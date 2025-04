Apple-Aktie mit starkem Rebound 🔴 US-Zollentscheidung sorgt für Erleichterung

Die Aktie des US-Techgiganten Apple (Ticker: AAPL.US) konnte am Montag mit einem massiven Kurssprung überraschen und legte im Tagesverlauf zeitweise über 7 % zu. Hintergrund ist die Ankündigung der Trump-Regierung, neue Importzölle weitestgehend auf bestimmte Warengruppen zu beschränken – und Elektronik explizit davon auszunehmen.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Apple Prognose & Ausblick ► Apple Inc. WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL  Nach wochenlangem Druck durch Spekulationen über neue Zölle auf chinesische Importe konnte Apple aufatmen: Die US-Regierung bestätigte am Wochenende, dass Elektronikprodukte wie Smartphones, Laptops und Tablets von den Maßnahmen ausgenommen bleiben. Für Apple, das einen Großteil seiner Produktion über Zulieferer in China abwickelt, ist dies eine direkte Entlastung – sowohl operativ als auch psychologisch für den Markt. Die Zölle, die ursprünglich mit 25 % auf ein breites Spektrum chinesischer Waren angesetzt waren, hätten im Fall einer Anwendung auf iPhones & Co. die Marge massiv belastet. Diese Sorge ist nun vom Tisch – zumindest vorerst.  Aktuelle Aktien-Einschätzung: Apple reagierte mit einem Kursplus von über 7 % auf rund 198 USD. Anleger zeigten sich erleichtert, dass die Eskalation zwischen Washington und Peking vorerst keine direkten Auswirkungen auf den Apple-Konzern hat. Der Markt belohnte dies prompt mit einem der stärksten Tagesgewinne der Aktie seit über einem Jahr. Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass Apple weiterhin an seiner Lieferketten-Diversifizierung arbeitet – unter anderem mit Produktionsverlagerungen nach Indien und Vietnam. Dennoch bleibt China ein zentraler Pfeiler, was zukünftige politische Risiken weiterhin relevant macht.  Apple Aktie Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB Fazit: Der gestrige Rebound bei Apple zeigt, wie sensibel der Markt auf politische Einflussfaktoren reagiert – und wie stark die Aktie als Gradmesser geopolitischer Stabilität gesehen wird. Die klare Ausklammerung elektronischer Produkte aus dem neuen Zollpaket sorgt kurzfristig für Luft zum Atmen. Anleger dürfen aber nicht vergessen: Eine echte Entspannung zwischen den USA und China ist damit noch lange nicht erreicht. Die nächste Bewährungsprobe für die Aktie kommt mit den Quartalszahlen am 24. April 2025.  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.