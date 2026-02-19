Deutsche Telekom Prognose und DAX Gewinner: Rheinmetall mit stärkstem Tagesplus

Am 18.02.2026 notierten per Xetra-Schluss 27 Aktien im Plus, während 13 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Gewinner wurde von Rheinmetall angeführt. Die Aktie verteuerte sich um 4,93 Prozent. Heidelberg Materials legte um 4,40 Prozent zu, Siemens Energy gewann 3,84 Prozent.

Im Fokus steht damit nicht nur die Entwicklung einzelner DAX Gewinner, sondern auch die übergeordnete Marktstimmung – ein wichtiger Faktor für jede Deutsche Telekom Prognose sowie für die Bewertung des Gesamtmarktes.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Rheinmetall klarer DAX Gewinner:

Mit einem Plus von 4,93 Prozent war Rheinmetall stärkster Wert im DAX. Insgesamt schlossen 27 Aktien im Plus – ein Zeichen für eine insgesamt stabile Marktbreite.

Technisch entscheidende Zone erreicht:

Die Aktie notiert wieder im Bereich von SMA20, SMA50 und SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte neues Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch freisetzen. Scheitert der Anstieg, drohen Rücksetzer in Richtung 1.520 EUR.

Marktumfeld relevant für Deutsche Telekom Prognose:

Die relative Stärke einzelner DAX Gewinner liefert Hinweise auf Kapitalflüsse im Index und ist damit auch für die Einordnung der weiteren Entwicklung bei Standardwerten wie der Deutschen Telekom von Bedeutung.

DAX Gewinner des Tages: Rheinmetall Aktie mit 4,93 Prozent Plus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Mittwoch der stärkste Wert im DAX und damit klarer Tagesgewinner.

Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Mai 2025 bewegt sich die Aktie übergeordnet in einer Seitwärtsrange. Zunächst verlief der Kurs im Bereich der SMA20 (1.695,56 EUR) und der SMA50 (1.693,67 EUR). Ab November wirkte zusätzlich die SMA200 (1.735,37 EUR) stützend.

Im November fiel die Aktie kurzzeitig unter alle drei gleitenden Durchschnitte, konnte sich jedoch im Handelsverlauf erholen. Das Allzeithoch aus 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Die anschließende Schwäche stabilisierte sich zunächst im Bereich der SMA200 beziehungsweise darunter an der SMA50. In der vergangenen Handelswoche wurde die SMA50 aufgegeben.

Im gestrigen Handel nahm die Aktie erneut Kontakt zur SMA50 auf. Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte sich eine weitere Aufwärtsbewegung etablieren. Entscheidend bleibt jedoch die nachhaltige Rückeroberung der SMA200. Da alle drei gleitenden Durchschnitte aktuell eng beieinanderliegen, wäre für einen nachhaltigen Ausbruch zusätzliche Dynamik oder ein Aufwärts-Gap erforderlich.

Gelingt die Stabilisierung über der SMA200, eröffnet sich Potenzial in Richtung Allzeithoch. Scheitert die Bewegung hingegen, rücken die Marken bei 1.520 EUR und 1.475 EUR als mögliche Unterstützungsziele in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch bis neutral

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Mitte Oktober fiel die Aktie an die SMA200 (1.614,99 EUR) zurück. Sowohl SMA20 (1.614,99 EUR) als auch SMA50 (1.679,21 EUR) wirkten zunächst unterstützend, wurden jedoch im weiteren Verlauf unterschritten.

Erst im Bereich um 1.400 EUR setzte eine Erholungsbewegung ein, die den Kurs wieder über alle drei Durchschnitte führte. Nach dem Januarhoch konnte sich die Aktie zunächst an der SMA20 stabilisieren, verlor diesen Support jedoch wieder. Im Zuge eines Abwärts-Gaps wurde auch die SMA200 aufgegeben.

Nach längerer Konsolidierung erfolgte gestern ein erneuter Anstieg an SMA200 und SMA50. Der Tagesschluss oberhalb der SMA50 verbessert kurzfristig das Chartbild.

Kann sich die Aktie über der SMA50 etablieren und zügig weiter steigen, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen. Ein erneuter Lauf in Richtung Allzeithoch wäre möglich.

Kommt es dagegen zu Gewinnmitnahmen, könnte der Kurs unter die SMA200 zurückfallen. In diesem Szenario wären die SMA20 sowie das Gap bei 1.605,50 EUR mögliche Anlaufpunkte.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral bis bullisch

Tagesprognose

Kurzfristige Einschätzung: abwärtsgerichtet.

Widerstände

1.693,67 EUR

1.695,56 EUR

1.719,66 EUR

1.735,37 EUR

1.813,19 EUR

1.821,72 EUR

1.856,70 EUR

Unterstützungen

1.679,21 EUR

1.668,43 EUR

1.618,70 EUR

1.614,99 EUR

1.610,61 EUR

1.605,50 EUR (Gap)

1.544,10 EUR

1.501,20 EUR

1.428,80 EUR

1.409,30 EUR

Im Gesamtbild bleibt festzuhalten: Die Entwicklung einzelner DAX Gewinner wie Rheinmetall liefert wichtige Hinweise auf die Marktstruktur. Für Anleger ist dies auch im Kontext einer Deutsche Telekom Prognose relevant, da die relative Stärke einzelner Indexmitglieder häufig auf sektorale Umschichtungen und institutionelle Kapitalflüsse hindeutet.

