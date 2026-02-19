- Umsatz unter Erwartungen
Anlage-Idee der Woche: Coinbase Aktie - Schlüsselmarke bei 180 USD
Die Coinbase Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt der Anleger. Zwar verfehlte die Kryptobörse beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street, beim Gewinn je Aktie konnte Coinbase jedoch positiv überraschen.
Angesichts eines schwächeren Kryptomarktes im vierten Quartal stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Coinbase Aktie eine Antwort auf „Welche Aktien jetzt kaufen?“ – oder droht weiterer Gegenwind im Krypto-Sektor?
► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Coinbase Aktie
-
📉 Umsatz unter Erwartungen, Gewinn je Aktie jedoch positiv überraschend
-
📊 Charttechnisch Schlüsselzone bei 180 USD entscheidend für Trendwende
-
🚀 Potenzial bis 200–220 USD, falls Kryptomarkt an Stärke gewinnt
📊 Quartalszahlen: Gemischtes Bild für die Coinbase Aktie
Coinbase enttäuschte beim Umsatz, konnte jedoch beim Gewinn je Aktie überraschen.
Das Umfeld im vierten Quartal war geprägt von einem schwächeren Kryptomarkt – was sich direkt auf Handelsvolumina und Transaktionserlöse auswirkt.
👉 Für Anleger, die sich fragen, welche Aktien jetzt kaufen, bleibt Coinbase stark abhängig von der Dynamik bei Bitcoin & Co.
📈 Chartanalyse: 180 USD als Schlüsselmarke
Aus technischer Sicht erscheint es laut Einschätzung noch etwas früh für einen aggressiven Einstieg.
Ein nachhaltiges Zurückerobern und Halten der Marke bei 180 USD wäre ein wichtiges Signal. In diesem Bereich verläuft in etwa der auf die Jahreshochs 2026 geankerte volumengewichtete Durchschnittspreis.
Eine Rückeroberung könnte als Signal gewertet werden, dass die „Coinbase-Bullen das Ruder übernehmen“.
🎯 Kursziele: 200 USD als erste Hürde
Sollte sich die Aktie über 180 USD stabilisieren, ergibt sich Potenzial in Richtung der übergeordneten Abwärtstrendlinie im Bereich von 200 USD, wo erste Gewinnmitnahmen sinnvoll erscheinen.
Bei einer deutlichen Aufhellung am Kryptomarkt und einer Rückeroberung der 200-Dollar-Marke wäre ein „Follow Through“ bis in Regionen um 220 USD möglich.
🛑 Risikomanagement nicht vergessen
Eine solche Swing-Trading-Idee würde sich mit einem Stop-Loss unterhalb der Region von 160–165 USD absichern.
Gerade im volatilen Kryptosektor ist konsequentes Risikomanagement entscheidend.
⚖️ Coinbase Aktie: Welche Aktien jetzt kaufen im Krypto-Umfeld?
✅ Chancen
-
Hohe Hebelwirkung auf steigende Kryptopreise
-
Marktführende US-Kryptobörse
-
Charttechnische Trendwende möglich bei 180 USD
⚠️ Risiken
-
Abhängigkeit vom Kryptomarkt
-
Volatile Kursbewegungen
-
Regulatorische Unsicherheiten
👉 Wer sich fragt, welche Aktien jetzt kaufen, findet in der Coinbase Aktie einen dynamischen, aber stark zyklischen Krypto-Play.
🎯 Konkrete Handelsidee: Chancen-Risiko-Verhältnis im Blick
-
Einstiegszone: rund 180 USD
-
Möglicher Stop-Loss: etwa 160 USD
-
Mögliche Kursziele: 200 USD bzw. 220 Euro
-
Chance-Risiko-Verhältnis: mindestens 1.5:1
Damit ergibt sich eine klar strukturierte Trading-Idee für Anleger, die gezielt nach Antworten auf die Frage suchen: Welche Aktien jetzt kaufen – mit attraktivem CRV?
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Coinbase Aktie bleibt taktischer Trade
Die Coinbase Aktie bietet kurzfristig interessante charttechnische Chancen – insbesondere bei einer Stabilisierung über 180 USD.
Langfristig bleibt das Investment jedoch stark abhängig vom Gesamtmarktumfeld im Kryptosektor.
👉 Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf eine Erholung bei Bitcoin & Co. setzen möchten, kann Coinbase ein taktischer Kandidat sein – jedoch mit erhöhter Volatilität.
Coinbase Aktie Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!
Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".
Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.