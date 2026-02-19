Bayer Prognose: Warum die Aktie größter DAX Verlierer ist | Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am 18.02.2026 insgesamt 27 DAX-Aktien im Plus, während 13 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Das Schlusslicht im Index war Bayer, die mit einem Minus von 6,80 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Brenntag mit -4,60 Prozent sowie die Deutsche Telekom mit -2,77 Prozent.

Damit steht fest: Bayer war der größte DAX Verlierer des Handelstags.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Bayer war größter DAX Verlierer:

Mit einem Minus von 6,80 Prozent per Xetra-Schluss war die Aktie der schwächste Wert im Index – nach zuvor starker Aufwärtsbewegung.

SMA20 entscheidet über die kurzfristige Bayer Prognose:

Hält sich der Kurs über der SMA20, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung 53,79 EUR und darüber. Ein bestätigter Rücksetzer könnte dagegen Abgaben bis zur SMA50 auslösen.

Technisches Bild bleibt übergeordnet konstruktiv:

Trotz des deutlichen Tagesverlustes ist der übergeordnete Trend im Tageschart weiterhin bullisch – kurzfristig jedoch mit erhöhter Konsolidierungsgefahr.

DAX Verlierer: Bayer mit stärkstem Tagesverlust

Die Bayer Aktie (BAYN) verlor per Xetra-Schluss 6,80 Prozent und war damit der schwächste Wert im Index. Bemerkenswert: Am Vortag hatte Bayer noch zu den stärksten DAX-Tagesgewinnern gehört.

Der deutliche Kursrückgang spricht für Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Wochen – ein wichtiger Punkt für die aktuelle Bayer Prognose.

Bayer Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie nach dem Jahrestief im April 2025 bei 18,60 EUR eine deutliche Erholung einleiten konnte. Die Aufwärtsbewegung hielt übergeordnet bis Ende Juli an, ehe der Kurs in eine Seitwärtsphase überging.

Ab Mitte November konnte sich Bayer erneut stabilisieren und nach oben arbeiten. Mehrere GAP ups sorgten für Dynamik. Noch vorgestern wurde das Papier verstärkt gesucht, wodurch die Aktie auf den höchsten Stand seit Mitte September 2023 steigen konnte.

Gestern kam es dann jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Bayer rutschte wieder unter die Marke von 46 EUR.

Technische Lage: SMA20 und SMA50 als Schlüsselzonen

Im Chart ist gut erkennbar, dass sich Bayer bis Ende Juli eng an der SMA20 (aktuell 45,62 EUR) nach oben schieben konnte. Falls dieser Support nicht hielt, stabilisierte meist die SMA50 (aktuell 40,93 EUR).

Ab August bewegte sich das Papier zwischen diesen beiden Linien seitwärts. Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer dagegen häufig direkt zurückgekauft.

Mit einem GAP up konnte Bayer später wieder über SMA20 und SMA50 steigen und sich darüber festsetzen. Von dort aus setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Bis gestern wurde die SMA20 zuletzt Ende November 2025 getestet.

Im gestrigen Handel fiel die Aktie mit der Lunte deutlich unter die SMA20, konnte den Kerzenkörper jedoch darüber ausbilden.

Bayer Prognose: Entscheidend ist der heutige Handel

Wichtig für die kurzfristige Bayer Prognose ist, ob die Aktie heute per Tagesschluss oberhalb der SMA20 bleibt. Dazu dürfte der gestrige Abverkauf nicht bestätigt werden.

Bullisches Szenario: Bayer hält sich über der SMA20 und bildet eine grüne Tageskerze aus. Dann bestehen Chancen auf eine Bewegung Richtung Jahreshoch und darüber hinaus in Richtung 53,79 EUR (GAP) sowie langfristig bis 65,62 EUR .

Bärisches Szenario: Setzen sich Gewinnmitnahmen fort und wird der gestrige Schlusskurs bestätigt, könnte Bayer zunächst bis 43,94 EUR zurückfallen oder sogar erneut die SMA50 testen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch

Chartcheck im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls eine längere Seitwärtsbewegung entlang der SMA20 (aktuell 46,11 EUR) und SMA50 (aktuell 45,57 EUR).

Der Ausbruch Anfang Oktober wurde direkt wieder abverkauft, wodurch Bayer zurück in den Bereich der beiden Durchschnittslinien fiel. Mehrere Versuche, sich nachhaltig über die SMA50 zu schieben, scheiterten zunächst. In der Folge setzte sich eine Abwärtsbewegung durch.

Später gelang jedoch erneut eine starke Aufwärtsphase, unterstützt durch mehrere GAP ups. In den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie regelmäßig an der SMA20 oder spätestens an der SMA50 stabilisieren.

Gestern fiel Bayer kurzfristig unter die SMA50, konnte sich zum Handelsende jedoch wieder an diese Linie heranarbeiten.

Bayer Prognose im 4h-Chart: SMA20 als nächste Hürde

Für eine nachhaltige Erholung müsste Bayer wieder über die SMA20 steigen und sich oberhalb dieser Linie etablieren. Da SMA20 und SMA50 aktuell eng zusammenliegen, wäre hierfür ein dynamischer Impuls oder ein GAP up erforderlich.

Gelingt dies, könnten die Kursziele auf der Oberseite angesteuert werden, die bereits in der Tagesanalyse genannt wurden.

Sollte sich Bayer hingegen erneut unter der SMA50 festsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die tieferen Unterstützungsbereiche erneut in den Fokus rücken.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch / neutral

Tagesprognose Bayer Aktie

Gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Widerstände Bayer Aktie

46,02

46,11

46,62

53,79

58,90 (GAP)

65,62

Unterstützungen Bayer Aktie

45,57

45,14

41,61 (GAP)

40,93

37,97

35,44

35,24 (GAP)

33,49 (GAP)

30,54

Fazit: Bayer Prognose nach dem Kursrutsch

Bayer bleibt kurzfristig unter Druck, nachdem die Aktie als größter DAX Verlierer des Handelstags deutlich nachgegeben hat. Technisch ist entscheidend, ob sich der Kurs oberhalb der SMA20 stabilisieren kann.

Gelingt dies, spricht vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Wird der Abverkauf jedoch bestätigt, könnten Rücksetzer bis 43,94 EUR oder sogar bis zur SMA50 folgen.

