedoch positiv überraschen.

Angesichts eines schwächeren Kryptomarktes im vierten Quartal stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Coinbase Aktie eine Antwort auf „Welche Aktien jetzt kaufen?“ – oder droht weiterer Gegenwind im Krypto-Sektor?

► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Coinbase Aktie

📉 Umsatz unter Erwartungen , Gewinn je Aktie jedoch positiv überraschend

📊 Charttechnisch Schlüsselzone bei 180 USD entscheidend für Trendwende

🚀 Potenzial bis 200–220 USD, falls Kryptomarkt an Stärke gewinnt

📊 Quartalszahlen: Gemischtes Bild für die Coinbase Aktie

Coinbase enttäuschte beim Umsatz, konnte jedoch beim Gewinn je Aktie überraschen.

Das Umfeld im vierten Quartal war geprägt von einem schwächeren Kryptomarkt – was sich direkt auf Handelsvolumina und Transaktionserlöse auswirkt.

👉 Für Anleger, die sich fragen, welche Aktien jetzt kaufen, bleibt Coinbase stark abhängig von der Dynamik bei Bitcoin & Co.

📈 Chartanalyse: 180 USD als Schlüsselmarke

Aus technischer Sicht erscheint es laut Einschätzung noch etwas früh für einen aggressiven Einstieg.

Ein nachhaltiges Zurückerobern und Halten der Marke bei 180 USD wäre ein wichtiges Signal. In diesem Bereich verläuft in etwa der auf die Jahreshochs 2026 geankerte volumengewichtete Durchschnittspreis.

Eine Rückeroberung könnte als Signal gewertet werden, dass die „Coinbase-Bullen das Ruder übernehmen“.

🎯 Kursziele: 200 USD als erste Hürde

Sollte sich die Aktie über 180 USD stabilisieren, ergibt sich Potenzial in Richtung der übergeordneten Abwärtstrendlinie im Bereich von 200 USD, wo erste Gewinnmitnahmen sinnvoll erscheinen.

Bei einer deutlichen Aufhellung am Kryptomarkt und einer Rückeroberung der 200-Dollar-Marke wäre ein „Follow Through“ bis in Regionen um 220 USD möglich.

🛑 Risikomanagement nicht vergessen

Eine solche Swing-Trading-Idee würde sich mit einem Stop-Loss unterhalb der Region von 160–165 USD absichern.

Gerade im volatilen Kryptosektor ist konsequentes Risikomanagement entscheidend.

⚖️ Coinbase Aktie: Welche Aktien jetzt kaufen im Krypto-Umfeld?

✅ Chancen

Hohe Hebelwirkung auf steigende Kryptopreise

Marktführende US-Kryptobörse

Charttechnische Trendwende möglich bei 180 USD

⚠️ Risiken

Abhängigkeit vom Kryptomarkt

Volatile Kursbewegungen

Regulatorische Unsicherheiten

👉 Wer sich fragt, welche Aktien jetzt kaufen, findet in der Coinbase Aktie einen dynamischen, aber stark zyklischen Krypto-Play.

🎯 Konkrete Handelsidee: Chancen-Risiko-Verhältnis im Blick

Einstiegszone: rund 180 USD

Möglicher Stop-Loss: etwa 160 USD

Mögliche Kursziele: 200 USD bzw. 220 Euro

Chance-Risiko-Verhältnis: mindestens 1.5:1

Damit ergibt sich eine klar strukturierte Trading-Idee für Anleger, die gezielt nach Antworten auf die Frage suchen: Welche Aktien jetzt kaufen – mit attraktivem CRV?

🧠 Fazit: Coinbase Aktie bleibt taktischer Trade

Die Coinbase Aktie bietet kurzfristig interessante charttechnische Chancen – insbesondere bei einer Stabilisierung über 180 USD.

Langfristig bleibt das Investment jedoch stark abhängig vom Gesamtmarktumfeld im Kryptosektor.

👉 Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf eine Erholung bei Bitcoin & Co. setzen möchten, kann Coinbase ein taktischer Kandidat sein – jedoch mit erhöhter Volatilität.

Coinbase Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

