TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (19.02.26)

Das Wichtigste in Kürze Widerstand bei 25.150 durchbrochen

Langfristiger Aufwärtstrend intakt

Zielzone 25.575 / 25.750 Punkte

Im aktuellen Marktumfeld ergeben sich im CFD Trading interessante Chancen, wenn technische Schlüsselmarken durchbrochen werden. Genau dieses Szenario zeigt sich derzeit im DE40 (DAX). Der deutsche Leitindex hat den wichtigen Widerstand bei 25.150 Punkten nachhaltig überwunden. Dieser Ausbruch könnte die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends einleiten. Daraus ergibt sich eine klare Trading Idee auf der Long-Seite. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🔑 Drei Key Takeaways zur Trading Idee 🚀 Widerstand bei 25.150 durchbrochen – bullisches Signal

📊 Langfristiger Aufwärtstrend intakt

🎯 Zielzone 25.575 / 25.750 Punkte, Stop bei 25.050 📊 Chartanalyse: H4-Ausbruch signalisiert Trendfortsetzung Der DE40 bewegte sich zuletzt in einer Seitwärtsphase. Ein Blick auf den H4-Chart zeigt jedoch, dass der Kurs den entscheidenden Widerstand bei 25.150 Punkten klar überwunden hat. Nach klassischer technischer Analyse gilt:

👉 Ein Ausbruch über eine zentrale Widerstandsmarke erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung. Solange der Index über dieser Marke bleibt, überwiegt das bullische Szenario. 💡 Konkrete Trading Idee im CFD Trading Instrument: DE40 (DAX)

Strategie: LONG

Einstieg: Marktpreis

Mögliches Ziel 1: 25.575 Punkte

Mögliches Ziel 2: 25.750 Punkte

Möglicher Stop-Loss: 25.050 Punkte Das Setup bietet ein klar definiertes Chancen-Risiko-Verhältnis. Der Stop-Loss liegt unterhalb des Ausbruchsniveaus, wodurch ein Fehlausbruch abgesichert wird. 📈 Warum diese Trading Idee technisch Sinn ergibt Der langfristige Trend im DE40 bleibt aufwärtsgerichtet

Der Ausbruch über 25.150 spricht für neues Momentum

Pullbacks in Richtung Ausbruchsniveau könnten als Bestätigung dienen Solange sich der Index oberhalb von 25.150 etabliert, bleibt das Long-Szenario technisch favorisiert. ⚠️ Risikomanagement im CFD Trading Im CFD Trading ist konsequentes Risikomanagement entscheidend: ✔️ Stop-Loss strikt beachten

✔️ Positionsgröße anpassen

✔️ Volatilität rund um Konjunkturdaten berücksichtigen Ein Rückfall unter 25.150 würde das bullische Setup deutlich schwächen. 🧠 Fazit: Bullische Trading Idee mit klarer Struktur Diese Trading Idee im CFD Trading basiert auf einem technischen Ausbruch über eine zentrale Widerstandsmarke. Der DE40 befindet sich weiterhin im langfristigen Aufwärtstrend. Der Bruch über 25.150 Punkte erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung in Richtung 25.575 und 25.750 Punkte. 👉 Solange die Marke bei 25.150 verteidigt wird, bleibt das Long-Setup technisch intakt. DAX Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.